Riskujte, ale odpovídejte za svá rozhodnutí

Jaký okamžik nastartoval vaši kariéru?



Když jsem dostal nabídku odejít z regionálního pracoviště Českých drah v Olomouci na pražské generální ředitelství. Měl jsem na to rozhodnutí, které ovlivnilo život celé rodiny, pár hodin.



Jaké největší chyby v práci jste se dopustil?



Nevím, zda to lze nazvat chybou, i když s odstupem to tak vnímat lze. Při prvním pokusu o transformaci Českých drah v první polovině 90. let jsem se nepokusil zabránit vzniku tří funkcí s názvem přednosta na většině stanic.

Váš největší konflikt v zaměstnání?



Myslím, že to bylo opět v polovině 90. let. Vedl jsem jednání s odbory, které chtěly stávkovat proti transformaci železnice. Bylo to napjaté období plné velkého stresu, v němž není daleko ke konfliktům i mezi přáteli a kolegy.



Kolik hodin denně pracujete?



Pro mě mají pracovní nádech i společenské akce. Potkávám tam obchodní partnery a obvykle jednáme o práci. Přijíždím do práce v osm hodin, domů se vracím kolem dvaadvacáté. Často pracuji o víkendu.



Co chcete dělat za pět let?



Rád bych nadále pracoval u Českých drah, i když za tak dlouhou dobu již určitě nebudu generálním ředitelem.

Začněte od základu a sbírejte zkušenosti. Nebojte se riskovat i nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Nemějte obavy z toho, že jste déle na nižší pozici než kolegové. Když jsem byl ještě výpravčím, měl jsem kolegy, kteří již byli v kancelářích. A na podobných postech zůstali dodnes.