Rekvalifikace pomůže při hledání práce

Školicí zařízení, která výuku umožňují, nabízejí kurzy v mnoha oborech, například kuchař, kosmetička, účetní, zahradník, administrativní pracovník, zlatník, obchodní zástupce, truhlář, automechanik, cvičitel, zámečník, operátor, skladník. Rekvalifikační kurzy platí při splnění určitých podmínek úřady práce. Pokud jste uchazečem o zaměstnání evidovaným u úřadu práce v místě vašeho bydliště a ani s jeho pomocí jste nenalezli vhodné uplatnění ve své profesi, můžete se rozhodnout pro rekvalifikaci, kterou vám zaplatí stát. Rekvalifikační kurzy jsou nabízeny v informačních a poradenských střediscích úřadů práce. Tam také získáte všechny potřebné informace, například o termínech, délce trvání kurzů a v případě, že chcete zvýšit svou šanci na uplatnění a investovat do sebe sami, i cenách. Při vybírání oboru, pro který se chcete rekvalifikovat, je dobré přihlížet k situaci na trhu práce, k dosud dosaženému vzdělání a vlastním schopnostem.



Co platí úřady práce



Úřad práce může zabezpečit rekvalifikaci v případě, že jste řádně evidovaným uchazečem o zaměstnání a máte kvalifikaci, pro kterou nejsou na trhu práce momentálně volná místa. To znamená, že dosavadní hledání práce bylo neúspěšné a v nové (získané) kvalifikaci se nabízí dostatek míst nebo se očekává požadavek od určitého zaměstnavatele (například na doplnění pracovníků, byť "K rekvalifikacím

přistupujeme tehdy, když byly vyčerpány všechny možnosti, jak najít uchazeči vhodnou práci," uvádí Jan Polášek, vedoucí odboru poradenství Úřadu práce ve Frýdku-Místku. "V současné době je u nás ze strany zaměstnavatelů největší zájem o svářeče, obráběče kovů a pracovníky ve službách," dodává Polášek. Existuje také možnost s budoucím zaměstnavatelem uzavřít dohodu o přijetí během rekvalifikace nebo bezprostředně po ní a získat tak písemný příslib prácovního uplatnění v nově získané profesi.



Informace na internetu



Při hledání vhodného rekvalifikačního kurzu může být velkým pomocníkem internet. Tam lze nalézt asi nejucelenější údaje o pořádaných školeních a možnostech změny profese. K počítači s připojením na internet se snadno dostanete v internetové kavárně nebo v knihovně, kde vám zkušený personál většinou ochotně poradí s vyhledáváním. Pokud jste v knihovně zaregistrováni, můžete používat počítač po určitou dobu (zpravidla půl hodiny až hodinu) zdarma nebo za snížené poplatky. Internetových kaváren je v České republice poměrně hustá síť. Za hodinu používání internetu většinou nezaplatíte více než 60 korun.



Kde najdete podrobné informace



* Vše o možnostech a podmínkách rekvalifikací vám poskytnou v informačních a poradenských střediscích úřadů práce v místě bydliště. Adresy a telefonní čísla příslušného úřadu naleznete v telefonním seznamu nebo na internetu (www.uradprace.cz).



Přehledy rekvalifikačních kurzů na internetu:



* www.rekvalifikace.com

nabídka kurzů je rozdělena podle oborů (počítačové, ekonomické, řemeslné) a podle krajů, tzn.že si podle místa bydliště vyberete požadovaný kurz. Stránka nabízí i zadání vlastního požadavku na rekvalifikace v kolonce poptávka, dále najdete odkazy na úřady práce, ministerstva aj.

* www.skoly-kurzy.cz (vyhledávání školicích zařízení podle místa i oboru Internetové portály)

* www.google.cz (v sekci školství nebo vzdělávání najdete přehledy pořádaných školení)

* www.eu-dat.com (databáze dalšího vzdělávání)