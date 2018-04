Řemeslo žije: florista žije se svým zákazníkem od svatby až po pohřeb

Augustin Kotil si květinářství, respektive květinový ateliér, otevřel v jihočeské Třeboni před třinácti lety. Tehdy byl v pátém ročníku na zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. „Měli jsme v domě volné nebytové prostory, tak jsem toho využil. Ve škole jsem poslední rok neměl tolik výuky,“ říká mladý muž, který chtěl být květinářem už jako malý kluk.

Začátky prý vůbec nebyly špatné. Právě díky tomu, že nemusel platit nájem za obchod. A také proto, že jako nový zaměstnavatel sehnal prodavačku z úřadu práce a dostal na její mzdu půlroční dotaci od státu.

Po škole jste se začal svému obchodu věnovat naplno.

Nedokázal jsem si představit, že nastoupím do zahradnictví, kde budu muset něco pěstovat. Navíc tady na jihu Čech působí většinou jen malé rodinné podniky a pokud vůbec berou zaměstnance, tak většinou pomocné dělnické profese. Uplatnění pro vysokoškoláka tu není příliš velké. Takže jsem se pustil do podnikání. Tehdy jsem měl ve městě páté květinářství a zájem byl docela slušný.

Konkurence ovšem po čase ještě zhoustla.

Přesně. Dnes je nás tu devět. Na město, které má necelých deset tisíc obyvatel, je to strašně moc. Ideálem jsou tři květinářství.

Takže je čím dál těžší obchod udržet?

Vlastně ano. Začalo to rokem 2008, kdy vypukla krize. Zaměstnával jsem tehdy pět lidí, dělali jsme nejenom pro jednotlivé zákazníky, ale také hodně pro firmy. Starali jsme se o jejich výzdobu a zeleň. Jenže ty začaly šetřit a postupně smlouvy vypovídaly, až nezůstala žádná. Postupem času jsem všechny zaměstnance propustil a dnes jsem v obchodě sám. K ruce mám akorát jednu brigádnici.

Jak se stát floristou „Výchozím oborem pro práci květináře je studium zahradnictví. Délka studia se liší - může jít o vyučení, nebo o studium s maturitou. Je možné pokračovat ve studiu na vysoké škole v oboru zahradnictví,“ vysvětluje Jiří Horák, předseda Svazu květinářů a floristů.

Jaké jsou předpoklady pro práci? Florista si musí objednávat květiny a další materiál pro svoji práci, a to vyžaduje dobrý odhad, znalost zvyklostí zákazníků, pružnost v případě různých svátků a výbornou znalost sortimentu řezaných i hrnkových rostlin. Také musí být trpělivý a umět komunikovat s lidmi,“ připomíná Jiří Horák.

Citelný úbytek zákazníků se dostavil i poté, co z centra města zmizela pobočka banky, do které chodilo hodně lidí. A odstěhoval se také městský úřad. Tím se náměstí, u kterého obchod mám, vylidnilo.

Proč je podle vás tolik květinářství?

Každému se to líbí. Říkají, jak je to strašně romantické pracovat s květinami. A bohužel k otevření květinářství nepotřebujete vůbec nic. Nemusíte dokládat, zda jste studovali v oboru, prostě si jen dojdete pro živnostenské oprávnění. Takže si obchod může otevřít kdekdo. Neexistují ani žádné svazové zkoušky, abyste jako zákaznice věděla, že jste u certifikovaného odborníka. To podle mě obor degraduje.

Zkoušel jste nějakou reklamu, abyste přilákal více zákazníků?

U nás nejvíce funguje doporučení od spokojených zákazníků. Zkoušel jsem různé inzeráty v místních novinách, nebo jsme také lepili na sáčky v infocentru naše logo. Tím jsem se ale jen ubezpečil v tom, že turisté kytky nekupují, a že je důležité cílit na stálé klienty.

Co třeba nějaké floristické akce, zkoušel jste?

