Když jí nasadili zubní můstek za 35 tisíc, byl to šok. Jak se bránit

Paní Lenka doufala, že bude mít konečně pěkné zuby, a to i přesto, že se měla zadlužit. Když se jí loni v srpnu ulomila při špatném kousnutí horní jednička, její stomatolog jí řekl, že to opravit nelze. „Že prý mi musí vytrhnout šest zubů, další obrousit a dát můstek kvůli mé paradentóze,“ vzpomíná Lenka a říká, že zuby má špatné odjakživa a že jednou k tomuto radikálnímu zásahu dojít muselo.

Za zubní náhradu měla zaplatit třicet pět tisíc korun, protože ale zrovna nemohla najít práci, domluvila se svým lékařem na splátkách po pěti tisících. Když ji konečně po několika týdnech pozvali, aby si hotový můstek vyzkoušela, těšila se, že už si konečně nebude muset zahalovat tvář šátkem.

Zubař jí můstek nasadil, ale neseděl. „Špičáky vpředu připomínaly upíří zuby, přední zuby byly naopak krátké. Byl to opravdu šok, nemohla jsem skousnout, prostě hrůza,“ popisuje své setkání s novou zubní náhradou osmačtyřicetiletá žena.

Za takovou práci platit nebudu

Pacientka lékaři řekla, že třicet pět tisíc za takové zuby nezaplatí. Na své dílo zasazené v dásních ženy se po jejích protestech přišel podívat i zubní laborant, kterého přivolal z vedlejší místnosti lékař.

„Řekl mi, že když přední zuby prodlouží, nebude mi náhrada držet a nedá mi na to záruku. Nakonec je prodloužil, a když mi je po dalších třech týdnech nasadil, vypadaly v ústech celkem dobře. Jenže mi prostě opět neseděly,“ vypráví Lenka.

Ani po třetí úpravě nebyla Lenka spokojená. „Když jsem se proti tomu ohradila, zubař nereagoval a odešel z ordinace. Sestra mi pak vypsala účet na třicet pět tisíc, o splátkách už nebyla řeč. Doma jsem objevila další závady, třeba že se mi u zadních zubů odlouplo lepidlo,“ popisuje další peripetie Lenka.

Protože jí už sestra ani lékař nebrali telefon, napsala jim v e-mailu, že nezaplatí, leda až po opravě.

Zaplaťte, nebo vás dám já i laborant k soudu

„Po týdnu mi lékař přes sestru vzkázal, že chce všechny peníze okamžitě, a pokud mu je do týdne nepřinesu, dá mě společně se svým zubním laborantem k soudu,“ líčí žena, které sestra navíc řekla, že na zhotovený můstek má jen šestiměsíční záruku.

Zoufalá Lenka neví, co má dělat, a bojí se, že ji lékař a zubní technik budou tahat po soudech. Mají na to právo?

Ne laborant, ale lékař ručí za kvalitu náhrady

Nemají a zubní laborant už vůbec ne. „Pro paní Lenku je partnerem pro jednání vždy zubní lékař, který jí stomatologický výrobek odevzdal, v žádném případě zubní laborant. Zubní laboratoř je v podstatě subdodavatelem a je ve smluvním vztahu se zubním lékařem, který u něj výrobu zubní náhrady zadal,“ říká právník České stomatologické komory (ČSK) Jiří Slavík.

Upozorňuje také na to, že na zubní náhradu se vztahuje čtyřiadvacetiměsíční záruční lhůta, nikoli šestiměsíční. „Jestliže má paní Lenka za to, že výrobek je vadný, má právo zjištěné vady do čtyřiadvaceti měsíců ode dne, kdy jí byl výrobek odevzdán, uplatnit u zubního lékaře. Ten je povinen tuto reklamaci vyřídit do třiceti dnů. Pokud je výrobek skutečně vadný, musí zjištěné vady bezplatně odstranit,“ vysvětluje právník.

Dřív než na soud se obraťte na stomatologickou komoru

Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, pacientům radí, aby se neobraceli hned na soud, ale stížnost podali nejprve na Českou stomatologickou komoru. Ta po odborném posouzení případu jiným lékařem doporučí další postup. Ten však není pro lékaře, na něhož je stížnost podaná, závazný.

„Nebude-li se lékař doporučením České stomatologické komory řídit, je možné podat k soudu žalobu na náhradu škody,“ říká právník Zelený s tím, že soud pak provede dokazování, zpravidla znaleckými posudky, a rozhodne, zda je zubní náhrada vadná či ne.

Paní Lenka zatím peníze za zubní náhradu nezaplatila a obrátila se na stomatologickou komoru. Jiří Slavík z ČSK jí a pacientům doporučuje, aby už při uplatnění vad, tedy při reklamaci, dali jasně najevo, že výrobek považují za vadný a na jakém způsobu odstranění vady trvají - zda na výměně výrobku za nový, jeho opravě či slevě. „Paní Lenka musí trvat na tom, že oprava můstku byla opravou záruční a že i po opravě má můstek vady,“ zdůrazňuje Slavík.

Zapamatujte si Na co při reklamaci nezapomenout

Zubní lékař je povinen pacientovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy pacient právo z vady výrobku uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace pacient požaduje. Lékař musí pacientovi vydat také potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Potvrzení slouží jako doklad o tom, že pacient výrobek reklamoval a jak jeho reklamace byla vyřízena. Nemůže se pak stát, že zubní lékař přikročí k opravě, za kterou očekává zaplacení ceny, zatímco pacient má za to, že jde o opravu záruční, tudíž bezplatnou. Pokud lékař odpovědnost neuzná, můžete se obrátit na jeho nadřízeného nebo oblastní stomatologickou komoru (zde). V případě, že ani jedno z nabízených řešení nebylo účelné a nebyla nahrazena způsobená škoda, je možné se spravedlnosti domáhat prostřednictvím občanskoprávní žaloby o náhradu škody.

Více o zárukách na výrobky zhotovené v zubní laboratoři a právních vztazích mezi pacientem, lékařem a laboratoří se dozvíte na stránkách Unie zubních techniků.