Řídit šéfa neznamená pracovat za něj

Má třeba lepší schopnosti, umí lépe komunikovat s lidmi, dokáže si sehnat potřebné informace, vidí lépe do problémů. Šéfové si své pracovníky vybírají, podřízení pochopitelně stejnou možnost nemají.

Mohou se tedy buď smířit s tím, že jejich šéf nemá potřebné parametry, nebo ho začít nenápadně v některých věcech usměrňovat. Je-li šéf například člověk, který na každého hrozně křičí, mluvte na něj třeba přehnaně tichým hlasem.

Pokud vám opakovaně něco nespravedlivě vytkne, dejte mu rozhodně, samozřejmě ale také klidně a slušně najevo, že již překročil meze toho, co snesete. Pokud od něj dostáváte úkoly, které jsou příliš jednoduché, překvapte ho čas od času řešením některých z nich na mnohem vyšší úrovni, než čekal.

Co radí Kateřina Forstingerová, ředitelka IT Moravia

Chcete-li svého šéfa ovlivňovat, měli byste vycházet z jeho nedostatku času, trpělivosti nebo zájmu o podrobnosti. Jak mu lze například ušetřit čas? Zkuste dobře a napoprvé porozumět zadání úkolu, vyhýbejte se dlouhému objasňování vašich kroků a zaměřte se raději na výsledky. Ujistěte se, že vnímá vaši práci jako profesionální a ví, že mu ušetří mnoho času. Získáte tak více volnosti, jejíž prostřednictvím ho budete schopni ovlivňovat.

Pokud vás zdržuje od práce, sdělte mu, že potřebujete mít dost času na úkoly, které vám zadal. Pomalejšího či nešikovného šéfa můžete ta ké usměrnit a pomoci mu věci řešit v situaci, kdy něco nezvládl.

Zachraňte ho třeba od nějakého průšvihu, vezměte na sebe případně chybu, kterou udělal v záležitosti důležitého termínu nebo proto, že něco někam založil. Volte to, co se u vás snese, ale u něj by mohlo zřetelně vadit.

Pokud si vašich zásahů ve svůj prospěch nevšiml, čas od času mu to připomeňte. Nemusíte to hned zveřejňovat. Pokud si však na vaše "řídící" aktivity zvykl a počítá s tím, že mnohé záležitosti vyřešíte za něj, a to aniž by vaše zásluhy ocenil, nechte ho příště raději, aby narazil. Řídit svého šéfa neznamená pracovat za něj.

Chybí-li mu však některé šéfovské rysy, můžete mu je pomoci získat. Případně sobě i jiným ulehčit situaci, pokud opravdu není na svém místě. Pracujete tím také možná na své lepší perspektivě, třeba si vás vyšší vedoucí přitom všimnou. Vyžaduje to ale mnoho diplomacie a taktiky. Jinak si to šéf možná rychle "vyřídí" s vámi.