To ano, dělal jsem je, když jsem měl zaměstnance. Květinové dny, svatební veletrhy. Musel jsem se ale potom rozhodnout, zda se budu věnovat obchodu, nebo dělat workshopy po republice, kdy učíte zájemce různé způsoby vázání a práci s květinami. To ale také není úplně jednoduché - je třeba si vybudovat jméno, jezdit po soutěžích, psát příspěvky do časopisů, aby se o vás vědělo. Já jsem chtěl být v Třeboni, proto jsem se rozhodl pro obchod.

Ceny na trhu Cena svázaných kytic se pohybuje ve stokorunách. Za pět stovek už profesionálové dokážou uvázat opravdu krásný pugét. Výzdoba větších společenských akcí, jako jsou svatby nebo významná jubilea, se pohybuje v tisícikorunách.

Jak jste stanovil ceny?

Zvolil jsem rychlejší obrat za nižší ceny. Zaručím tím čerstvé květiny. Když je dám dráž, riskuji, že nebudu tolik prodávat a kytky mi tu budou stárnout. Lidem pak dlouho nevydrží ve váze a nakonec stejně přestanou chodit.

O co je největší zájem?

O všechno - o květinu do ruky, o květinové koše, květiny na svatby, na pohřby, ale asi nejvíce dělám takové menší pugéty do vázy. Ceny držím celé ty roky na stejné úrovni. Ceny květin se za těch 13 let skoro vůbec nezměnily.

Co dodavatelé? Není problém s kvalitou květin?

Našel jsem si takové, kteří jsou ochotni dojíždět přímo do Třeboně a z jejich auta si kytky rovnou vybírám. Pouze pokud chci něco speciálního, třeba na svatbu, tak to si musím předem objednat z katalogu. Na náš trh chodí téměř výhradně květiny z nizozemské burzy, někteří dodavatelé ale mají také přímo nasmlouvané farmy v Ekvádoru nebo v Thajsku.

Dají se květiny reklamovat? Zatím neexistuje konkrétní nařízení nebo doporučení ze zákona nebo od České obchodní inspekce ohledně reklamace živých rostlin.

Záleží na individuálním přístupu každého obchodu nebo floristy.



Často používanou dobou bývá záruka 24 hodin na aranžmá nebo kytici z řezaných rostlin a týden u hrnkových rostlin. Je to ale jen obecně užívané a nezávazné pravidlo.



Co je na vaší práce nejtěžší?

Komunikace se zákazníkem. Musíte je odhadnout a pak, když už víte, co chtějí, prožíváte s nimi všechny životní etapy - narození, školu, svatbu, nakonec i pohřeb. A to není vždy jednoduché.

Jaké máte plány do budoucna?

Ačkoliv se zájem poslední měsíce trochu zvyšuje, uvažuji i o tom, že bych časem začal fungovat zakázkově, tedy pouze na telefonu. Dělá to tak řada floristů.

Kdo je kdo - květinář a florista

Květinář - je pěstitel okrasných, především balkonových květin určených do truhlíků a květináčů, letniček, chryzantém a sezonních květin ke krátkodobé dekoraci interiéru, jako jsou například petrklíče, vánoční hvězdy nebo bramboříky. Měl by ovládat všechny stupně pěstování květin. Od výsevu přes pikýrováni, odebírání řízků po dopěstování do finální prodejní velikosti a zabezpečení odbytu zboží. Musí mít i přehled v sortimentu, ve kterém každoročně přibývají nové položky, barvy, tvary a velikosti květů a listů, aby svým zákazníkům mohl nabídnout to nejlepší.

Florista - vedle nezbytných základních profesionálních dovedností, jako je vázání kytic či tvorba květinových dekorací, by měl dobrý florista umět poradit zákazníkovi s volbou typu kytice nebo aranžmá pro danou příležitost či určitou osobu. Měl by také pomoci s výběrem konkrétního druhu hrnkových rostlin a doporučit vhodnou péči a pěstování či odborně poradit v případě chorob a škůdců u pěstovaných rostlin.