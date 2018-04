Hypotéka naruby může pomoci seniorům. Dostane v Česku šanci?

Cestu na český trh by mohl reverzním hypotékám otevřít připravovaný zákon o úvěrech. Z novely navíc vyplývá, že by ji pravděpodobně mohly nabízet pouze pojišťovny nebo banky s pojišťovací licencí, stejně jako je tomu nyní na Slovensku. Ačkoli se jedná o hypotéku, dochází k výplatě renty, a proto ji zákon řadí mezi pojistné produkty.

Reverzní hypotéka je jakási hypotéka naruby. Prodáte bance svoji nemovitost, ale máte zajištěno její doživotní užívání. Za prodej dostanete obvykle jednorázovou výplatu určité částky, navíc pak pravidelnou doživotní rentu.

Nemovitost svému majiteli poskytne nejen střechu nad hlavou, ale i možnost finančně si přilepšit. Produkt se hojně využívá například v USA nebo v Austrálii. Pokud by došlo v České republice k legislativním úpravám, mohli by ji ocenit i zdejší senioři. Právě na ně reverzní hypotéka cílí.

Každý finanční produkt mívá své klady i citlivá místa. To samé platí také pro tento produkt. Záleží na tom, v jaké situaci se zájemce nachází, jaké jsou jeho finanční příjmy a představy a cíle. Jaká jsou pro a proti této hypotéky naruby?

Přilepšení k důchodu

Výše penze se neustále snižuje. Reverzní hypotéka proto může v budoucnosti představovat zajímavou alternativu, jak si udržet svůj životní standard i v důchodovém věku. I když by byla primárně určena pro seniory, může se stát volbou také pro lidi v invalidním důchodu, kteří by nezvládali výdaje spojené s nemovitostí.

Senioři se neradi stěhují

Řada starších lidí by mohla řešit nižší příjem tím, že sníží náklady na bydlení přestěhováním se do menšího. To pro ně bývá problém. Nechce se jim opustit místo, kde strávili většinu života, i když to znamená značnou finanční zátěž za bydlení. Reverzní hypotéka by jim mohla zvýšit příjem a zároveň nabídne možnost dožít tam, kde chtějí.

Důchodový věk Výpočet důchodového věku určí, kdy máte nárok na odchod do důchodu.



O dům pečuje banka

S přibývajícími roky bývá pro mnohé stále náročnější o svou nemovitost pečovat. U bytů je situace snazší, horší je to u domů, které už mohou mít navíc své roky. Tyto starosti by připadly bance, která by jako vlastník měla povinnost se o dům starat. Veškerá správa nemovitosti by šla za bankou, stejně jako náklady v případě různých živelných pohrom jako jsou povodně nebo blesk. Bude už jen na ní, zda si vytvoří vlastní oddělní na správu nemovitostí nebo bude mít externí firmu. Neplatí to ovšem pro platbu energií.

Připravenost společnosti a legislativy

Je otázka, zda je česká společnost na reverzní hypotéku připravena. Problematická je zejména etická stránka produktu. Banka musí v podstatě kalkulovat se smrtí zájemce, aby se jí hypotéka vyplatila. Mohou proto nastat situace, kdy se celá transakce ocitá na tenkém ledě. Platí to v případě, kdy klient brzy zemře a banka mu vyplatí jen malou část hodnoty celé nemovitosti.

Překvapení pro dědice

Nepříjemnosti v rodině mohou nastat i v případě, kdy dědicové počítají s tím, že jim nemovitost připadne a následně se dozvědí, že nemají na budovu nárok. Po smrti majitele přechází vlastnické právo na banku, nemovitost tak neprochází dědickým řízením. Snazší tak jsou případy, kdy je člověk bez dědiců a jeho majetek by po smrti připadl státu.

Za méně než tržní cenu

Další pihou na kráse této hypotéky je skutečnost, že vyplacená cena bývá výrazně nižší, než je tržní hodnota nemovitosti. Znamená to, že kdyby byla nemovitost prodána na realitním trhu, pravděpodobně by majitel dostal více.

Ať už rezervní hypotéky dostanou, nebo nedostanou zelenou pro český trh, platí, že se jedná o zajímavou možnost, jak si ve stáří přilepšit. Zda je na tuto příležitost česká společnost připravena, je jiná otázka. V dnešních podmínkách se vyplatí zaměřit se na spoření na stáří co nejdříve.