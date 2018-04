Místo kvalitní kuchyně má doma zmetek. Vrácení peněz žádá marně

Paní Maršíčková zaplatila dvacet tisíc zálohu a objednala provedení v olši, ta byla zrovna ve slevě a stála 50 tisíc. Pak sice objednávku změnila na wenge, druhý den si to ale rozmyslela a přece jen se vrátila k původnímu provedení. Jenže obchodník si účtoval již jinou cenu. Kuchyň měla najednou stát 61 tisíc!

"Chtěla jsem od smlouvy odstoupit, ale prodávající mi jen stroze oznámil, že v takovém případě mi zálohu nevrátí," popisuje zákaznice. Když ale pohrozila, že vše ohlásí na Českou obchodní inspekci, přece jen změnil názor a slevu nabídl. Konečná cena kuchyně tedy byla necelých 54 tisíc. Takže to vypadalo, že je vše v pořádku.

Až později zákaznice zjistila ze zakázkového listu, že doprava ani montáž kuchyně v ceně zahrnuta není. Odmítla cokoli dalšího doplácet a když byla kuchyň vyrobena, z obchodu si ji raději odvezla sama a zajistila si i montáž. A nestačila se divit.

"Naprosto křivé úchyty, drhnoucí pojezdy, nekvalitní prosklené části," vyjmenovává závady na kuchyni. "Na kuchyň jsem pět let šetřila, a teď mám místo kvalitního výrobku doma zmetek," dodává zklamaně. A tak si nechala vypracovat znalecký posudek, který potvrzuje, že kuchyň není kvalitní a že i její cena je nadhodnocena. Jenže co teď? "Právník tvrdí, že prodávajícímu musím dát třicet dní na opravu, na České obchodní inspekci mi řekli, že jestliže chci od smlouvy odstoupit, nemám to vůbec reklamovat. Kdo má tedy pravdu?" ptá se naše čtenářka.

Špatně zhotovené dílo je třeba reklamovat

"Paní Maršíčková v současné chvíli nemůže postupovat jinak, než že uvedené dílo bude reklamovat," vysvětluje advokát Pavel Nastis. V daném případě se jedná o smlouvu o dílo, přesněji řečeno o smlouvu o zhotovení věci na zakázku. Podle občanského zákoníku je záruka na věc zhotovenou na zakázku šest měsíců a zhotovitel odpovídá za to, že zhotovená věc má vlastnosti, které si objednatel při zakázce vymínil.

Nároky reklamujícího zákazníka jsou stejné jako v případě koupě jakéhokoliv spotřebního zboží, tedy v případě reklamace do šesti měsíců od převzetí věci má zákazník nárok na opravu nebo výměnu. Pouze pokud by zvolený způsob nebyl možný, má zákaznice právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu.

Při reklamaci záleží na tom, zda jsou vady výrobku odstranitelné nebo neodstranitelné. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, pak je zhotovitel povinen výrobek opravit. "Právo na zrušení smlouvy by paní Maršíčková měla pouze v případě, že by šlo o vadu, kterou nelze odstranit, a která zároveň brání takzvanému řádnému užívání," upřesňuje advokát.

Právo na zrušení smlouvy by paní Maršíčková měla také v případě, že by prodávající nevyřídil reklamaci v zákonem stanovené lhůtě, tedy do třiceti dnů.

Nabízenou slevu je prodávající povinen dodržet

Nicméně fakt, že cena kuchyňské linky je i podle znalce nadhodnocena, nezakládá právo žádat slevu z kupní ceny. "Podnikatel je samozřejmě povinen dodržet nabízenou slevu, jinak by mohl být za své počínání sankcionován Českou obchodní inspekcí," podotýká Nastis. Na druhou stranu je pro právní vztah mezi podnikatelem a zákazníkem rozhodující, co je ve smlouvě, tedy na jaké ceně se dohodli, přičemž je úplně jedno, jestli se díly někde dají pořídit levněji.

Každopádně ale poznámka v zakázkovém listu i argument dodavatele, že záloha je nevratná, zákonu odporuje. Záloha musí být vždy vyúčtována. Pokud by paní Maršíčková odstoupila před dokončením díla, tak by od zálohy mohl zhotovitel odečíst pouze náklady na vynaloženou práci. Pokud by ale paní Maršíčková odstoupila v rámci reklamace, tedy po dokončení díla, pak se musí strany vypořádat podle zásad bezdůvodného obohacení – tedy paní Maršíčková vrátí zhotoviteli kuchyňskou linku a on jí vrátí všechny peníze. V takovém případě si zhotovitel nemůže odečíst ani hodnotu vynaložených prací.

Zákaznice žádá vrácení peněz, ovšem marně

Paní Maršíčková nakonec firmu vyzvala k vrácení části ceny díla, a to ve výši 25 tisíc. Peníze ale stále nemá. A nemá dokonce ani žádnou reakci prodávajícího. A tak jsme se zeptali pana Višňovského, který prodejnu s nábytkem provozuje, jak bude problém řešit. "Kuchyňská linka byla zhotovena kvalitně a přesně podle požadavků zákaznice," řekl a dodal: "Podle mého názoru jsou závady, které paní Maršíčková popisuje, způsobeny neodbornou montáží."

Zamítnout reklamaci je ale právo prodávajícího. Paní Maršíčkové tedy dnes nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud. "Určitě bych doporučoval zákazníkům, aby si nechali dílo smontovat přímo zhotovitelem, mohou se tak totiž vyhnout zamítnutí reklamace z důvodu, že si dílo při montáži poškodili sami," doporučuje Nastis.

