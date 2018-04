Rekordům na akciích a dolaru nic nezabránilo

Směr vývoje na akciových trzích byl v prosinci jednoznačný – další posilování. Americký index Dow Jones Industrial Average (DJIA) překonal psychologickou hranici 10 tisíc bodů jedenáctého prosince a již se z této úrovně nenechal sesadit. Poprvé DJIA dosáhl hodnoty nad 10 000 bodů v roce 1999, nyní se k ní vrací po 19 měsících. Psychologických 2 000 bodů (nejvýše za dva roky) dosáhl na konci roku i index technologických akcií Nasdaq. Růst akcií v USA i v dalších zemích se zdá být nevyčerpatelný, nicméně jsou zde i náznaky, že růstový trend nestojí na úplně pevných základech.

Potvrzením může být například i to, že zatčení Saddáma Husajna vyvolalo pouze krátkodobou reakci na trzích. Evropa i USA sice reagovaly růstem, což pramenilo z odstranění jednoho aspektu nejistoty a očekávání nových příležitostí pro firmy z USA i z ostatních zemí, nicméně komentáře analytiků nepředvídaly tomuto impulsu velkou životnost, což následně potvrdily i výsledky z trhů. Investorům totiž nestačí tyto zprávy, i když rozhodně velmi pozitivní, ale další růst podmiňují dobrými fundamentálními ukazateli – zisky firem, růstu HDP a zaměstnanosti,… V oblasti ziskovosti firem bude klíčová až výsledková sezona, z hlediska makroekonomické situace je pozitivní růst v USA i Evropě, ale hlavně Ameriku trápí vysoká nezaměstnanost.

Především kvůli ní panuje nejistota ohledně toho, kdy začne FED zvyšovat úrokové sazby. Jsou dvě možné varianty, první, že ke zvýšení sazeb dojde v polovině tohoto

Především kvůli ní panuje nejistota ohledně toho, kdy začne FED zvyšovat úrokové sazby. Jsou dvě možné varianty, první, že ke zvýšení sazeb dojde v polovině tohoto

roku, druhá varianta však počítá s tím, že levné peníze bude mít ekonomka USA k dispozici po celý rok 2004. Jisté je, že ekonomiky mají stále co nabídnout - otázkou však je to, zda nejsou již všechna pozitivní očekávání zahrnuta v ceně akcií; a další „dobré" zprávy již nebudou mít natolik příznivý vliv, naopak horší zprávy účinek víceméně zdrcující. Pro investory do akciových titulů je naopak dobrou zprávou to, že ani první případ nemoci šílených krav v USA, ani ohlášení nových případů onemocnění SARS z Číny a Taiwanu () neměla větší negativní dopad. Akciové indexy tak prakticky ve všech vyspělých zemích zaznamenaly růst, výjimku můžeme nalézt například v Itálii, kde akciový trh podrazil skandál ve společnosti Parmalat.

Index Změna S&P 500 5,07% DJIA 6,86% Nasdaq Composite 2,20% FTSE 100 3,10% DAX 5,85% CAC 40 3,89% Nikkei 225 5,70%

Zdroj: Fincentrum

I domácí burza zaznamenala v prosinci vysoký přírůstek. Index PX-50 si polepšil o více jak 5 %, SPADový PX-D dokonce 6% hranici překonal. Hlavní index pražské burzy PX-50 v prosinci (s platností od 1.1.2004) zaznamenal několik změn ve své bázi. V indexu nahradily Jihočeskou, Středočeskou a Záladočeskou energetiku spolu s ISPAT Nová Huť (která ruší registraci na veřejném trhu) tituly KABLO Elektro, OKD, Paramo, Severomoravská energetika a Stavby silnic a železnic. Všech pět společností se však svou váhou na celém indexu podílí z méně než čtyř procent. V indexu složeném nyní z 16 titulů (do 50 emisí z názvu má značně daleko) mají maximální 20% váhu emise Erste Bank, Komerční Banky a Českého Telecomu.

