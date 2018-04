Riziko: do akcií nejlépe přes fondy

Než se rozhodnete pro akcie, sestavte svůj osobní rizikový profil, případně o něj požádejte zkušeného investičního poradce. Pokud při vyhodnocení zjistíte, že vaše riziková tolerance umožňuje investice do akciového trhu, jako drobný investor máte dvě možnosti:

můžete investovat přímo do jednotlivýchakciových titulů přes obchodníka s cennými papíry,

nebo můžete přímo nakoupit podílv akciovém podílovém fondu vevybrané investiční společnosti.

Na první pohled jde o dvě srovnatelnépříležitosti, ale není tomu tak. Rozdíl je především v riziku.

Nákup akcií nechte zkušeným

Každý profesionální investor, který do svého portfolia vyhledává jednotlivé akciové tituly, potvrdí, že taková práce je časově náročná a vyžaduje důkladné analytické schopnosti. Nelze se proto domnívat, že stačí během chvilky namátkou vybrat pár titulů nebo ještě jednodušeji – vyzkoušet některý z široké nabídky investičních tipů a doporučení a během pár týdnů vydělat desítky procent. Pokud nemáte s investováním zkušenosti,nedoporučuji tento způsob investování příliš testovat.

Akciové podílové fondy jako druhá možnost, jak se účastnit dění na akciovém trhu, jsou rovněž rizikové a v žádném případě se nelze domnívat, že s těmito nástroji nelze zaznamenat citelné ztráty. Jejich hlavní předností je diverzifikace neboli širší

rozložení portfolia.

Výhody a nevýhody + větší rozložení portfolia a tomu odpovídající nižší riziko

+ jednotlivé akcie vybírá profesionál, který také aktivně spravuje jejich nákup a prodej

+ minimální investice je už v řádu tisíců korun - investor platí za obhospodařování portfolia

- investor je odkázán na schopnosti manažera fondu



Pokud koupíte jednu akcii, váš úspěch, případně neúspěch je závislý na pohybu ceny tohoto vybraného titulu. Pokud koupíte akciový fond, nekupujete nic jiného než širší portfolio jednotlivých akcií. Počet jednotlivých titulů v portfoliu je závislý

především na investiční strategii, ale také na velikosti fondu. Portfolio může obsahovat třeba jen dvacet, ale také několik desítek akciových titulů. Pokud držíte jako investici jedinou akcii a její cena klesá, odpovídají vaše ztráty pohybu ceny této jedné akcie.

Její cena se přitom během jednoho dne může změnit až o několik procent. Pokud je ta stejná akcie v portfoliu akciového fondu, její pokles se na ceně podílového listu fondu projeví pouze v míře podílu, který zaujímá v portfoliu. Jinými slovy,

pokud akcie zaujímá v portfoliu podíl 10 procent a její cena klesne o 8 procent, výsledný vliv pohybu ceny akcie na hodnotu akciového fondu bude jen -0,8 procenta.

Tato závislost funguje samozřejmě i opačným směrem. Pokud investor drží akcii, která vydělává, a stejná akcie je i v portfoliu akciového fondu, vliv růstu ceny akcie na cenu fondu je omezený do výše podílu v portfoliu. Pokud tedy budeme uvažovat opět podíl akcie v portfoliu 10 procent a současný růst ceny akcie o 8 procent, vliv na růst ceny fondu bude pouze 0,8 procenta. V takovém případě by na tom byl investor,který investoval přímo do jedné akcie, lépe než ten, který koupil podíl ve fondu.

Na akcie potřebujete víc peněz

Argument, který se nabízí, je nevyužívat možnosti akciových fondů, ale sestavit si vlastní portfolio z několika akciových titulů a diverzifikovat stejným způsobem, jako to dělá fond. I to je možné, ale naráží to hned na několik problémů. Do akciových fondů se dá investovat v řádu tisíců korun. V případě, že by si chtěl investor sestavit svojeportfolio o pěti a více akciových titulech a měla by být investice vzhledem k transakčním poplatkům efektivní, musí počítat s částkou od sta tisíc korun výše. To značným způsobem eliminuje možnosti drobných investorů.

Druhým problémem jsou zkušenosti. Sestavit si vlastní portfolio vyžaduje čas a znalosti. Naproti tomu při investici do akciového podílového fondu je výhoda v tom, že portfolio řídí profesionál. Investor pouze musí vybrat typ akciového fondu například podle regionu nebo odvětví a o konkrétní výběr produktů se nemusí starat.

Důležitým prvkem je i aktivní řízení. Když investor sestaví vlastní portfolio z akcií, neznamená to, že je práce hotova. Portfolio je nutné v čase udržovat a aktivně řídit, u fondu je to opět práce pro manažera. Za řízení fondů si investiční společnost účtuje odměnu v podobě manažerského poplatku, který je denně odečítán od celkového objemu majetku pod správou fondu. Manažerský poplatek u akciových fondů vyjde zpravidla na jedno až tři procenta ročně dle typu fondu a investiční společnosti.