Rekvalifikaci si můžete vybrat sami, dostanete na ni až 50 tisíc korun

Kdo se chce přihlásit na rekvalifikační kurz, má dvě možnosti. Buď mu ho vyberou úřednice, stát mu ho zaplatí, přidá na jízdné a po dobu trvání bude vyplácet měsíční podporu v nezaměstnanosti (60 procent z původního platu, maximálně 15 422 korun). V současnosti ovšem tento model rekvalifikací stojí, protože není jasné, kdo ho bude organizovat – zda krajské úřady, nebo generální ředitelství úřadu práce.

Najdete-li si kurz sami, nebudete brát podporu

Ideální variantou pro ty, kteří se chtějí dál vzdělávát, je tak v tuto chvíli novinka – zvolená rekvalifikace. Tu si zájemce najde sám u akreditované organizace. Když mu ji úřad práce odsouhlasí, dá mu na ni peníze. Na každého má vyčleněno až padesát tisíc korun.

Ovšem pozor, v tomto novém modelu nemá vzdělávající se člověk nárok na podporu v nezaměstnanosti, ani na proplacení jízdného. Za uchazeče se platí jen pojištění. Podle úředníků budou tyto rekvalifikace využívat spíše snaživější lidé, jimž jde o hledání nové práce víc než o dávky.

Fakta Po jakých profesích bude poptávka: vývojář softwaru

operátor elektrárny

nástrojař

řidič nákladních automobilů/MHD

obsluha strojů v plastikářské či gumárenské výrobě

technik chemické výroby

seřizovač a obsluha obráběcích strojů

stavební pokrývač a elektrikář

svářeč Zdroj: Národní vzdělávací fond

"Úředníci u nového modelu posoudí, zda zájemce díky vybranému kurzu najde na trhu práce snáze uplatnění. Rekvalifikace musí být účelná. To znamená, že pokud se budete chtít stát třeba kuchařem a v evidenci úřadu práce nebude dlouhodobě ani jedna poptávka po této profesi, může žádost zamítnout," vysvětluje tiskový mluvčí generálního úřadu práce Jiří Reichl.

Maximální limit 50 tisíc korun je stanoven na tři kalendářní roky od nástupu na první rekvalifikaci. Je tedy možné si naplánovat několik rekvalifikací najednou, aby dávaly komplexní vzdělání.

Příklad: Nezaměstnaný se rozhodne, že chce oceňovat majetek. Naplánuje si tak nejprve kurz úvodu do podnikání a pak nastoupí do kurzu oceňování majetku, případně si může doplnit vzdělání nějakou specializací. V takovém případě mu úřad práce jistě "požehná". Musí ovšem kurzy úspěšně dokončit. Pokud z programu zběhne, zaplatí si náklady sám. Stejně tak, když odmítne nastoupit do zaměstnání, na které se nová kvalifikace hodí.

Masér pět tisíc, floristka třináct

Nabídka kurzů je velká, v současnosti čítá přes šest tisíc programů. Stát se můžete čímkoliv – kovářem, kadeřnicí, masérkou, hospodyní, projektovým manažerem.

Ceny za kurzy se pohybují v rozpětí od dvou či tří tisíc korun až po dvacet tisíc korun. Tak například kurz floristky trvá zhruba dva týdny a stojí třináct až čtrnáct tisíc korun. Na čtyřicetihodinový kurz detektiva koncipienta počítejte čtyři tisíce, na dvouměsíční kurz maséra pět tisíc korun.

Fakta S rekvalifikací až před maturitní komisi Rekvalifikační kurzy mají výhodu i v tom, že pečliví žáci s nižším vzděláním se přes ně mohou dostat třeba až k maturitě. Pokud účastník díky rekvalifikacím získá požadované znalosti, bude moci na příslušné škole nebo učilišti složit závěrečnou zkoušku – například maturitní či "učňovskou". Více na www.narodni-kvalifikace.cz.

Lakýrníkem a natěračem se stanete za jeden měsíc a kvůli obsáhlé teoretické přípravě, kdy se používají různé materiály, za vás úřad práce zaplatí i sedmnáct tisíc korun.

Některými krátkými kurzy si jen doplníte znalosti, jiné trvají několik měsíců a s těmi změníte svou kvalifikaci. Třeba jako Jana Krysová z Ostravy, která třicet let pracovala v administrativě.

Když loni přišla o práci, rozhodla se, že bude navštěvovat rekvalifikační kurz. Ve volném čase se věnovala dobrovolnické práci se seniory, a tak se po pár měsících učení stala pracovnicí sociální péče. Nyní hledá uplatnění nejenom ve své původní profesi, ale i v té nové.

Zkontrolujte akreditace

Rekvalifikaci je třeba vybírat s rozmyslem tak, aby původní vzdělání odpovídalo vybranému kurzu. Těžko by někdo se základním vzděláním uspěl na kurzu daňového specialisty.

Také je třeba přihlédnout k tomu, zda jste pro vybraný kurz a následně tedy pro danou práci zdravotně způsobilí. Při hledání rekvalifikace zkontrolujte, jestli je program akreditovaný u ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

"Na webových stránkách ministerstva http://dak.msmt.cz je databáze všech udělených akreditací k pořádání rekvalifikačních programů. V ní lze vyhledávat podle konkrétních vzdělávacích zařízení, jejich sídla nebo podle názvu pracovní činnosti, pro niž je rekvalifikace určena," říká Jana Holíková z tiskového oddělení ministerstva školství.

Smlouva s úřadem

Jakmile si zvolíte rekvalifikační kurz, dojdete tedy na úřad práce podle místa svého bydliště a tam úřednici přednesete svou žádost. Je dobré vědět datum jeho zahájení a ukončení, cenu, počet hodin a adresu místa, kde se školení uskuteční. Pokud úřad žádost schválí, podepíšete dohodu o rekvalifikaci.

Uchazečů o zaměstnání, kteří by si kurzy sami vybírali, je zatím minimum. Novinka se dostává do povědomí pomalu, lidé spíše sondují, jaké jsou podmínky.

Loni prošlo rekvalifikací přes 50 tisíc lidí. Jejich vzdělávání stálo skoro 317 milionů korun, přičemž téměř 232 milionů šlo z Evropského sociálního fondu.

Ověřte si, zda můžete rovnou ke zkoušce

Chcete změnit obor a máte pocit, že už v tom novém všechno umíte? Na webové stráncewww.vzdelavaniaprace.cz si můžete zjistit, jaké znalosti musíte k jednotlivým kvalifikacím mít. Zároveň se dozvíte, na jakém vzdělávacím kurzu si je můžete doplnit nebo rozšířit.

V nejbližší době na stránkách přibude také možnost konzultací s kariérními poradci, portál se rozšíří i o nabídku pracovních pozic. Jak to konkrétně funguje?

Například zájemce, který by chtěl získat osvědčení o odborné způsobilosti barmana, si nejprve v katalogu kvalifikací vyhledá, zda splňuje předpoklady pro složení zkoušky. Pokud ano, vyplní webový formulář a zašle jej autorizované osobě – tedy tomu, kdo zkoušku provádí. Ten mu do 21 dnů pošle pozvánku ke zkoušce.

Osvědčení o jejím splnění zvyšuje šance na trhu práce, zaměstnavatelé stále častěji volají po kvalifikovaných pracovnících. V případě, že člověk dostatečné znalosti nemá, může absolvovat jeden z nabízených kurzů a až poté se přihlásit na zkoušku. Zajímavou možností jsou pilotní kurzy, které běží na vybraných středních a odborných školách. Jsou zdarma i pro zaměstnané.