Odpočinkovými sporty vhodnými pro hyperaktivní děti jsou například hry jako squash nebo stolní tenis, ale také plavání s jasně stanovenými cíli. Pro zklidnění jsou velmi důležitá relaxační cvičení, která se mohou provádět doma i ve školním kolektivu.Cvičení je možné doplnit relaxační hudbou. Pro dítě je příjemné, když se text vypráví tišeji klidným hlasem jako pohádka. Požádejte dítě, aby se pohodlně posadilo. Zavři oči a několikrát se zhluboka nadechni a vydechni. Nádech. Nyní pomalu výdech. Znova nádech a výdech. Ruce jsou položené volně na stehnech. Postupně cítíš tíhu v rukou, v nohou, v celém těle. Cítíš, že se ti vůbec nechce pohnout, je ti velmi dobře. Uvolni si krk, tvář, ústa, čelo - celá hlava je uvolněná. Celé tvé tělo je těžké a nechce se ti hýbat. Teď budeš poslouchat můj hlas, co ti budu vyprávět. Dýchej pomalu a zhluboka - nádech, výdech. Úplně se uvolni. Zimní les Sluníčko příjemně svítí a vy se vydáte na krásnou procházku do zasněženého lesa. Připínáte si lyže. Spouštíte se dolů po svahu. Sluníčko vás lehtá na tváři svými teplými paprsky. Svah je mírný, vychutnáváte svou příjemnou jízdu. Stále jedete dolů po svahu. Větřík vás příjemně ovívá a vy se vezete na lyžích. Svah je dlouhý a vy vychutnáváte pomalou jízdu. Je klidná a příjemná. Všechno je plné klidu a pohody, nehrozí vám žádné nebezpečí. Nejsou zde stromi ani jiní lyžaři, jen vy. Je to příjemné, snažíte se jízdu prodloužit a vychutnat ji. Pomalu přijíždíte na cestu a budete se vracet zpět, domů, do příjemného pokoje. Dobře jste si odpočinuli, cítíte se výborně. Pomalu otevřete oči. Návrat může být spojen s počítáním. Vizualizace by neměla obsahovat zážitky, které jsou pro dítě spojeny s nějakou nepříjemnou představou. Portál vydal již mnoho knih s tématy o hyperaktivních dětech, např. Alan Train: Specifické poruchy chování a pozornosti.