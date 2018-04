Zhodnotil 100 tisíc korun na Seychelách. Zpátky dostal dva tisíce

Pan Patrik (příjmení nechce zveřejnit kvůli své rodině) si našetřil 100 tisíc korun. Přemýšlel, kam je uložit, aby se mu zhodnotily. Jeho finanční poradkyně mu v roce 2013 doporučila společnost PCL Consulting Ltd. se sídlem na Seychelách, která jeho vklad měla zhodnocovat každý měsíc jedním až dvěma procenty. Pan Patrik byl ostražitý. Ptal se poradkyně, jestli jsou nějaké záruky, kdyby PCL zanikla. „Ano, je to česká firma Peculium. Jsou tam zajištěné termínované vklady s výnosem až 7,5 procenta ročně podle horizontu investice,“ uklidnila ho finanční poradkyně.

Pan Patrik kývl a odeslal svých 100 tisíc korun na seychelský účet. Smlouvu ani doklad o zaplacení mu nikdo nedal. Obrátil se proto na českou společnost Peculium, s. r. o., o které se zmiňovala poradkyně, a dostal od ní jen všeobecné obchodní podmínky. Za 100 tisíc korun čekal trochu víc.

Končíme, zavíráme

Kdo by si myslel, že peníze okamžitě zmizely, mýlil by se. Ještě nějakou dobu na účtu pobyly a zhodnocovaly se. K počátečním 3 810 eur (což odpovídalo částce 100 tisíc korun) během půl roku přibylo 369,90 eur, což bylo podle tehdejšího kurzu bezmála 10 tisíc korun.

„Na účtu tedy mám 4 179,90 eur a to je zároveň nejvyšší hodnota od začátku investice,“ rekapituluje pan Patrik.

Po půl roce si chtěl zhodnocené peníze vybrat, jenže ouha: nešlo to. V prosinci roku 2013 mu přišel e-mail, že kvůli tlaku dohledových orgánů byla firma PCL Consulting Ltd. nucena ukončit veškerou obchodní činnost na území EU. Ale nic prý není ztraceno: bankovní konta jsou zablokovaná jen dočasně a firma všechny investice kompletně vypořádá. To byla poslední slova PCL, která k panu Patrikovi dorazila.

To se dalo čekat

Vyšší výnos z investice sice může budit podezření, ale sám o sobě nemusí být znakem podvodu. Obecně platí, že k vyššímu výnosu se váže vyšší riziko. Podezření je tedy na místě ve chvíli, kdy někdo slibuje vysoký výnos bez rizika.

Aleš Tůma, investiční analytik firmy Partners, je přesvědčený, že v případě PCL se problémy daly předem očekávat: „Naprostá většina investičních podvodů má společné znaky a dají se poměrně snadno odhalit, pokud zachováte chladnou hlavu a nenecháte se zaslepit. Nabídka PCL splňovala zřejmě všechny z těchto znaků,“ domnívá se analytik.

O podvodu v souvislosti s nabídkou PCL mluví i Petr Zámečník, šéfredaktor webového portálu investujeme.cz: „Vykazuje znaky podvodu. Prezentuje se vysokými nereálnými výnosy a slibuje bezpečí a jistotu.“

Hlavní znaky investičního podvodu podle analytika Aleše Tůmy:

Sliby vysokého výnosu bez rizika nebo s minimálním rizikem. Obcházení regulace. To, že někdo sídlí na druhé straně planety, ještě neznamená, že pro něj neplatí při poskytování investičních služeb v ČR české zákony. Neprůhlednost. Firma neposkytuje žádné informace o svém hospodaření, výroční zprávy atd. Průhledné maskování. Typický je případ odsouzeného podvodníka Alexandra Dostála z Náchoda, který svoje „letadlo“ kryl historkou o tom, že půjčuje peníze za vysoký úrok mezinárodním bankám. Na první pohled naprostý blábol, přesto mu někteří podvedení dodnes věří (více čtěte zde).

Další skvělá nabídka

Když se PCL odmlčela, začala místo ní komunikovat česká firma Peculium. Její majitel a jednatel Radek Jirák rozeslal loni v únoru několika stovkám klientů zprávu, že Peculium vydá dluhopisy na pohledávku za PCL. Kdo je koupí, ještě na tom vydělá – zkrátka zase výhodná nabídka. „V praxi bych měl koupit dluhopisy ve stejné hodnotě, jaká je momentálně na mém internetovém účtu, tedy 4 179,90 eur. Splatnost by byla 3. března 2017. Byly by mi prý vráceny mé peníze ze zablokovaného účtu na Seychelách a zároveň peníze z dluhopisu, to jest dvakrát 4 179,90 eur,“ vysvětluje pan Patrik. Jedním dechem ovšem dodává, že mu ty počty přišly nereálné, a proto nabídku odmítl.

