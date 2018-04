Elektrotechnici, machři na volty a ampéry, nepracují pod 200 za hodinu

Elektrotechnika v posledních letech prožívá „boom“. Problém však je, že v oboru chybějí lidé. Mnoho absolventů utíká od řemesla pryč za vidinou vyššího platu. Přitom budoucnost tento obor rozhodně má. A schopní a kvalitní elektrotechnici za svoji práci pobírají zajímavé peníze a na finanční ohodnocení si rozhodně nestěžují.

„Dnes má elektrotechnik možnost se rozhodnout, zda mu stačí jen základní znalosti, nebo se z něj stane odborník, který musí umět i základy programování a komunikovat se zahraničními experty, jako je tomu v oblasti tzv. inteligentních (chytrých) budov. A se zvyšující odborností roste i výše příjmů,“ říká Radek Roušar, prezident Elektrotechnického svazu.

Ovšem rozmanitost celého oboru má i svá úskalí. „Mistrem řemesla rozhodně není ten, kdo dokáže zákazníkovi odpovědět, že nic není problém, nějak se to udělá nebo zařídí. Vzhledem k rozsahu elektrotechniky není pro žádného elektrikáře ostudou říct, že něco neumí a musí to udělat jiný odborník,“ varuje Radek Roušar před všeuměly.

Klient by proto měl vždy volit specialistu na konkrétní oblast. „Zadáváte-li práci řemeslníkovi, nesmíte zapomenout na to nejdůležitější - nechat si předložit výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku a v případě, že se jedná o činnosti na vyhrazeném elektrickém zařízení, také oprávnění k výkonu této činnosti,“ radí Radek Roušar.

Spolehlivý elektrotechnik by se měl tedy prokázat oprávněním k podnikání, které vydává Technická inspekce ČR. Pokud je součástí zakázky i revize elektrotechnického zařízení, tak by měl mít i platné osvědčení revizního technika.

Každé oprávnění má přitom konkrétní obsah, může být omezeno na určité činnosti, na typy zařízení, rozsah napětí nebo prostory s nebezpečím výbuchu. „Celá věc je pro zákazníka nepřehledná, některé předpisy pocházejí ještě z minulého století a jsou již zastaralé,“ konstatuje prezident svazu, který doporučuje zákazníkům, aby se obrátili přímo na technickou inspekci, pokud se jim nezdá oprávnění elektrotechnika úplně v pořádku. Na specializaci či rozsah oprávnění se můžete optat také na celorepublikovém nebo regionálním řemeslném spolku.

Příliš laciná práce je podezřelá

Jestliže se rozhodnete, že vybranému řemeslníkovi zakázku svěříte, nezapomeňte na smlouvu. Můžete ji uzavřít i ústně, přesto je lepší veškeré úmluvy sepsat, hlavně kvůli případným reklamacím. Ve smlouvě by mělo být přesně stanoveno, kdo bude co dělat, v jakém rozsahu, kvalitě a termínu a jakou úplatu za odvedenou práci dostane. Pokud nejde dopředu cenu jednoznačně určit, měla by objednávka či smlouva minimálně stanovit, jakým způsobem se cena vypočítá.

Ceny za služby elektrotechnika se samozřejmě liší podle typu práce. Pokud ovšem řemeslník nabízí hodinu práce za méně než 200 korun, měl by být zákazník ve střehu. „Z této částky musí odvést povinné zákonné odvody, zaplatit si veškerá potřebná školení a řádné vybavení, takže pak pracuje prakticky zadarmo,“ upozorňuje Roušar na možné nesrovnalosti. Takový elektrotechnik totiž buď šidí stát, anebo zákazníka.

„U základních prací, které nevyžadují příliš znalostí ani specializované vybavení, by hodinová sazba měla začínat kolem 350 korun za hodinu, hodina specializované odborné práce činností, kde je potřeba i drahá technika, může přesáhnout i tisíc korun,“ odhaduje Radek Roušar.

Když vám elektrikář nabídne práci levněji, ale bez dokladu, jednejte opatrně. Možná něco málo ušetříte, ale když se objeví problémy, nedovoláte se nápravy.

