Poradna: Zaměstnavatel mě nutí brát část mzdy „bokem“. Mám obavy

Pracuji jako obchodní zástupce. Mám pevnou část mzdy, kterou mám sjednanou v pracovní smlouvě. Druhou část mzdy dostávám od zaměstnavatele "bokem". Protože nejde zrovna o malé peníze, zajímá mě, jestli je to legální.

Vyplácením části mzdy "bokem" se váš zaměstnavatel dopouští vážného porušení příslušných českých zákonů, byť existence dvousložkové mzdy není u nás v některých sektorech služeb zas až tak výjimečným jevem. Oficiální mzda je pak doplňována druhou složkou, která je vyplácena v hotovosti zaměstnanci přímo, bez jakéhokoliv dokladu, ale i svědků či jiných důkazů, takže případné prokázání může být obtížnější. Každopádně je to v hrubém rozporu s právními předpisy.

Začínám mít obavy. Kdo vlastně riskuje víc. Já jakožto příjemce nezdaněných peněz, nebo firma?

V zásadě by měl být postižen více zaměstnavatel, protože je to on, kdo ve většině případů tento stav zapříčiní. Nicméně odpovědnosti se nemusí vyhnout ani zaměstnanec.

Co se může stát?

Předně přichází z právního hlediska na řadu postih za krácení daně a pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Z peněz "bokem" se totiž neodvádí nejenom daň z příjmů, ale ani sociální a zdravotní pojištění. Jde o zvláštní případ podvodu. Přitom musí jít o případ, kdy jsou daň či další odvody zkráceny alespoň o 50 tisíc korun. Vedle trestněprávních důsledků je možné počítat i s dopady v oblasti práva daňového. Finanční úřad může totiž zpětně zkrácenou daň zaměstnavateli doměřit a požadovat nejen tuto částku, ale i penále. Uvedených trestných činů se může dopustit nejen fyzická osoba, případně fyzická osoba v podobě statutárního orgánu právnické osoby, ale nově také samotná právnická osoba. To je možné díky novému zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob.

A to všechno se týká i mě jako zaměstnance?

Otázka odpovědnosti zaměstnance je složitější. Většinou je v takovém postavení, že situaci neinicioval, ale pouze akceptoval, aby dostal nebo si udržel práci. Nicméně v některých případech je i zaměstnanec postižitelný podle trestního práva, protože na trestném činu participoval, a to proto, že trestní zákoník definuje spolupachatelství jako činnost, při níž byl trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob. Potom odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama. Zároveň se i zaměstnanec vystavuje riziku postihu ze strany finančního úřadu.

Se zaměstnavatelem jsem se pokoušel domluvit, ale marně.

Obávám se, že s vaší žádostí adresovanou zaměstnavateli, aby od takového jednání upustil, patrně neuspějete. V tom případě byste měl informovat inspektorát práce. Určitě nelze doporučit, aby k takové praxi docházelo i nadále.

Co mám tedy dělat?

Protože se i vy vystavujete postihu ze strany správních a trestních orgánů, když bude zaměstnavatel trvat na pokračování těchto výplat mimo, měl byste se zamyslet nad tím, zda by nebylo lepší s tímto zaměstnavatelem pracovní poměr raději ukončit. A zvážit, zda je nutné vykonávat činnost obchodního zástupce formou pracovněprávního vztahu. Zároveň, pokud je vám známo, že taková praxe je u zaměstnavatele rozšířena a daňové úniky jsou rozsáhlé, měl byste informovat také orgány policie nebo státní zastupitelství. Pokud byste si byl vědom, že dochází k rozsáhlé trestné činnosti, jste dokonce povinen to oznámit.

