Říjnový scoring – dařilo se akciím

Hvězdičky fondům přidělujeme déle jak rok, přičemž české fondy hodnotíme v konkurenci fondů zahraničních. Pokud tedy například akciové fondy tentokráte získaly hvězdičky navíc, neznamená to nutně, že by měly vyšší výnos nebo nižší riziko než v červenci, nicméně je jisté, že mají ve srovnání se svými zahraničními protějšky vyšší výnos nebo nižší riziko než tomu bylo v červenci.

Jaké jsou celkové statistiky? Čtyři fondy získaly dvě hvězdičky, tři fondy po jedné hvězdičce. Jednu hvězdičku naopak ztratily tři fondy a dvě hvězdičky jeden fond. Z hodnocení vypadly tři fondy NEWTON (konzervativní, FOND PLUS, balancovaný), které byly v září převzaty společností J&T Asset Management a které se budou postupně slučovat s fondy PERSPEKTIVA, a fond Živnobanka – Korunový balancovaný, který se k 1.10. sloučil s fondem ŽB růstový. V hodnocení se naopak nově objevily dva fondy: ČP Invest fond peněžního trhu a J&T AM PERSPEKTIVA – S, které teprve v říjnovém hodnocení dosáhly dostatečně dlouhé historie ke scoringovému ohodnocení.

Fondy peněžního trhu

Výkonnost fondů peněžního trhu je na jednu stranu snižována tím, že úroky na termínovaných účtech se neustále snižují, na druhou stranu je zvyšována díky tomu, že některé fondy drží i krátkodobé dluhopisy a cena těcjto dluhopisů roste s poklesem úrokových sazeb. Nejvíce na poklesu sazeb vydělal fond 1.IN Fond peněžního trhu, který má více jak polovinu portfolia v domácích dluhopisech. Oproti červenci tak získal hned dvě hvězdičky a jako jediný z této kategorie se může chlubit pěti hvězdičkami. O stejný počet hvězdiček si polepšil i fond ČSOB výnosový, o jednu hvězdičku pak fond ŽB-Sporokonto (oba nyní čtyři hvězdičky). Naopak, o dvě hvězdičky přišel fond CitiMoney Czech Crown Fund (nyní pouze dvě), o jednu fond IKS Peněžního trhu (nyní tři hvězdičky). Úspěšnou premiéru ve scoringovém hodnocení měl fond ČP Invest – fond peněžního trhu, který hned napoprvé získal čtyři hvězdičky.

Dluhopisové fondy



Více o českých i zahraničních fondech se dozvíte ZDE.

Dluhopisové fondy si díky červencovému snížení úrokových sazeb a fíky očekávání dalšího snížení sazeb koncem října udržely vysokou výkonnost. Polovička z hodnocených fondů obdržela nejvyšší možné hodnocení – pět hvězdiček. Znamená to, že poměr výnos/riziko je u českých dluhopisových fondů stále výrazně výhodnější než u jejich zahraničních konkurentů. Je však otázkou, jak ještě dlouho potrvá tato situace, zatím se zdá, že by k růstu úrokových sazeb mohlo dojít až ke konci příštího roku. Jedinou změnou v této kategorii je přírůstek jedné hvězdičky u fondu IKS Plus bondový (nyní dvě).

Smíšené fondy



V této kategorii dochází obvykle k největším posunům v hodnocení, neboť investiční strategie českých smíšených fondů je značně rozdílná – některé smíšené fondy jsou podle složení portfolia de facto akciovými fondy a jiné zase dluhopisovými fondy. Poprvé v historii našeho scóringu sestoupil z čela této kategorie fond investAGe AG7, který ztratil jednu hvězdičku a má nyní „pouze“ čtyři. Naopak, fond ISČS Český OPF si pět hvězdiček udržel a stejný počet získal i nově hodnocený fond – J&T PERSPEKTIVA – S. Výrazně si polepšil fond investAGe AGB, který získal dvě hvězdičky (nyní čtyři). Jednu hvězdičku získal fond IKS balancovaný (nyní dvě) a jednu hvězdičku ztratil fond 1.IN Středoevropský (nyní jedna).

Akciové fondy

Akciovým fondům se ve srovnání se zahraničními akciovými fondy dařilo lépe. Hlavním důvodem je posilující kurz koruny – u zahraničních fondů hodnotíme výkonnost přepočtenou na české koruny. V této kategorii jsou mezi českými fondy hodnoceny pouze dva fondy - 1.IN Akciový fond a ČP Invest – Fond globálních značek. Důvodem je krátká historie ostatních českých akciových fondů k objektivnímu hodnocení jejich výkonnosti. První jmenovaný fond získal jednu hvězdičku, druhý jmenovaný fond hned dvě hvězdičky a oba tytop fondy tak mají průměrný scoring tří hvězdiček.

V poslední kategorii – fondů fondů – zatím není hodnocen ani jeden český fond, protože tyto fondy jsou příliš „mladé“ a zatím nemají zdaleka dostatečně dlouhou historii k jejich hodnocení.

Fondy peněžního trhu Scoring říjen 2002 Scoring červenec 2002 1. IN. Fond peněžního trhu ***** *** ISČS-Sporoinvest **** **** Živnobanka-Sporokonto **** *** ČSOB VýnosovýČSOB> **** ** ČP Invest – Fond peněžního trhu **** n.a. IKS Peněžní trh *** **** ISČS-MERKUR *** *** ČSOB peněžní trh *** *** CitiMoney Czech Crown Fund ** **** J&T Perspektiva - P ** ** AKRO Obligace * * Dluhopisové fondy IKS Dluhopisový ***** ***** 1.IN Dluhopisový fond ***** ***** ISČS-Sporobond ***** ***** CitiBond Czech Fund ***** ***** ČSOB český dluhopisový **** **** ISČS-Bondinvest *** *** IKS Plus bondový ** * Smíšené fondy ISČS-Český OPF ***** ***** J&T AM PERSPEKTIVA-S ***** n.a. investAGe AG7 FOND **** ***** investAGe AGB **** ** Živnobanka-Interkonto *** *** Jupiter růstový OPF (původně PKIS) ** ** AKRO mezinárodní balancovaný ** ** Pioneer Trust ** ** AKRO Český ** ** IKS Balancovaný ** * 1.IN Středoevropský fond * ** 1.IN Výnosový fond * * ČP Invest - Smíšený OPF * * AKRO výnosový * * Akciové fondy 1.IN Akciový fond *** ** ČP Invest – Fond globálních značek *** *

n.a. – údaje nejsou k dispozici, a to z jednoho z následujících důvodů: a) fond neměl v minulosti dostatečně dlouhou historii k výpočtu scoringu, b) fond je nově začleněn na stránky Fincentra

Srovnat fondy podle scoringu můžete v Interaktivním výběru, pokud si zvolíte kategorii fondu a v kritériích zatrhnete Scoring. Kromě celkového scoringu uvádíme i jakýsi subscoring v obou dílčích složkách – výnosu a riziku. Jednoduše tak zjistíte, zda je vysoký scoring fondu způsoben vysokým výnosem nebo nízkým rizikem.

Podrobný popis výpočtu scoringu u ukázku výpočtu naleznete zde.

Pokud nevíte, k čemu je scoring a k čemu naopak není, přečtěte si článek Scoring – hvězdy nepadají jen z nebe.

Polepšil si Váš fond nebo si naopak pohoršil? řídíte se při investování scoringem nebo pouze výkonností fondu? Napište nám svůj názor!