S výučním listem vydělávají jako manažeři. Na trhu chybějí řemeslníci

Pryč je doba, kdy lidé zůstávali v jednom zaměstnání a na jedné pozici řadu let. Přibývá fluktuantů. Nastoupí do...

Jak obstát ve vyšším věku v mladém týmu. Sedm kroků k úspěchu

Mají před důchodem, nebo už by v něm mohli být. A stále chodí do práce. Nezřídka mezi lidi o generaci dvě mladší. Co...