Zřejmě dobře udělal. „V obchodním rejstříku je dostupná účetní závěrka Peculium, s. r. o., za rok 2014, tehdy byly dluhy firmy větší než hodnota jejího majetku,“ upozorňuje analytik Aleš Tůma. „Kvalita dluhopisů takového emitenta je diskutabilní.“ Analytik sice připouští, že je lepší mít pohledávku za českou firmou, ze které se v případném insolvenčním řízení třeba podaří získat aspoň něco, ale kdyby to představovalo investici dalších peněz, rozhodně by klientům nákup dluhopisů nedoporučil.

Loni v květnu firma Peculium rozeslala další e-mail, že uvolní čtyři miliony korun a každému klientovi PCL, který bude chtít, vyplatí do konce července 10 tisíc korun. Pan Patrik se přihlásil a čekal. Minul červenec, srpen, přišel podzim, měnil se v zimu - a peníze nikde. Klient se vydal do tehdejšího sídla firmy Peculium v Pardubicích a tam se koncem listopadu setkal s majitelem Jirákem: „Ujišťoval mě opět, že někteří už opravdu dostali slíbených 10 tisíc a že jsem v pořadníku,“ líčí pan Patrik.

Pod dohledem banky a policie

Firma Peculium od začátku krouží kolem investic do skupiny PCL a jejím jménem se zaklínají finanční poradci. Jenže co má s PCL společného? Radek Jirák tvrdí, že u seychelské firmy investoval 15 milionů a nic víc spolu nemají: „Nikdy jsem za tuto společnost nevystupoval. Jen jsem ji doporučoval.“

To není docela přesné. V roce 2011 Radek Jirák nabízel k prodeji ručně ražené zlaté mince a na letáku děkoval klientům „jménem společnosti Peculium s. r. o. a konsorcia PCL Group“. Proč by děkoval jménem úplně cizího subjektu, se kterým ho pojí „jen“ 15milionová investice?

Když jsme chtěli oslovit skupinu PCL, nepodařilo se nám najít žádný aktuální kontakt. Majitel Peculia ho zřejmě má, protože podle svých slov s PCL vyjednává o výplatě peněz. Ovšem odmítá prozradit nejen kontakt, ale i pouhé jméno člověka, se kterým komunikuje. A trvá na tom, že se seychelskou společností nemá nic společného. „Nikdy jsem nebyl majitelem, ani jednatelem této společnosti.“

Navíc zdůrazňuje, že jeho firma Peculium nefungovala ani jako zprostředkovatel investic do PCL – na to by totiž potřebovala registraci u České národní banky, kterou nemá. Tak proč se angažuje ve prospěch klientů skupiny PCL? Prý z dobré vůle.

ČNB teď prošetřuje, jestli je všechno tak, jak Peculium tvrdí. „Činnost společnosti Peculium, s. r. o., je v současné době předmětem spolupráce mezi ČNB a Policií ČR,“ prozradila mluvčí centrální banky Kateřina Bartůšková. Radek Jirák připustil, že bance zodpověděl její otázky, ale o žádném prošetřování prý nic neví.

2 000 korun měsíčně

Když redakce iDNES.cz začátkem ledna oslovila majitele Peculia, dřív než on odpověděla Gabriela Fusková. Představila se jako klientka, která zastupuje další klienty a apelovala na to, aby tento článek nebyl uveřejněn, protože všechno je údajně na dobré cestě. „V současné době jsme v situaci, kdy počáteční krize je zažehnána, máme dohody a postupné vyplácení,“ napsala Gabriela Fusková.

Týž den volala panu Patrikovi a dohodla se s ním na postupném splácení jeho pohledávky ve výši 2 000 korun měsíčně. Kolik celkem může klient očekávat, paní Fusková neví – záleží na tom, kolik uvolní Peculium. A kolik uvolní Peculium, jeho jednatel taky neví – záleží na tom, kolik se podaří dobýt z PCL.

Na splacení celé pohledávky rychlostí 2 000 korun za měsíc by pan Patrik musel čekat 4,5 roku, ovšem velké naděje si nedělá. „Jsem samozřejmě rád, ale kdo ví, co z toho bude. 2 000 korun, to je takové ‚zalepení pusy‘.“

Kromě něho na peníze čeká už jen pár stovek dalších klientů.