Řidiči se o práci bát nemusí, bankovní úředníci ano

Případ první: Kadeřnice

Když se začíná šetřit, lidé se nejprve vzdávají věcí, bez kterých mohou fungovat. Proto nenavštěvují vlasová a kosmetická studia tak často jako ještě třeba před půl rokem. Kadeřnice si ale nemusí zoufat.

"Dotyčná musí především najít odpovědi na otázku, proč končí. Protože nemá klientelu? Nebo je na místě, kde svou živnost provozovala, velká konkurence?" vysvětluje poradkyně úřadu práce v Mladé Boleslavi Jana Reslová.

Může se hodit Velký přehled volných míst s možností vkládat své inzeráty najdete na www.jobdnes.cz

Je totiž možné, že v sousedním městě bude o práci kadeřnice zájem, ve větších městech se víc utrácí. Dobrým řešením jsou také rekvalifikační kurzy. Kadeřnice může ke své profesi přidat ještě kosmetiku, čímž si rozšíří manévrovací prostor.

Jinou variantou je změnit povolání úplně, což neplatí jen pro kadeřnice. Zejména pro ženy středního věku je vhodné nechat se přeškolit na sociální pracovnici. "Ve státní správě je míst dostatek a ženy k tomu mají blízko, většinou se staraly o své rodiče nebo děti," říká mluvčí zlínského úřadu práce Miriam Majdyšová.

Případ druhý: Dělník

Zasaženi jsou zejména pracovníci v automobilovém průmyslu. "Nebylo by moudré spoléhat, že po nějakém období se karta obrátí a zaměstnavatel opět propuštěného vezme zpátky. To by byla riskantní strategie," soudí Jaromír Hořejší z oddělení finančního poradenství KPMG. Jsou i jiné možnosti – tedy pro ty, kdo se nebojí změnit obor.

Spousta firem stále hledá skladníky. Na úřadech práce je možné absolvovat rekvalifikační kurz na ostatní žádané profese, jako je třeba svářeč, obráběč nebo nástrojař.



Jestliže je pro vás nemožné dojíždět za prací, obraťte se na příslušný obecní úřad. Nyní by měly rozšiřovat nabídku veřejně prospěšných prací určenou zejména pro lidi, kteří nemají jiné možnosti.

když skončíte Nevzdávejte se a zkuste nejprve přijít na to, proč jste přišli o místo nebo museli skončit s podnikáním.



Problém může být jen ve vašem městě, kdybyste se poohlédli o pár kilometrů dál, práci byste našli snadněji.



Nebraňte se novým věcem, zkuste třeba využít zkušeností nabytých péčí o děti – sociální služby jsou žádané.



Obraťte se na úřad práce, pomůže vám najít vhodný rekvalifikační kurz podle vašich zájmů a schopností.

Případ třetí: Dopravce

Dopravci se také stali jedním z citlivých cílů recese. Pokud pracujete v tomto oboru, možná budete muset akceptovat výrazné změny.

Výhodnější pozici budou mít například ti, kteří vlastní řidičský průkaz na nákladní vozy. Řidiči "náklaďáků" patří podle odborníků na personalistiku mezi žádané profese.

Případ čtvrtý: Bankovní úředník

Propouštění se týká a bude týkat zejména pracovníků v regionálních pobočkách. Zaměstnavatelé mnohdy chtějí několik míst sloučit, a rozdělit tak pravomoci mezi méně lidí. Rada personalistů, jak se stát právě tím, kdo zůstane, je banální: být loajální k firmě a zvýšit pracovní úsilí. Více budou zasaženy investiční banky a jejich specialisté na konkrétní produkty.

"Vyplatí se sledovat, co se děje i trochu mimo rámec vlastního oboru. Je důležité být v obraze, sledovat novinky," připomíná Miriam Majdyšová. Řešením pro ty, kterým se nepovede získat místo v centrále firmy, mohou být opět rekvalifikační kurzy. Firmy ještě v mnoha regionech hledají dobré účetní.