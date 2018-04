Rekordní zvýšení sazeb hypoték

Rekordní zvýšení úrokových sazeb hypoték

Nejvíce se změnily úrokové sazby s krátkou dobou fixace. U ročních sazeb činil průměrný nárůst 0,36 procentního bodu, u pětiletých „pouze“ 0,17 p. b. Příčinou tak výrazného pohybu byly obavy, že v lednu centrální banka zřejmě opět zvýší úrokové sazby. Banky proto tato očekávání promítly do nastavení výše svých úrokových sazeb. Poprvé k významnému zdražení hypotečních úvěrů došlo v listopadu, poté, co ČNB na konci října zvýšila dvoutýdenní repo sazbu o čtvrt procentního bodu.

FINCENTRUM HYPOINDEX tehdy vzrostl o 0,13 procentního bodu, v prosinci pak došlo k ještě mnohem výraznějšímu nárůstu. Výše úrokových sazeb nově poskytovaných hypoték se tak v průměru vrátila do stavu z loňského jara. V květnu dosahovala hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXU výše 4,03 %, v červnu to bylo již pouze 3,75 %, poté, co tehdy došlo k rekordnímu poklesu o 0,28 procentního bodu.

Budoucí vývoj úrokových sazeb?

NENECHTE SI UJÍT Fondy neztrácí důvěru investorů

Na akciových trzích v USA pokračuje výsledková sezona, rozporuplné výsledky společně s rostoucí cenou ropy však investory k velkým nákupům nevybízejí. Na rozdíl od okolního světa se středoevropským trhů a tím i pražské burze dařilo. Pomocná ruka podnikatelům: sdružení

Živnostníci nemají na růžích ustláno. Jedním z nejpalčivějších problémů jsou neustále se měnící pravidla pro podnikání a spletitá džungle daňových zákonů, kde neexistuje jasný a jednoznačný výklad. Je lepší být v práci šedá myš, nebo vamp?

Nemohlo mi ujít, jak si kolegyně ochočila šéfa. Směje se jeho někdy přihlouplým vtipům, ukazuje výstřih, pohazuje hřívou. Neodporuje mu, ale stejně vše dělá po svém. Je to dobře?

V nejbližším období se dalšího výrazného zvýšení úrokových sazeb asi spíše nedočkáme než dočkáme. V současnosti není příliš prostoru pro to, aby v naší ekonomice mohlo dojít k nějakému zásadnímu zvýšení úrokových sazeb. Podle posledních statistik je totiž - zjednodušeně řečeno - inflace příliš nízká a koruna příliš silná na to, aby bylo vhodné zvyšovat úrokové sazby. Centrální banka již také nehovoří pouze o jejich zvyšování, tak jako ještě nedávno, ale připouští, že pravděpodobnost jejich zvýšení i snížení je nyní stejná. Takže se můžeme nechat překvapit, bankovní rada zasedá již tento týden.

Budoucí vývoj úrokových sazeb a cen hypotečních úvěrů samozřejmě závisí na dalším vývoji ekonomických ukazatelů, kterými se centrální banka řídí při nastavování své měnové politiky. Takže pokud se chystáte vzít si hypotéku, bude o její ceně rozhodovat například také aktuální situace v Íránu. Prostřednictvím vývoje ceny ropy se promítne do cen pohonných hmot a tedy do výše inflace, která ovlivňuje nastavení úrokových sazeb centrální bankou. Pokud ta provede jejich změnu, zareagují na to okamžitě mezibankovní úrokové sazby, které určují úročení vkladů a úvěrů.

Další rekord: průměrná výše hypotéky

V prosinci dosáhla historicky nejvyšší hodnoty průměrná výše nově sjednaných hypotečních úvěrů. Částka 1 574 000 korun převýšila dosavadní rekord ze září loňského roku o 65 000 korun. Vývoj průměrné výše nově sjednávaných hypotečních úvěrů v čase ukazuje následující graf.

Zdroj: Fincentrum

K další změně došlo v preferenci délky fixační doby. Je patrné, že lidé v očekávání budoucího zvyšování úrokových sazeb začali preferovat delší doby fixace. Nejvíce se to projevilo u ročních fixací. V porovnání s říjnem si je vybralo o 5,3 % klientů méně. Naopak se o něco zvýšil zájem o pětileté úrokové sazby, ve srovnání s říjnem jich bylo v prosinci sjednáno o 3,94 % více. Zájem o desetiletou fixaci se dokonce zdvojnásobil, stále si ji však sjednává méně než jedno procento klientů.

Zdroj: Fincentrum

Vybrané prosincové výsledky shrnuje následující tabulka:

Souhrn za prosinec 2005

(údaje platí pro fyzické osoby): Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 3,98 % 3,47 % 4,30 % Změna oproti minulému měsíci Ý 21 b.p.* Ý 36 b.p. Ý 17 b.p. Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 574 1 921 1 398 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 051 5 784 6 218 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 388 7 134 7 547 Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 68 % 70 % 65 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 23 % 20 % 25 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 9 % 10 % 10 %

Zdroj: Fincentrum

*21 bazických bodů = 0,21 procentního bodu

M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.

Nevyznáte se v nabídce nových produktů bank či spořitelen? Chcete vědět, které produkty stojí za to? Na pochybách vás nenechá naše rubrika- Vyplatí se?

Projekt FINCENTRUM HYPOINDEX mediálně podporují:

Chystáte se vzít si hypotéku? Myslíte si, že je to vhodné řešení financování bydlení? Jaké fixaci úrokové sazby byste dali přednost a proč?