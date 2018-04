Odborník: Lidé padají do dluhů pro pár tisíc chybějících před výplatou

Všechny případy, které pomáhá řešit Poradna při finanční tísní, mají hodně společných znaků. Řada lidí žije od výplaty k výplatě a kvůli napjatému rodinnému rozpočtu nemají domácnosti vytvořenou finanční rezervu. Pokud dojde k nečekanému výdaji, například se porouchá auto, které slouží k dopravě do práce, rozbije se pračka, může pár tisíc korun do výplaty chybět.

Kdo se nechá zlákat na internetové "mikropůjčky", může získat peníze velmi rychle. Půjčky však nejsou levné, například čtyři tisíce korun půjčené na jeden měsíc přijdou zhruba na 950 korun.

"Jde o půjčky, které se tváří seriózně. Když si ale porovnáte, jak je taková půjčka drahá, pečlivě zvažte, zda má cenu si půjčit. Poměr úroků a poplatků k samotné zapůjčené částce je natolik vysoký, že se až možná dotýká hranic etického podnikání," varuje David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni.

Kdo se opozdí se splátkami, může se dostat do velkých finančních problémů. "Když připočteme poplatky za právní zastoupení věřitele, soudní poplatky, poplatky v exekučním řízení a poplatky exekutorovi, původní čtyřtisícový dluh může narůst na 25 až 30 tisíc," upozorňuje David Šmejkal.

Pomáháte řešit případ mladé ženy, která si do výplaty půjčila třikrát, pokaždé okolo 4 900 korun. Dnes má z toho tři exekuce a celkový dluh se vyšplhal na 60 tisíc korun. Zaznamenáváte nárůst takových případů?

Ano. Problém je v tom, že se řada lidí domnívá, že jde o půjčky, které jim vyřeší jejich finanční problém, kdy jim do výplaty chybí pár tisíc korun. Je to ale mylná představa. Firmy, které tyto mikropůjčky nabízejí, chtějí na klientech vydělat peníze. Jejich marketing je přizpůsobený tak, aby lidé nabyli dojem, že tím vyřeší aktuální finanční problém a nezvážili, nakolik to může být nákladné a zda existují i jiné způsoby řešení.

Nabídky na internetu jsou velmi sugestivní, kdo se nechává nachytat?

Je to velké lákadlo, které působí na zcela běžné občany. Půjčku může získat prakticky každý, jen málokdo však dokáže uvážit všechna rizika, která se s takovým úvěrem pojí. Lidé neumějí vyhodnotit možná nebezpečí, jak vysoké sankce hrozí v případě prodlení a nesplácení takového úvěru, kdy celková dlužná částka může narůst do několikanásobného rozměru.

Kolik si lidé do výplaty půjčují?

Jde o klienty, kteří si půjčují malé částky, standardně kolem tří až čtyř tisíc korun se splatností na týden či dva týdny. Domnívají se, že jakmile dostanou výplatu od zaměstnavatele, rychle vše splatí a případné úroky z prodlení a další poplatky se jich týkat nebudou. Jsou ochotni zaplatit tisícovku navíc za tak rychlou a malou půjčku. Jenomže během těch dvou týdnů se přihodí něco nemilého, co ohrozí splacení. Bývá to zpravidla další nečekaný výdaj a najednou se začne nabalovat sněhová koule. Zvyšování celkového dluhu pak v mnoha případech může klienta dostat až k exekuci.

Uvědomují si dlužníci, že u půjčky do pěti tisíc korun jsou v nevýhodě, že se tyto mikropůjčky neřídí zákonem o spotřebitelském úvěru?

Myslím, že ne. Pro klienty je důležité, že mají jednoduchý přístup k penězům. Neuvažují o tom, že se takové půjčování peněz neřídí zákonem o spotřebitelském úvěru.

Půjčují si do výplaty spíše ženy, nebo muži?

Převládají spíše ženy. Zpravidla jde o případy, kdy se žena rozvádí, pečuje o děti a chce udržet zbytek rodiny nad vodou a za rozumných životních podmínek.

To znamená, že jsou ženy více zranitelné?

Ano, ale zároveň jsou aktivnější než muži při hledání, jak řešit své finanční problémy.

Půjčování peněz před výplatou se řídí pravidlem – co není zakázáno, je dovoleno. Jak ale usměrnit úvěrové podnikavce, kteří se pohybují na hraně etického podnikání?

Je málo možností, jak takové půjčky zakázat. Jsou státy, které to řeší například tím, že stanovují maximální výši roční procentní sazby nákladů (RPSN). Je však otázkou, zda je to správný postup a nakolik to má vliv na to, že si lidé začnou půjčovat za nelegálních podmínek v šedé ekonomice, kde neplatí žádná pravidla ani soudní ochrana. V některých státech, jako třeba ve Velké Británii, se uvažuje o zákazu reklamy na vysoko úročené půjčky, které přesahují běžný standard bankovního a nebankovního sektoru. Další státy jako Belgie a Itálie se snaží působit na finanční gramotnost, to znamená vštěpovat lidem náležitý přístup k riziku, které tyto drahé úvěry s sebou nesou. Podle mého názoru je nejlepší kombinovaný postup, tedy pracovat jak se zvyšováním finanční gramotnosti, tak uvažovat i o regulatorních zásazích.

Nepomohla by třeba novela zákona o spotřebitelských úvěrech?

Určitě by to byla jedna z možností, jak zprůhlednit trh poskytování úvěrů v České republice – například snížit na minimum práh úvěrů, které se neřídí tímto zákonem. U úvěrů nad pět tisíc korun dnes musí být klientovi nejprve poskytnuta předsmluvní informace, aby se mohl řádně rozmyslet, zda rizika spojená s úvěrem pro něj přicházejí ještě v úvahu. Na druhé straně u úvěrů do pěti tisíc korun nemusí poskytovatel zvažovat, nakolik je žadatel schopen splácet. Když si klient půjčí do pěti tisíc korun, tato společnost se nemusí dotazovat úvěrových registrů, zda má závazky, nemusí klienta žádat o doložení příjmů ani o rozbor jeho měsíčních příjmů a výdajů. To znamená, že firma nemusí tak striktně aplikovat pravidla obezřetného a bezpečného úvěrování.

Co byste poradil lidem, kterým do další výplaty může najednou chybět tisícovka či dvě a zvažují to řešit půjčkou?

Řešením nemusí být jen půjčka. Je třeba hledat jiné varianty, jak situaci řešit, například si najít další zdroj příjmu formou brigády či dočasným rozšířením pracovního úvazku. Nebo věc řešit radikálněji a zbavit se části osobního majetku ve prospěch budoucnosti, aby nebylo třeba podstupovat příliš rizikové smluvní vztahy, které nás mohou dostat do kolen. Užitečné je vyhledat i nezávislou neziskovou poradnu našeho typu, kde odborníci umějí poradit, jak lépe nastavit rodinný rozpočet, aby na konci měsíce peníze nechyběly.

Jaký je váš názor na to, že počty poskytovatelů mikropůjček tak razantně přibývají?

Umožňuje to internet, většinou jde o internetové nabídky, kdy není potřeba mít velkou síť zprostředkovatelů a obchodních zástupců. Je to levný způsob, jak prostřednictvím marketingového působení ovlivňovat ty, kteří nemají šanci získat úvěr jinde, ale i ty, kteří neumí vyhodnotit, že taková půjčka není levná a má svá vysoká rizika.

