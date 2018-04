Říká vám něco rétorika? Měla by...

Co radí JACK STACK, šéf České spořitelny

Pečlivě se soustřeďte na to, co chcete vyjádřit. Buďte přesvědčiví a sebevědomí. Nemluvte zbytečně dlouho a používejte srozumitelné výrazy. Je dobré promyslet si dopředu, co by si měli posluchači z vašeho projevu odnést jako klíčové, a mějte to stále na paměti.