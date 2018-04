Reklamace dovolené s cestovkou? Důležitá je smlouva

"Rozhodujíci při tom je, co máte uvedeno v cestovní smlouvě," upozorňuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Co přesně mohu na dovolené reklamovat?

Těžko byste uspěla s reklamací toho, že vám dovolená propršela, můžete ale reklamovat všechny služby, které jste si koupila a které cestovka nedodala. Ale pozor, pouze ty, které máte uvedeny v cestovní smlouvě. Příklad: cestovní kancelář vám slíbila pokoj s výhledem na moře a vy ve skutečnosti koukáte na špinavý dvorek. Pokud v cestovní smlouvě nemáte výslovně napsáno pokoj s výhledem na moře, máte smůlu. Podobně je to s ostatními službami. Můžete reklamovat, že pokoj má jiný standard, než jste si domluvila nebo že nedostáváte stravu v domluveném rozsahu, ale opět pouze tehdy, pokud jsou tyto podmínky jasně specifikovány ve smlouvě.

Co by tedy měla obsahovat cestovní smlouva a co si v ní ohlídat?

Cestovní smlouva je velmi důležitá a klienti to často podceňují. Je třeba si uvědomit, že je to základní a v podstatě jediný dokument vztahu mezi klientem a cestovní kanceláří. Cestovní smlouva by měla v každém případě obsahovat: s kým cestujete, kam cestujete, jméno dopravce, název ubytovacího zařízení, kategorii a druh pokoje, počet nocí a typ stravování.

Pokud se s cestovní kanceláří dohodnete jinak, než je například uvedeno v katalogu, tak rozhodně doporučuji uvést všechny tyto podrobnosti do smlouvy.

Co dělat v případě, že jsem si dovolenou vybírala podle fotografií v katalogu a skutečnost tomu neodpovídá? Můžu reklamovat?

Určitě ano. Pokud jste si dovolenou vybrala podle katalogu a nádherných fotografií hotelu, pláže, bazénů a luxusní zahrady, a ve skutečnosti na místě žádná taková pláž ani bazén ani zahrada není, pak jste byla uvedena v omyl a máte právo reklamace. Jedinou výjimkou je situace, že by u fotografií v katalogu bylo uvedeno ilustrační foto. Na to je třeba si dávat pozor a v takovém případě reklamovat nemůžete.

Jak při reklamaci postupovat?

Reklamujte ihned v okamžiku, kdy zjistíte, že je nějaká skutečnost, která se vám nelíbí. Často jde totiž o chybu některého z dodavatelů cestovní kanceláře a ta může sjednat nápravu hned na místě a problém vyřešit. Reklamaci uplatněte u delegáta cestovní kanceláře, popřípadě na zákaznické lince cestovky. Pokud by reklamace nebyla vyřízena na místě, můžete ji podat do tří měsíců po skončení zájezdu. Pro tento případ je určitě vhodné mít zajištěna svědectví, popřípadě fotodokumentaci či video.

Koupila jsem si zájezd v lednu, v červnu mi přišel dopis, že cestovní kancelář zvýšila cenu. Má na to právo?

Cestovní kancelář může zvýšit cenu zájezdu pouze v případech taxativně vymezených zákonem. A to pokud se změnil směnný kurz o více než deset procent, pokud došlo ke zdražení dopravy o více než deset procent a pokud se zvedly ceny palivových a letištních poplatků, tam již limit deset procent není. Ve všech těchto případech nemáte právo od smlouvy odstoupit a nezbývá vám než částku doplatit. Cestovní kancelář je ale povinna v případě vašeho zájmu prokázat, že k takovému zvýšení opravdu došlo. A toto navýšení musí oznámit nejpozději do 21 dnů před odjezdem.

Mám se obávat krachu cestovní kanceláře?

Ne, klienta silně chrání stát. Každá legální cestovní kancelář musí být ze zákona pojištěna. A toto pojištění dává klientům dvojí záruku – těm, kteří už jsou na cestě, zaručuje, že se bez problémů vrátí zpátky a těm, kteří ještě na cestu neodjeli, ale už cestovní kanceláři zaplatili peníze, dává jistotu vrácení peněz.

Podle čeho vybírat cestovní kancelář?

Důležité určitě je cestovat s legální cestovní kanceláří, to znamená ověřit si, zda má koncesi a zda má pojištění a nechat si tyto doklady předložit. Dobrá je určitě již předchozí vlastní zkušenost, nebo doporučení přátel a známých. Vyplatí se sledovat diskuse na internetu. A co doporučuji – mnohem více se ptát. Čím víc se ptáte, tím víc máte šancí rozpoznat, jestli ta vaše cestovní kancelář je k vám férová nebo není.

