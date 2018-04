Riziko a výnos - dají se od sebe oddělit?

Měnové riziko je způsobeno nečekanými změnami devizových kurzů při aktivech denominovaných v cizí měně. Změna směnného kurzu mezi domácí (referenční) a zahraniční měnou může dodatečně přinést zisk nebo způsobit ztrátu investice.

Riziko spojené s managementem fondu. Investiční manažer může vykonat slabé rozhodnutí při investování, čímž dojde ke snížení hodnoty investice.

Sektorové riziko. Pokud jsou investice ve fondu více zaměřené na jeden sektor (nebo jen několik sektorů), potom takový fond může dosáhnout nižší nebo vyšší výnos než široký trh. Nová příloha o podílových fondech vám poradí, jak nejlépe nakupovat podílové fondy. Podílové fondy 2003 - klikněte ZDE

Když budete zvažovat charakteristiky fondů ve spojitosti s rizikem, mějte vždy na paměti následující skutečnosti:

• Bezriziková investice neexistuje. Všechny cenné papíry nesou určitou nejistotu, i když se mírou nebezpečí odlišují.

• Jednoduché zásady při zjišťování rizika. Nepotřebujete univerzitní vzdělání, abyste byli schopni zjistit základní rizika podílového fondu. V základním dokumentu každého fondu (statutu nebo prodejním prospektu) najdete informace o rizikách, která jsou svázaná s předmětným fondem. Například akciový fond může být vysoce volatilní (rizikový), pokud investuje do nových emisí nebo malého počtu akcií (malá diverzifikace) nebo výlučně jen do jednoho či do pár sektorů. Snad nejjednodušším způsobem, jak zjistit rizikovost příslušného fondu, je porovnat výnosy fondu v minulých letech. Zároveň můžete porovnat tyto výnosy s jinými fondy nebo akciovým indexem.

• Stabilní investice jsou zranitelnější vzhledem k inflaci. Pokladniční poukázky, depozitní certifikáty a fondy peněžního trhu jsou nejriskantnější v dlouhodobém horizontu. Nízké hodnoty jejich výnosů nemohou významněji pokořit inflaci.

• Tržní riziko je dvojsečnou zbraní. Investor vždy stojí před dvojsečnou situací. Na jedné straně může při poklesu cen ztratit část svých peněz, na druhé straně se může stát, že pokud nevstoupí na trh, bude v časech velkých růstů cen pouze divákem.

• Na měření rizika neexistuje žádné magické číslo. Riziko je příliš složitá věc, aby mohlo být zredukováno do jednoduchého měřítka jako je směrodatná odchylka nebo beta koeficient. Tyto míry poskytují historický pohled (jsou počítány z minulých údajů) a jsou při rozhodování užitečné pro určité „doladění“ v kombinaci s dalšími informacemi.

• Riziko by mělo být vyhodnocováno v kontextu celého portfolia fondu. Když určité investice „zakopnou“, nevadí to moc, pokud jiné investice jdou opačným směrem nebo jsou stabilní na svých hodnotách.

Jak posuzjete riziko vy? Pouštíte se do riskantních investic, nebo se raději spokojíte s nižším bezpečnějším výnosem? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.