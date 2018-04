Řekněte si o hotovost prodavači

Pojem Cashback je definován jako vyplacení hotovosti držiteli platební karty obchodníkem po provedeném nákupu kartou zaplaceném. Tato služba je v zahraniční známou a poměrně hojně využívanou. V ČR jde o novinku, která vnáší nový vítr do již dlouho stabilní nabídky služeb spojených s platebními kartami.

Cashback: u nás novinka, jinde klasika

Novinkou v ČR (ale také v Polsku a Itálii) a téměř tradiční službou spjatou s platebními kartami v zahraničí (např. ve Velké Británii, Švédsku, Dánsku, ale i v jiných regionech – např. v Jižní Africe, Singapuru či USA) je tzv. cashback, neboli výběr hotovosti u obchodníka spojený s platbou platební kartou po uskutečněném nákupu.

První vlaštovkou se u nás zavedením služby stala síť prodejen Datart, která obdobu služby cashback nabízí od poloviny srpna svým zákazníkům - držitelům úvěrové karty od společnosti Cetelem. Ti mohou bez vazby na nákup hotovost u pokladen Datartu vybrat ve výši 200 až 5 000 korun (což je jeden z rozdílů oproti „klasické“ službě cashback). Společnost ovšem uvažuje o rozšíření spektra platebních karet, jejichž držitelé budou moci rovněž cashback využívat.

Kde budete moci dále při svém nákupu vybrat hotovost, a to buď zcela bezplatně, příp. s poplatkem, ukáže budoucnost. Zatím hovoří o zavedení služby např. společnost Ahold (Albert, Hypernova) a jistě nebude poslední. K rozšíření by mělo docházet nejspíše až během příštího roku.

A co na to banky?

Svou vlastní cestou se rozhodly vykročit ČSOB a Poštovní spořitelna, které nabídnou službu již na přelomu třetího a čtvrtého kvartálu letošního roku za podmínek odlišných od Datartu, zato však vyhovující pravidlům asociace VISA. Hotovost, kterou tak budou moci klienti vybírat zatím jen na vlastních terminálech banky (obchody, čerpací stanice aj. - vždy označené příslušným logem cashback), pravděpodobně dosáhne hodnot mezi 300 až 1 500 korunami bez ohledu na výši platby za nákup. Využívat ji budou moci nejen držitelé platebních karet VISA, ale též MasterCard, karet debetních i kreditních a stranou nezůstanou ani majitelé karet elektronických.

Ostatní banky se zavedením služby cashback počítají spíše v průběhu roku 2007, kdy plné zavedení předpokládá i asociace Visa. MasterCard chce přitom službu aplikovat ještě do konce letošního roku.

Zdarma, nebo s poplatkem?

Poplatková politika obchodníků a bank, které cashback nabízejí, není jednotná ani v zahraničí a zřejmě nebude jednotná ani u nás. Ve Velké Británii a USA zpravidla výběr hotovosti zatěžován poplatkem není, v ČR s budoucím zpoplatněním služby banky spíše počítají. Datart však v současnosti službu nezpoplatňuje. Výše případného poplatku se bude pravděpodobně pohybovat kolem pěti korun.



Proč se těšit na cashback

Výběr menších částek hotovosti zároveň s platbou za nákup čehokoliv je poměrně lákavým. Ušetřit tak lze nejen čas, ale snad (dle výše stanovených poplatků za cashback) i na rozdílu v poplatkovém zatížení výběru hotovosti z bankomatu, který navíc není vždy „při ruce“. Bezpochyby se znásobí i počet míst, kde bude možné menší hotovost vybrat a klient=zákazník nebude nucen spoléhat jen na síť bankomatů té které banky. Obchodníci rovněž najdou v cashbacku „to své“, neboť drobnými výběry se sníží celková hotovost v obchodě. Novinka tak může i částečně přispět ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců, kteří jsou nuceni s hotovostí nakládat.

Obecně bude záležet především na v současnosti velmi citlivém tématu, a to poplatcích, jimiž bude klient zatížen po té, co se rozhodne vybrat hotovost přímo u obchodníka. Důležitým faktorem se zdá i limit hotovosti, který v rámci služby cashback klient získá. Novinka by mohla rovněž přesvědčit k placení platební kartou za zboží a služby i ty klienty, jejichž odpor k používání platebních karet k platbám u obchodníka byl až doposud příliš silný.