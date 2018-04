Pět rizikových situací, kdy můžete na internetu přijít o peníze

1 Platba kartou na síti

K tomu, abyste kartou zaplatili na internetu, stačí údaje, které jsou na ní přímo uvedené. Situace, která případnému zneužití snadno nahrává, ani vám kartu nemusí nikdo odcizit, stačí rychlé zkopírování. Jak tomu zabránit? Stanovte si na kartě nízký nebo nulový limit pro platby na internetu. Před každým placením limit zdvihněte a pak zase snižte. Není to nejpohodlnější, bezpečné to však je.

Na internetu nabízejí všechny banky změnu zdarma a většina okamžitě. Jen pro klienty Sberbank a Komerční banky není tato rada moc účinná, protože na změnu musí počkat až do druhého dne. UniCredit změnu limitů přes internet zatím klientům nenabízí vůbec, plánují ji však zprovoznit během letošního roku.

Na stránce, kde zadáváte údaje ze své karty, hledejte logo Verified by VISA nebo MasterCard SecureCode. Zároveň zkontrolujte, zda „http“ (vpravo nahoře) je v zeleném poli a se zámečkem. Kartu na žádných stránkách raději neregistrujte.

Obchodníci to sice pro lepší komfort nabízejí a IT odborníci říkají, že je snazší si vás vyhlédnout a ukrást peněženku než se vlámat do zabezpečených údajů Amazonu, ale čím víc takových registrací karty provedete, tím dříve ztratíte přehled a tím větší je riziko, že údaje svěříte někomu, kdo nebude mít dokonale zabezpečené databáze.

2 Přihlašování přes Facebook

Mnohé stránky nabízejí přihlášení prostřednictvím ikonky Facebook (či jiných sociálních sítí). Stačí prokliknout a nemusíte se registrovat přímo u obchodníka a pamatovat si hesla. Facebook vlastně třetí straně potvrzuje, že vy jste opravdu vy.

Nemusíte se bát, pokud tedy máte dobře zabezpečený Facebook. V jeho nastavení (nastavení, aplikace) si pak můžete zkontrolovat, kde jste takové přihlašování povolili, a také můžete určit, že ta která aplikace nebude mít třeba přístup k seznamu vašich přátel.

3 Hesla uložená v prohlížeči

Internetové prohlížeče nabízejí, abyste si při registracích na různých stránkách uložili své přihlašovací jméno a heslo. Je to pohodlné, a pokud nejde o nejtajnější hesla (internetbanking, sociální sítě, e-mail), nic nebrání tomu, služby využít. Ale pokud se do stejného prohlížeče přihlásíte z jiného než domácího stroje, budou „pamatovače“ fungovat také. Takže třeba v práci je dobré odhlašovat se nebo zamykat počítač vždy, když stroj opouštíte.

4 Falešné weby

Vždy, když se na internetu někam registrujete, objednáváte či platíte, naučte se jednoduché pravidlo. Mělo by se stát tak samozřejmým jako pohled vlevo a vpravo při přecházení silnice: podívejte se vlevo nahoru a v příkazovém řádku prohlížeče hledejte „http“ v zeleném poli a s obrázkem zámečku. Znamená to, že připojení je zabezpečené a stránka patří opravdu tomu, kdo je na ní uveden. Když je barva žlutá nebo růžová, nic nevyplňujte.

Pamatujte si, že vaše banka po vás nikdy nebude chtít, abyste jí posílali jméno či heslo mailem. Nikdy ani nebude sama od sebe vyžadovat jejich „ověření“ jakýmkoli způsobem. Pokud dostanete z banky podezřelý e-mail, zavolejte na zákaznickou podporu (číslo si berte z oficiálních stránek, nikoli z onoho podezřelého e-mailu!), nahlaste problém a zjistěte, do jaké míry je situace bankou opravdu řízená.

5 Platba přes internetbanking

Heslo do internetového bankovnictví vždy pečlivě vypište, i když vám některé prohlížeče budou nabízet, že si ho za vás zapamatují.

