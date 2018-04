Řekněte si správně o vyšší plat, vyplatí se vám to

1. Zjistěte, zda byste jinde dostali víc

Informace o tom, kolik si vydělávají jiní na stejné pozici, získáte v profesních svazech a asociacích nebo na internetu - stačí napsat heslo "plat/mzda" a název své profese třeba na www.merces.cz nebo www.profesia.cz (v sekci hledáte lidi, anonymní průzkum platu).

2. Nevyzvídejte u kolegů, uškodí vám to

Na plat se neptejte svých kolegů - není to profesionální. Navíc vám taková informace v očích nadřízeného spíš uškodí, než pomůže. Podle personalistů je to proto, že i malé rozdíly ve finanční odměně zaměstnanci vnímají jako nespravedlivé.

3. Nesplacená hypotéka není dobrý důvod

Pokud jste přesvědčeni, že jinde dostávají lidé ve vaší funkci více, připravte se na vyjednávání. Odpovězte si na otázky: Jste ve své práci perfektní? Zvyšujete si kvalifikaci? Převzali jste nějaké úkoly navíc? Jen takové argumenty mohou vést k vyššímu platu, nikoliv špatná finanční situace rodiny nebo nesplacená hypotéka. Takovým zdůvodněním se raději vyhněte.

4. Svoji žádost dobře načasujte

Vhodným okamžikem žádosti o nový platový výměr s vyšší částkou je období, kdy například úspěšně dokončíte nějaký větší, několikaměsíční a obtížný úkol. Taky si zjistěte, jak si momentálně vaše společnost vede ekonomicky. Je výhodnější počkat, až se bude dařit.

. tip: sami navrhněte datum další schůzky.

5. Našlapujte opatrně a připravte si půdu

Když chcete dostat přidáno, domluvte si se svým nadřízeným osobní schůzku. Na ni přijďte včas a vybaveni dostatečnou dokumentací svých úspěchů a přínosu pro firmu, klidní a zdravě sebevědomí. Nikdy nezačínejte přímo: "Přišel jsem vás požádat o zvýšení mzdy." Nebo: "Jsem tu každý den od rána do večera, chtěl bych přidat." Vhodnější je začít otázkou, jak je šéf spokojen s vaší prací. Na tom pak můžete stavět.

6. První kartu musíte vynést vy

Nechtějte, aby s hodnocením začala druhá strana. Raději třeba řekněte: "Vzhledem k mým dosavadním výsledkům, jazykové zkoušce nebo jinému zvýšení kvalifikace jsem nyní schopen vám nabídnout další využití mých schopností. Proto mám takovouto představu ohodnocení..."

7. Netlačte protistranu ke zdi a nevyhrožujte

Další velkou chybou je vyhrožovat výpovědí. Postavit problém tak, že buď dostanu přidáno, nebo končím, má v rozumné a sebevědomé firmě jediné řešení: místo slibu vyššího platu uslyšíte, abyste zmíněnou výpověď opravdu podali.

8. Netrvejte na okamžité odpovědi

Dejte šéfovi prostor, aby zvládl přirozenou nechuť zvyšovat mzdové náklady firmy a mohl v klidu posoudit vaše kvality a výsledky. Nechtějte odpověď okamžitě.

9. Pokus se dá zopakovat, ale až za nějaký čas

Pokud vám šéf napoprvé nevyhoví, ale jinak je s vámi spokojen, nevzdávejte to a svoji žádost po určité době, ale nejdříve až za několik měsíců, zopakujte. Pokud vám šéf nevyhoví opakovaně, přestože stále pracujete na sto procent, je na čase poohlédnout se po jiném zaměstnavateli. Koneckonců finanční odměna bývá nejčastějším důvodem ke změně místa.

10. I benefity tvoří součást mzdy

Nezapomeňte, že odměna za práci se neskládá jen ze základní složky mzdy. Součástí systému ohodnocení je i osobní ohodnocení, prémie, třináctý a čtrnáctý plat, valorizace čili každoroční zvyšování mzdy z důvodu inflace nebo zaměstnanecké benefity.