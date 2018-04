Na změny profesí jsou miliony korun. Co splnit, aby kurz hradil stát

Loni absolvovalo rekvalifikace 38 tisíc uchazečů a zájemců o zaměstnání. Více než 80 procent z nich rekvalifikaci úspěšně ukončilo. Celkem to stálo přes 380 milionů korun, přičemž tato částka zahrnuje prostředky jak ze státní kasy, tak z Evropského sociálního fondu. Podle statistik Úřadu práce ČR patří rekvalifikace mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Zhruba 60 procentům absolventů takových kurzů se totiž podaří získat během jednoho roku nové zaměstnání.

O tom, že bude také úspěšnou absolventkou, sní i Jana Hyrmanová. Na úřadu práce je evidovaná už několik měsíců. Jako vyučená servírka, ovšem zároveň také matka dvou dětí, nemohla sehnat práci, kterou by mohla bez problémů skloubit s výchovou potomků. Uvažovala tedy, co by mohla dělat jiného.

A řešení se nabídlo náhodou. Před dvěma lety pořídila rodině psa, a když zůstala bez práce, byla to právě ona, kdo ho chodil nejčastěji venčit. „Díky psovi jsem se seznámila s novými lidmi. Povídali jsme si o všem možném a mimo jiné i o tom, že by byl v našem městě zájem o psí salon,“ říká mladá žena. Přišla tedy na úřad práce s žádostí, zda by nemohla nastoupit na rekvalifikaci, po které by se pustila do podnikání.

Úřednice její žádosti vyhověly. Jana nyní navštěvuje kurz s názvem Stříhání a kosmetická úprava psů. „Kurz trvá pět týdnů a je to denní studium. Skládá se jak z teoretické přípravy, tak z praxe. V poslední době jsem se o stříhání psů zajímala, takže teorie mi těžká nepřipadá, ale praxe celkem ano. Je to fyzicky náročné, to si člověk, který to nezkusí, nedovede ani představit,“ svěřuje se Jana Hyrmanová.

Do podnikání se chce pustit hned po skončení kurzu. Proto souběžně hledá vhodné nebytové prostory za rozumnou cenu. Doufá, že její salon bude mít dost zákazníků, aby ji nové povolání uživilo a vyřešilo její situaci.

Největší zájem je o svářecké kurzy a účetnictví

Každý, kdo má zájem o kurz hrazený ze strany úřadu práce, musí splnit několik podmínek:

Uchazeč nebo zájemce o zaměstnání musí být v evidenci úřadu práce. Délka evidence nehraje roli.



Zájemce musí mít odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Například stupeň vzdělání, určité dovednosti a znalosti, jako je třeba práce s počítačem, řidičský průkaz.



Vybraná rekvalifikace musí být potřebná a také účelná.



Zájemce musí být zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese.



Největší zájem je v současnosti o kurzy základních počítačových dovedností, o svářečské kurzy, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů a kurzy účetnictví. O změnu profese žádají nejčastěji lidé ve věku 35 až 44 let a pak čerství padesátníci. Nejvíce jsou zastoupeni lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním.

Úřad práce financuje tři varianty rekvalifikací:

Ty, jež zajišťuje sám



Zvolené rekvalifikace



Kurzy u zaměstnavatelů



Pokud se člověk rozhodne absolvovat rekvalifikaci plně zabezpečovanou úřadem práce, řekne to úřednicím na příslušném kontaktním pracovišti. Společně vyberou kurz, který by byl pro zájemce ideální, líbil se mu a zároveň zvýšil šance na získání práce. Podstatné je, zda je po konkrétní profesi poptávka.

Pokud rekvalifikaci úřednice následně odsouhlasí, sepíše s účastníkem a vybraným vzdělávacím zařízením písemnou dohodu. K podpisu musí dojít nejpozději v den zahájení kurzu. Ovšem tady pozor: výběr poskytovatele kurzu komplikuje současný zákon o veřejných zakázkách, podle kterého musí úřad práce nejprve vysoutěžit dodavatele rekvalifikací, následně ukončit výběrové řízení a teprve potom kurz otevřít.

Pokud je tedy smlouva podepsána, úřad pak uhradí za zájemce náklady na rekvalifikaci (kurzovné) a může mu poskytnout i příspěvek na výdaje s ní spojené. Jde například o jízdné či pojištění pro případ škody. Na tyto příspěvky ovšem nevzniká nárok automaticky, je to otázkou individuální domluvy.

V době, kdy člověk rekvalifikační kurz navštěvuje, pobírá 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu, maximálně 16 837 korun měsíčně.

Za vlastní výběr zaplatíte ztrátou podpory

U zvolené rekvalifikace si uchazeč může najít vhodný kurz na zvýšení kvalifikace sám. O svém zájmu informuje svého zprostředkovatele na pracovním úřadu. Tam vyplní patřičné formuláře a nejpozději 14 dnů před zahájením kurzu je odevzdá. Požadavek posoudí odborná komise a pokud jej schválí, vystaví klientovi potvrzení o úhradě ceny rekvalifikace (kurzovné včetně zkoušky).

Cena takto zvolené rekvalifikace nesmí v případě jednoho klienta přesáhnout v období tří let částku 50 tisíc korun. Proplacení rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy je člověk v evidenci úřadu práce. U zvolené rekvalifikace nedostává dotyčný podporu při rekvalifikaci ani vedlejší náklady spojené s její realizací.

U zvolených rekvalifikací je největší zájem o kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů a kurzy se zaměřením na péči o tělo, kosmetiku. Loni tuto formu rekvalifikace využili téměř 18 tisíc lidí.

O příspěvek na získání nebo obnovení kvalifikace svých pracovníků mohou požádat i zaměstnavatelé. Po důkladném posouzení a na základě písemné dohody jim úřad může poskytnout příspěvek na realizaci kurzu.

„Cílem rekvalifikačních kurzů je především odstranění bariér, které omezují určitou skupinu lidí ve vstupu na volný trh práce. Jednoduše řečeno, snahou je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci, nebo už jsou nezaměstnaní, získat novou kvalifikaci, a tím pádem i lepší vyhlídky na novou práci. A to se daří,“ doplňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.