Úplně nejbezpečnější je platby přes počítač provádět ze svého vlastního stroje, ale popravdě: kdo nikdy nepotřeboval z práce rychle zaplatit soukromou fakturu, na kterou zapomněl? Dobrá zpráva je, že pokud dodržíte ostatní bezpečnostní pravidla, není to až takové riziko. Pracovníci IT oddělení sice mohou přijít na to, že jste prováděli platbu, přihlašovací jména a hesla však uvidí v podobě „rozsypaného čaje“. Přesto je lepší se platbám v pracovní době vyhýbat. Třeba i proto, že oprávněné výtky by mohl mít váš zaměstnavatel.

Kde jsou rizika, tam se po čase objeví pojišťovny

Pojišťovny v Česku začínají nabízet takzvané pojištění internetových rizik. Konkurence zatím není veliká: v nabídce má samostatně takový produkt ČSOB Pojišťovna a jako připojištění k pojištění domácnosti ho lze sjednat u Axy. Allianz je schopna pojistku zařídit prostřednictvím mnichovské centrály. Další společnosti produkt připravují, novinky v této oblasti tajuplně naznačují například Česká pojišťovna, Uniqa a Slavia.



Jak fungují úložiště Zaregistrujete se u služby.



Budete mít jedno přihlašovacíjméno a jedno heslo. Jehoprostřednictvím služba potvrdívaši identitu třetí straně, aniž byjí prozradila vaše přihlašovacíúdaje.

Obdobně funguje napříkladpřihlašování prostřednictvímFacebooku či Twitteru.

Řeší pomluvu i falešný úvěr

Příklady, proč si podobné pojištění pořídit:

Objednali jste si na internetu zboží. Nedorazilo nebo bylo poškozené a vy jste neuspěli s reklamací.



Někdo se vám naboural do internetového bankovnictví.



Někdo zneužil vaše osobní data a vzal si na vaše jméno půjčku.



Někdo zaplatil na internetu pomocí údajů z vaší karty.



Byla ohrožena vaše dobrá pověst třeba zveřejněním pomluv či fotomontáží na sociální síti (je v nabídce ČSOB).



Nenechte se překvapit výlukami

V ČSOB stojí pojistka 900 korun na rok pro jednotlivce a 1 188 korun pro rodinu. U Axy si k pojištění domácnosti připlatíte 710 korun. Pojistná částka začíná na 50 tisících korunách za jednu pojistnou událost.

Není to však tak radostné, abyste si mysleli, že zaplacením pojistného jste úplně bez problémů. Třeba že si koupíte a předem zaplatíte věc, kterou nedostanete, a pojišťovna vám hned zaplatí odškodné. Tak to není. Pojišťovna vám pomůže domoci se náhrady škody, odškodné vyplatí, až když se jí to nepodaří v určitém termínu. Nebo se postará třeba o odstranění odkazů na materiály zveřejněné na síti proti vaší vůli.

U ČSOB má pojištění platnost v EU, Austrálii, Islandu, Izraeli, Japonsku, Kanadě, Norsku, na Novém Zélandu, ve Švýcarsku a USA. Takže třeba nákupy na oblíbeném čínském aliexpressu jsou ve výlukách. Michael Neuwirth z ČSOB Pojišťovny to vysvětluje: „Abychom mohli službu garantovat, je důležité právní prostředí v daných zemích.“

Axa rovnou říká, že obchodník, u kterého nakupujete, musí mít sídlo v ČR. Zboží musí být navíc nové, nikoli bazarové či z aukčních portálů. Omezen je i typ věcí, které si lze pořídit: asi nepřekvapí, že se pojistné netýká zvířat, rostlin a rychle se kazících výrobků. Ve výlukách jsou však třeba i cenné papíry a zboží sloužící k výdělečné činnosti, u Axy i léky, šperky a bižuterie. Na druhou stranu, některé věci byste u pojištění tohoto typu možná nečekali. Třeba IT asistenční služby na dálku, které nabízí ČSOB Pojišťovna (4 x 30 minut za rok).