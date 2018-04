Řemeslníci nejsou k mání

Řidiči autobusů či kamiónů se nemusí bát, že by nenašli uplatnění. Stejně tak dispečeři dopravy, elektromechanici, číšníci. Po těch je sháňka napříč republikou stejně jako po zednících.

Dobrý řidič nad zlato

Dopravci marně hledají řidiče. Mladí se do této časově náročné profese neženou a navíc jim scházejí zkušenosti. „Doba, kdy k nám přicházeli zaměstnanci, kteří měli za sebou výcvik na nákladním vozidle na vojně, je pryč. Tam to měli zadarmo, dnes je to pro mnohé nákladná záležitost,“ říká vedoucí dopravního úseku Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Pavel Nosálek. „Musíme se s tím nějak vypořádat. Těch kvalifikovaných s praxí opravdu ubývá. Lidi si zaškolujeme, zacvičujeme ve spolupráci s úřady práce v kurzech. Stále ještě nám scházejí.“ Jednapadesátiletý řidič kamionu Tomáš Kutálek podotýká, že se setkává na cestách s kolegy, kteří prošli různými rychlokurzy a pak není divu, že dělají na silnicích zmatky. „Ohrožují často nejen svůj život, ale i ostatních,“ dodává.

Nemocnicím chybí sestry

Sháňka je i po zdravotních sestrách na specializovaná pracoviště, kde je požadovaná vyšší kvalifikace a praxe. Než sestra získá požadované vzdělání a praxi, trvá to několik let. Problém je i v tom, že nemocnice za hranicemi nebo farmaceutické firmy jim lépe zaplatí a sestry proto odcházejí. Fakultní nemocnice Brno je v podstatě největším zaměstnavatelem na jižní Moravě. Podle její tiskové mluvčí Anny Nesvadbové hledá celou řadu lékařů i nelékařských pracovníků, kam patří zdravotní sestry, laboranti, radiologičtí asistenti. Poptává i sanitáře.

Převažují místa pro dělníky

Lidé po škole se do práce nehrnou a jejich rodiče je v tom podporují. Řemesla ztratila svou prestiž. Kdysi byl šikovný zedník na vesnici pan někdo, dnes v tom mladí vidí jen dřinu. Raději se poohlížejí po teplé kanceláři a hledají práci v různých zákaznických centrech, nebo se pod záminkou zdravotních problémů schovávají na úřadu práce.

„Ve struktuře volných míst v rámci celé země nadále výrazně převažují místa určená pro dělnické profese,“ uvádí Štěpán Černoušek z oddělení styků s veřejností ministerstva práce a sociálních věcí.

jedná se především o řemeslníky a kvalifikované výrobce, zpracovatele, opraváře, obsluhu strojů a zařízení - 54,5 % (zedníci, kameníci, omítkáři, nástrojáři, kovodělníci, zámečníci, svářeči, seřizovači a obsluha obráběcích strojů, řidiči nákladních automobilů a tahačů, montážní dělníci mechanických nebo elektronických zařízení, švadleny),

pomocné a nekvalifikované dělníky - 17,0 % (pomocní dělníci na stavbách, pomocní montážní pracovníci, pomocníci a uklízeči v kancelářích a hotelech)

provozní pracovníky ve službách a obchodě - 8,5 % (prodavači v obchodech, kuchaři, číšnici a servírky).

„Ostatní místa jsou určena pro administrativní, technické, zdravotnické, pedagogické pracovníky a pracovníky ve vědě a výzkumu. Vyžadují maturitu nebo vysokoškolské vzdělání. Týká se to zhruba dvaceti procent poptávky,“ dodává Černoušek.

Nejvíce nabídek je pro obchodní zástupce, obchodní, odbytové a přepravní agenty, pracovníky v oblasti účetnictví, strojírenské a stavebné techniky, programátory, operátory a obsluhu výpočetní techniky a další odborníky zabývající se výpočetní technikou, projektanty a konstruktéry strojních zařízení, staveb a areálů, elektrotechnických zařízení, stavební inženýry, operátory průmyslových robotů, NC-strojů, lékaře, ošetřovatele, všeobecné zdravotní sestry.

Zaspalo učňovské školství

Ve středních Čechách nejvíce scházejí techničtí odborníci. Nejžádanější jsou strojírenské a stavební profese, například obráběči, kovodělníci, frézaři, montážní dělníci, soustružníci či svářeči. Zájem je i o pracovníky ve službách a řidičích. Stejně je tomu v Moravskoslezském kraji. Na hrozící nedostatek odborníků upozorňuje už několik let Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. „Samotné firmy by měly i samy hlásit, kolik budou potřebovat odborníků a to neplatí jen pro náš kraj,“ říká Miroslav Fabian, generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Před revolucí mívaly větší podniky svá učiliště

Tam se připravovali budoucí zaměstnanci. Díky tomu byli dobře seznámeni s provozem, měli přehled o zvolené profesi a jejich nástup do prvního zaměstnání nebyl tak stresující. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje uvádí: „Privatizaci středních škol i učilišť komplikuje legislativa. Firmy však můžou školy nejen sponzorovat, ale i ovlivnit vzdělávací proces. Poradit školám ve výběru oborů a prioritních předmětů, podporovat nejlepší učně, kteří tak mohou mít jisté budoucí povolání.“

Firmy se snaží vzbudit zájem už u dětí

Velké firmy se rozhodli situaci řešit a nabízí školám exkurze a vzdělávací projekty. Mluvčí Metrostavu František Polák popisuje: „Zahájili jsme pilotní program, v němž se bude naše firma na vybraných školách podílet na výchově nových profesních odborníků a zručných řemeslníků. Strojírenský podnik Vítkovice začal do svých provozů vodit děti a jejich učitele výchovné poradkyně. „To je jedna z cest, jak můžeme uvést obraz strojírenství na pravou míru,“ říká Marian Dobiáš, personální ředitel Vítkovic.

Profese, po kterých je v jednotlivých krajích největší poptávka

(údaje ke konci září 2007; uvedeny jsou jen profese, které jsou v tabulce poptávky na předních místech)