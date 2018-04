Hypotéky, kde nemusíte dokládat faktury, nejsou dražší než klasické

Když se Lenka Navrátilová s manželem před několika lety pouštěla do velké přestavby staršího rodinného domku, překvapilo ji, jak moc se v tom případě může hypotéka lišit od té, za kterou si dříve pořizovala svůj první byt.

"U něj byla cena jasně daná, část peněz jsem měla, zbytek jsem si půjčila u banky. I u rekonstrukce domu jsme sice měli rozpočet, ale tušili jsme, že se cena může v průběhu výstavby měnit, respektive navyšovat, a proto jsme se rozhodli pro hypotéku bez dokládání výdajů, kterou tehdy nabízelo jen několik bank," líčí žena.

Ale mělo to i svoje nevýhody. "Jelikož banka kontroluje jen prostavěné peníze a rozhodně podrobně nezkoumala, na co přesně jste je při rekonstrukci použili, nenutí vás to zásadně se držet rozpočtu. A jelikož peníze banka posílá na váš běžný účet, můžete nakonec zjistit, že vám na konci část chybí i na nutné dokončovací práce," říká Navrátilová.

Za stejný úrok jako klasický úvěr

Hypotéku bez nutnosti dokládání faktur už kromě klasického typu úvěru nabízejí prakticky všechny banky, ačkoli se mezi sebou jejich produkty v detailech liší.

"Banky se přiblížily potřebám klientů a tyto úvěry nejsou dražší než jiné, přitom je tu větší flexibilita při potřebě použít peníze z hypotéky na neočekávané výdaje vzniklé při rekonstrukci nebo výstavbě a odpadlo množství zatěžujícího papírování. Samozřejmě za předpokladu, že se nemusí navyšovat výška hypotéky,“ říká Milan Roček z Hyposervisu. Podle něj tento typ úvěru dnes využívá 95 procent lidí, kteří stavějí nebo rekonstruují domy, a podmínky pro jeho získání se nijak neliší od jiných hypoték.

Výhody Odpadá papírování.

Je pohodlnější, když dostanete peníze od banky na svůj účet, z něhož pak platíte odvedení práce. Rizika Někteří lidé šetří tak, že si nechávají některé práce na stavbě provádět bez dokladu, ale pak ztrácejí možnost tuto práci reklamovat.

Může se také stát, že stavebník špatně odhadne výdaje, oproti plánu použije více peněz na jednu část domu a pak může mít problém s dostatkem peněz na dokončení rekonstrukce či stavby.

Pošlou peníze a pak kontrolují, jak jste je využili

V praxi to vypadá tak, že banky pošlou peníze na běžný účet klienta, který z nich sám hradí faktury za provedené práce. Banky pouze kontrolují, zda rekonstrukce probíhá tak, jak má, tedy zda se hodnota stavby zvýšila o proinvestované peníze. A nakonec vyžadují například doložení kolaudačního rozhodnutí po dokončení rekonstrukce. "Zde se jednotlivé banky liší v tom, jak velké částky postupně na účet klienta uvolňují a kolik kontrol stavby provedou. Existují i banky, které umožní uvolnit celou hypotéku najednou," doplňuje Milan Roček.

Rozdíly mezi bankami však nejsou příliš velké. "Klientovi můžeme nabídnout hypoteční úvěr se zálohovým čerpáním. Peníze uvolňujeme postupně v závislosti na hodnotě nemovitosti a dle povolených limitů. Klient však musí zpětně doložit skutečné proinvestování finančních prostředků, tedy realizaci stavebních prací v souladu s předloženým rozpočtem. Faktury a příjmové doklady nevyžadujeme," říká Monika Klucová z Komerční banky, která stavbu a do ní investované peníze kontroluje vždy do šesti měsíců od uvolnění příslušné částky.

Equa bank zase nabízí kombinaci účelové hypotéky na pořízení nemovitosti a peněz na její menší rekonstrukci. "Klient má v případě této hypotéky možnost navýšit částku až o dvacet procent a tyto prostředky použít na rekonstrukci. Dražší to určitě není, podmínky jsou shodné. Nepožadujeme dokládání faktur a paragonů za danou rekonstrukci," vysvětluje Kateřina Pospíšilová z Equa bank.

Oficiálně a neoficiálně

Oficiálně tento typ úvěru slouží právě k tomu, aby stavebníci mohli pružně reagovat na nečekané zvyšování výdajů během stavby či aby si mohli najímat řemeslníky na stavbu postupně. A co se jim u jednoho podaří ušetřit, použili u jiného, dražšího.

Neoficiálně se však stává třeba to, že si lidé za část peněz pořídí třeba kuchyňskou linku, ačkoli ta se samozřejmě v rozpočtu stavby neobjevuje, či že si najmou řemeslníka načerno, ačkoli pak nemohou počítat s tím, že budou mít například šanci jeho práci reklamovat. Navíc u řemeslníků bez příslušných smluv hrozí, že budou práce protahovat, a to i za dobu, kdy už bude banka chtít vidět, jak jste s jejími penězi naložili a co jste za ně postavili. V takovém případě přitom stavebník těžko může firmě naúčtovat penále.