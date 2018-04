Rekonstrukci již nezablokuje umíněný soused

Sousedské vztahy bývají poměrně komplikované a zpravidla platí, že čím více vlastníků bytových jednotek tvoří společenství vlastníků, tím větší problém je přesvědčit všechny členy k souhlasu ohledně některých důležitých investičních akcí. Nezájem či nesouhlas byť jediného vlastníka tak vede k zablokování veškerých akcí spojených s opravou či rekonstrukcí společných částí domu.

N emusí jít o naschvály, nýbrž o odlišné priority jednotlivých vlastníků

Většina z nás se s podobným odporem jednotlivců či úzké skupiny vlastníků bytových jednotek v rámci společenství již setkala. Odpor menšinové části vůči většině vede zpravidla v konečném důsledku k vyhrocení mezilidských vztahů uvnitř bytového domu. Výsledkem opakovaného blokování investičních akcí na společných částech domu může dokonce být snaha některých vlastníků se z postupně chátrajícího bytového domu odstěhovat (a to buď do vlastního domu nebo do jiného, lépe spravovaného objektu).

Na druhé straně je nutné si uvědomit, že jednotliví vlastníci mají logicky odlišný názor na konkrétní investiční akce a stanovují si odlišné priority. Jiný názor na investici do celkového zateplení domu bude logicky mít pětaosmdesátiletý pán a mladí manželé s dvěma dětmi. Zatímco v prvním případě bude vlastník bytové jednotky pravděpodobně proti investiční akci, jejíž návratnost se dá odhadnout v horizontu cca deseti let, tak v případě druhém si mladá rodina lehce spočítá, že tento krok přispěje v delším časovém horizontu k výrazným úsporám.

Změna stavby či účelu užívání stále pod stoprocentním souhlasem; na rekonstrukci, modernizaci a opravy si vystačíme se souhlasem tří čtvrtin všech vlastníků.

Nedávno schválená novela zákona o vlastnictví bytů snad přinese úlevu vlastníkům bytových jednotek, kteří jsou obklopeni jednotlivcem či skupinou blokujícími investiční akce. Nejprve je ovšem nutné rozlišit, o jakou investiční akci ve svém důsledku jde. Novela zákona o vlastnictví bytů totiž ponechává v platnosti souhlas všech vlastníků bytových jednotek v případě, že se rozhoduje o změně účelu užívání stavby nebo o změně stavby jako celku.

V případě, že shromáždění vlastníků bytových jednotek rozhoduje o modernizaci, rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, pak postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek.

Zmiňované změkčení míry souhlasu při rozhodování o modernizaci či opravách bytových domů nemusí vyřešit konfliktní situace ve všech společenstvích vlastníků. Stále bude existovat určité spektrum společenství, jejichž členové s ohledem na svoje osobní priority zablokují opravy i při nutnosti pouze tříčtvrtinového souhlasu. Na druhé straně je ovšem třeba vyzdvihnout tu skupinu společenství, kterým se díky tomuto opatření uvolní ruce a jednoduše přehlasují umíněného jednotlivce nebo úzkou skupinu lidí.

Uvítali jste tuto novelu nebo podobné problémy v rámci společenství nemáte a jste schopni se na shromáždění snadno domluvit? Využili jste již této novely a přehlasovali jste jednotlivce kupříkladu v případě opravy střechy? Těšíme se na vaše názory.