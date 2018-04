Jakou slevu požadovat, když vám zkazí dovolenou a co lze nárokovat

1. Jak se bránit, když vás ubytují v jiném hotelu?

Dorazili jste na místo a delegát vás vede k hotelu. Jenže kvůli plné kapacitě inzerovaného hotelu jste zavedeni do jiného, který není tak blízko u moře a ani avizovaný balkón s výhledem na mořskou hladinu nakonec nedostanete. Jak by měla odpovědnost za vady a škodu fungovat v praxi? „Každý by měl vědět, že nápravy je nejlepší domáhat se ihned na místě. Pořadatel je povinen zajistit náhradu, a pokud ji nesjedná včas, můžete si ji zařídit ve vlastní režii na jeho náklady. Lhůtu si stanovíte sami a měla by být přiměřená okolnostem. Když budete například požadovat výměnu pokoje, je přiměřené, aby vám ho v neobsazeném hotelu zajistili do večera. Pokud zástupce cestovní kanceláře vašim oprávněným nárokům nevyhoví, dochází k porušení smlouvy, a za to se platí,“ dodává Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

2. Na co je nárok, když má služba vadu?

Ubytují-li vás ve stejném hotelu, jen ne s touženým výhledem, pak máte nárok, aby vám vrátili rozdíl v ceně. Pokud vás přemístí do lepšího, jde to na vrub pořadatele a vy nemusíte nic doplácet. Pro cestovní kanceláře je někdy komplikované pochopit, že když vadu nenapraví hned, poskytují službu s vadou, a i za tu zákazníkovi přísluší patřičná sleva.

3. Jak velká by měla být adekvátní sleva?

„Žádný seznam slev zatím neexistuje, ale sousední německé soudy používají tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Pro orientaci může sloužit i českému spotřebiteli, i když nejede s německou kanceláří,“ radí právník.

Podle této tabulky zákazníkovi přísluší v konkrétním případě sleva 10 až 25 procent za jiný než smluvený hotel (posuzováno dle vzdálenosti), 5 až 10 procent za chybějící slíbený výhled na moře a 5 - 10 procent za nefunkční výtah.

Finance.iDNES.cz radí Nezpomeňte na cestovní pojištění, sjednáte ho i den před dovolenou, online. Nejlevnější cestovní pojištění

Pokud nevyřídíte nápravu či slevu hned na místě, čeká vás reklamační řízení doma. „Pozor, na vytknutí vad cestovní kanceláři se zkrátila lhůta, a pokud to provedete déle než měsíc po skončení zájezdu, nemusíte se domoci ničeho. Pro reklamační řízení si připravte podklady. Pokud v pokoji chytíte hmyz, radši si ho vyfoťte. Hodit se mohou výpovědi svědků, protokoly z místa a podobně,“ upozorňuje Lukáš Zelený.

4. Za co zodpovídá cestovní kancelář?

Cestovní kancelář odpovídá za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu a je vcelku jedno, jestli jednotlivé služby za ni poskytuje někdo jiný. Pokud byste se v hotelové restauraci nakazili nebezpečnou bakterií, zodpovědná je cestovní kancelář. Pořadatel je rovněž povinen poskytnout pomoc v nesnázích, a pokud zájezd nemůže pokračovat, musí zákazníka dopravit zpět do vlasti.

S uplatněním náhrady škody a nemajetkové újmy není potřeba tolik spěchat, protože zákazník není omezen měsíční lhůtou jako u reklamace. Brzké uplatnění škody je samozřejmě lepší jak z hlediska důkazů, tak kvůli případné délce soudního řízení, ale nárok se promlčí až za tři roky. Tuto zákonnou lhůtu nelze zkrátit v neprospěch spotřebitele ani smluvním ustanovením, ke kterému by se prostě nepřihlíželo.

Máte již zkušenost s reklamací zájezdu?