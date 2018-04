Řešením je často nejjednodušší cesta

Jaký okamžik nastartoval vaši kariéru?



Okamžik to nebyl, spíše souhra okolností. V době, kdy jsem po mnoha letech zvažoval změnu zaměstnání, mě oslovil šéf zajímavou nabídkou. Potřeboval obsadit vedoucí pozici ve vznikající dceřiné společnosti. Výsledkem je mé dnes již osmileté působení ve funkci generálního ředitele firmy.



Jaké největší chyby v práci jste se dopustil?



V životě jsem se několikrát přesvědčil a snad i poučil o tom, že situace by se měly řešit hned v začátku a člověk by měl dát na první dojem, protože ten bývá většinou pravdivý. Nejsprávnějším řešením problému mnohdy bývá nejjednodušší cesta.

Váš největší konflikt v zaměstnání?



Konflikt je běžnou součástí života vedoucího pracovníka. I dobrá rozhodnutí se můžou zrodit z konfliktu mezi kolegy. K nejnepříjemnějším konfliktům patří řešení pracovněprávních vztahů, zvláště jde-li o dlouholeté zaměstnance. I to bohužel patří do náplně vedoucího pracovníka.



Kolik hodin denně pracujete?



Osobně si myslím, že v mé pozici už počet odpracovaných hodin není důležitý. Jako většina vedoucích pracovníků samozřejmě pracuji, i když nejsem v kanceláři.



Co budete dělat za pět let?



To nevím, ale budu skromný. Byl bych rád zdravý, obklopen spokojenými lidmi a měl práci, která by mě uspokojovala.



Jakou radu byste dal tomu, kdo právě začíná svou kariéru?



Každý člověk, který má ambice, musí mít i dlouhodobou představu, kam chce směřovat. Pro ni pak musí i něco obětovat. Odměna je vždy na druhém místě. Je-li tomu naopak, kariéra většinou nemá dlouhého trvání.