Index Hodnota 28.11.2003 Hodnota 30.12.2003 Změna (%) PX-50 624 659,1 5,63 PX-D 1545,7 1642,7 6,28

Zdroj: BCPP

Z největších titulů se nejlépe vedlo Českému Telecomu, který těžil z poklesu před prodejem 27% podílu TelSource na společnosti. Telecom poté na začátku prosince prudce posílil a skončil měsíc s takřka 11% ziskem.

Největší investiční extrémy za měsíc Nejlepší změna (%) Nejhorší změna (%) Domácí akcie (bez SPADu) JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ 18,9 TATRA -9,5 SPAD ČESKÝ TELECOM 10,9 ČESKÉ RADIOKOMUN. 1,2

Zdroj: BCPP

Stejně jako akciovým trhům dařilo se v prosinci akciovým fondům, z nichž nejvíce pak fondům zaměřeným na vyspělou Evropu, technologické fondy tentokrát zaostávaly. Ne příliš dobře se však dařilo dluhopisovým fondům. Růst akciových trhů tlačí na pokles cen dluhopisů, jimž nepomohlo ani další oslabování dolaru, které má na svědomí vysoký deficit běžného účtu a především otázky týkající se bezpečnosti spojené s Irákem a hrozbou terorismu. Více o fondech naleznete v sekci FONDY.

Zahraniční fondy s registrací od KCP Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (%) Název fondu Výkon za 1 měsíc (%) Název fondu Výkon za 1 měsíc (%) Akciový Pioneer GLOBAL ENERGY 10,89 CI GOLD STOCK -4,41 2,75 Smíšený Templeton Global Balanced 7,59 PARVEST DYNAMIC EURO -3,93 1,98 Dluhopisový Pioneer EURO CORPORATE BOND 6,55 Pioneer U.S. DOLLAR SHORT TERM -4,52 0,74 Peněžního trhu KBC MULTI CASH CAD MEDIUM 0,61 ESPA Český Korporátní -0,72 0,10

Zdroj: AKAT ČR

Přestože to před pár měsíci téměř nikdo nečekal, dolar dále oslaboval a překonával jeden historický mezník za druhým. Z úrovní okolo 1,14 USD/EUR na počátku listopadu dolar postupně oslaboval až k 1,255 USD za euro na konci prosince. Dnes se prakticky již nikdo neobává, že dolar by mohl dosáhnou i 1,30 USD/EUR, tím více, že v USA jak se zdá slabý dolar měnovým autoritám nevadí a ani evropská ECB proti sílícímu euru nijak nezasahuje. I česká koruna proti dolaru výrazně posiluje a dostala se na historické maximum. Oproti euru zůstala koruna na stabilní úrovni okolo 32,5 Kč/EUR, i když po celý prosinec byla patrná velmi mírná apreciace kurzu. Více v článku: Koruna je rekordně silná vůči dolaru.

Ceny komodit rostly od zlata, stříbra až po ropu. Zlato se dostalo až na 416 USD z troyskou unci, tedy o 4 % výše než na konci listopadu, i když zlato nejvíce rostlo v době do vánoc do konce roku, kdy na cenu působily malé objemy obchodů. Zajímavější byl vývoj ceny stříbra, které se dostalo na úroveň z roku 1998 a po 11%

prosincovém růstu skončilo na 5,965 USD za troyskou unci. Platina během Vánoc poměrně ztratila a skončila o 6 % výše na 813 USD za unci.

Nízké zásoby ropy v USA a stále zvyšující se ztráty na životech amerických vojáků v Iráku posunovaly cenu černého zlata až k úrovním těsně před válkou v Iráku. V New Yorku se ropa obchodovala až nad 33 USD za barel, severomořská ropa typu Brent skončila obchodování na hodnotě těsně pod 30 USD za barel. Ropa ale před Vánoci zlevnila, a tak alespoň cenu ropy se podařilo srazit ohlášením zajmutí iráckého diktátora.

