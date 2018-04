Řidiči už nehody před pojišťovnou neutají

Dobří řidiči získají od pojišťovny bonus a s ním spojenou slevu, kdo bourá a způsobí škodu jinému řidiči, dostane malus a musí připlatit. Pojistka tak může vyjít na polovinu nebo naopak na dvojnásobek běžné základní sazby.

Desítky tisíc malusových turistů

Někteří motoristé se však až dosud placení vyššího povinného ručení vyhýbali tím, že po bouračce přešli do jiné pojišťovny, kde malus zatajili a začali od nuly.

Měnit pojišťovny a unikat tak před malusy bylo až donedávna poměrně snadné, protože pojišťovny se mezi sebou o dřívějších škodách řidičů neinformovaly, to se však změnilo. „Od 1. října začala fungovat databáze škod povinného ručení. Tam se každá pojišťovna může podívat na historii klienta, a to zpětně až do roku 2000,“ říká Jakub Hradec z České kanceláře pojistitelů, která systém provozuje. Každého nového klienta si tak pojišťovna v registru snadno a rychle prověří.

Česká pojišťovna odhaduje, že mezi řidiči jsou až desítky tisíc takzvaných „malusových turistů“. A právě tato pojišťovna jednoho přeběhlíka odhalila poměrně kuriózním způsobem.

Motorista, který měl každoročně několik nehod a nechtělo se mu platit vyšší pojistku, řešil tuto situaci změnou pojišťovny. Dvakrát mu podvod vyšel, potřetí měl smůlu. V nové pojišťovně totiž narazil na stejnou pracovnici, která s ním přednedávnem vyřizovala jeho pojistnou událost u konkurence. Když tvrdil, že nikdy nehavaroval, věděla, že lže. Nejen řidiči totiž čas od času mění pojišťovnu, pojišťováci také.

Databáze škod zastaví podvody

Jestli budou pojišťovny kontrolovat i staré pojistky, zatím není jasné, ale zákon jim to umožňuje. Data dodalo všech jedenáct pojišťoven, které povinné ručení v současnosti prodávají.

Registr usnadní práci nejen pojišťovnám, ale i dobrým řidičům. Při změně pojišťovny nebudou v budoucnu muset písemně dokládat svůj nárok na bonus, pojišťovny si o nich v registru najdou informace.

Navíc podle průzkumu portálu www.dopravni-inspektoraty.cz polovina dotázaných řidičů věří, že registr přispěje i k bezpečnější jízdě. „Řidiči budou mít větší obavu z malusů a budou jezdit ohleduplněji,“ vysvětluje Jakub Hradec.

Potvrzení si pro jistotu vezměte

Pokud máte nárok na bonus a měníte pojišťovnu, u té původní si raději ještě vyžádejte potvrzení o bezeškodním průběhu. Ačkoli databáze škod je v provozu už od října, některé pojišťovny toto potvrzení stále vyžadují.