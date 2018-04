Revoluce v dědění: Dětem můžete klást podmínky i zavázat je smlouvou

Podle dosud platného občanského zákoníku je možné dědit ze zákona, nebo ze závěti, přičemž závěť má přednost. Podmínkou je, aby člověk platnou závěť sepsal. Vzhledem k tomu, že to udělá málokdo, nejčastěji se dnes dědí ze zákona.

Sepište s dědici smlouvu

Nový občanský zákoník, který již schválila vláda a prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, však lidem umožní, aby se se svými dědici dohodli prostřednictvím dědické smlouvy. Například pokud starý člověk, vlastník nemovitosti, do ní už nechce investovat ani ji prodat, může ji sepsáním dědické smlouvy odkázat jinému člověku s tím, že ho v ní nechá dožít a bude hradit veškeré náklady.

Zatímco závěť je jednostranným právním jednáním, dědická smlouva je dvoustranným, a není tak možné, aby ji jedna strana bez souhlasu té druhé zrušila. Což vlastně potenciálnímu dědici dává větší jistotu, že bude dědit.

Co všechno mění nový občanský zákoník Bude možné uzavřít dědickou smlouvu.

Závěť může obsahovat podmínky.

Okruh dědiců ze zákona se rozšiřuje ze čtyř skupin na šest. Nově budou dědit i praprarodiče zemřelého a sestřenice či bratranci.

Zemře-li člověk s majetkem v zahraničí a nezanechá-li dědice, bude dědit stát.

Dědici budou muset uhradit dluhy po zemřelém v plném rozsahu.

Nepominutelným dědicům se zkrátí podíl.

Bude možné odkázat konkrétní věci, např. galerie může zdědit sbírku obrazů po zemřelém.

Bude možné uzavřít smlouvu o zřeknutí se dědictví. Nový občanský zákoník by měl platit od 1. ledna 2013.

Dědictví s podmínkou

Pokud dnes do závěti napíšete jakoukoliv podmínku či přání, nemůžete se spolehnout, že je vaši dědici splní. Podmínky připojené k závěti totiž nemají žádné právní následky.

Podle nového občanského zákoníku již bude možné k závěti podmínky připsat. Například budete moci dědění podmínit tím, že si váš potomek (syn, dcera, vnuk) musí nejdříve dodělat vysokou školu. Nebo můžete podmínkou v závěti ošetřit i to, že se dědic musí postarat třeba o vaši tetu.

Čeho se však pozůstalí nemusí bát, je to, že by se museli řídit podmínkami, které by je jakýmkoliv způsobem obtěžovaly či šikanovaly.

Například nebude brán zřetel na podmínku, že dědic musí, resp. nesmí uzavřít manželství, případně v manželství zůstat či se rozvést.

Ze zákona budou dědit praprarodiče i bratranci

Ze zákona v současnosti dědí pozůstalí, kteří se "vejdou" do čtyř základních skupin. Poslední na řadu přicházejí prarodiče zemřelého a tety či strýcové. Nenajde-li se dědic ani v jedné skupině a pochopitelně pokud zemřelý nesepsal závěť, přechází jeho majetek na stát.

Úprava občanského zákoníku se více snaží, aby soukromý majetek zůstal i v širší rodině. Současné čtyři dědické skupiny se rozšíří o další dvě - o praprarodiče a bratrance či sestřenice.

Úhrada dluhů v plném rozsahu

Pokud nyní s majetkem zdědíte i dluhy, které váš zemřelý příbuzný za svého života udělal, a rozhodnete se dědictví přijmout, musíte dluhy uhradit jen do výše nabytého dědictví. Často však dědici významnou část dědictví zatají (například starožitnosti, šperky, obrazy apod.), a věřitelé tak mnohdy získají zpět jen zlomek toho, co jim zemřelí ve skutečnosti dluží.

Nový občanský zákoník posílí pozici věřitelů. Dědici budou muset uhradit dluhy po zemřelém v plném rozsahu, tedy i nad rámec získaného dědictví, případně i z vlastní kapsy. Pokud ale požádáte notáře o soupis pozůstalosti, do kterého zahrnete veškerý majetek zemřelého, budete dluhy hradit jen do výše dědictví.

Nepominutelným dědicům se zkrátí podíl

Potomci zemřelého jsou považováni za nepominutelné dědice. I když sepíšete závěť, ve které jejich práva podstatně zkrátíte, mají přesto nárok na danou minimální část vašeho majetku. Dospělý potomek musí dostat minimálně polovinu podílu, který by dostal, kdybyste závěť nesepsali. Nezletilý potomek má pak nárok na celý zákonný podíl.

Například zemře-li otec, který po sobě zanechá jedno nezletilé dítě a jedno zletilé, bude třetinu jeho majetku dědit manželka, další třetinu musí dostat nezletilý potomek a zletilý potomek musí dostat minimálně polovinu ze zbývající třetiny.

V novém občanském zákoníku dochází k úpravám, kdy se zkrátí zákonný podíl jak u nezletilých, tak zletilých potomků. Nezletilý bude muset dostat alespoň tři čtvrtiny svého zákonného podílu a zletilý pak minimálně čtvrtinu.