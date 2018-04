Riskujete zdraví při sportu? Za léčbu úrazu si nejspíš připlatíte

V nemocnicích na operačních sálech nejčastěji končí právě ti, kteří dobrovolně riskovali zdraví. Přitom následky úrazů z adrenalinových sportů (například bungee jumping, rafting, letecké sporty, paragliding, skialpinismus, divoké jízdy na motorkách, potápění a další) patří mezi nejzávažnější a často i nejdražší.

Otevírá se možnost připlácení za nadstandard

Přesně před měsícem poslanci schválili první část zdravotní reformy, která krom jiného řeší i rozdělení zdravotní péče na standardní, i nadále hrazenou ze zdravotního pojištění, a péči nadstandardní, na kterou by si mohli nově pacienti připlácet ze svého. Vládní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění totiž ruší zákaz připlácení za nadstandardní péči.

Zatím je ve stadiu příprav a úvah ministerstva zdravotnictví, co bude bráno za standardní a nadstandardní zdravotní péči. Nicméně již teď je možné říci, že léčení následků nemocí či úrazů, které si lidé přivodí svým vlastním nezodpovědným chováním, by mohlo patřit do sféry péče, na kterou si lidé připlatí.

Připojištění spoluúčasti nemá prioritu

V případě určité spoluúčasti pacienta při léčbě úrazů způsobených provozováním adrenalinových sportů, připadá v úvahu i to, že by se lidé mohli připojistit. Ovšem v současné době zákon o veřejném zdravotním pojištění tuto možnost nepřipouští.

Zdravotní pojišťovny by pochopitelně změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění uvítaly. "Ideální představou do budoucna, související s reformou zdravotnictví, je možnost našich klientů připojistit se v rámci zdravotního pojištění právě na rizika úrazů, plynoucí z adrenalinového sportování, " uvádí Hana Kadečková ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.

"Možnost požadovat u veřejného zdravotního pojištění připojištění spoluúčasti u osob, které rizikové sporty provozují, je v současné době pouze v ideové rovině jako jedna z možných variant k diskusi do budoucna, až budou vyřešeny základní prioritní reformní kroky. V tuto chvíli však nemá ještě žádné konkrétní obrysy," doplňuje Vlastimil Sršeň z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví.

Není tak tedy jasné, na kolik by připojištění přišlo ani zda by se člověk mohl pojistit jednorázově na konkrétní akci, či si musel připojištění uzavřít například celoročně.

Připojištění jen v rámci úrazového pojištění

Ne všechny standardní úrazové pojistky kryjí rizika způsobená provozováním adrenalinových sportů. Některé komerční pojišťovny tak k úrazovému pojištění nabízejí připojištění těchto sportů. Klient tím získá ochranu pro případ trvalých následků, invalidity, hospitalizace či smrti následkem úrazu.

S pojištěním rizikových rekreačních sportů (horolezectví, potápění, bungee jumping, rafting, bojové a letecké sporty a další) se setkají například klienti Pojišťovny České spořitelny s uzavřeným životním pojištěním Flexi. Až na 30 dní za kalendářní rok mohou zdarma čerpat pojištění adrenalinových sportů.

VIDEO: Tandemový seskok patří mezi riskantní sporty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Aktivace pojištění je velmi jednoduchá. Pokud se třeba v pátek večer rozhodnete, že o víkendu vyrazíte s přáteli na raft, stačí poslat SMS v požadovaném tvaru včetně čísla smlouvy a počtu dní a pojištění bude ihned nastaveno.