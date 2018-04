Riziko minimalizujeme tím, že odmítáme za investici platit příliš mnoho

Co je to riziko?

Na tuto otázku se vám dostane různých odpovědí podle toho, koho a kdy se zeptáte. V roce 1999 neznamenalo riziko ztrátu peněz; znamenalo to vydělat méně peněz než někdo jiný. Lidé se nejvíce obávali toho, že vrazí na večírku do někoho, kdo díky každodennímu obchodování s dot-com akciemi bohatl více a rychleji než oni. Potom, docela náhle, ještě před koncem roku 2003, riziko začalo představovat hrozbu, že pokračující pokles akciového trhu vymaže i poslední stopy bohatství, které jim ještě zůstaly.

I když se může zdát, že význam rizika je téměř vrtkavý a nestálý jako samotné finanční trhy, má riziko několik zásadních a trvalých vlastností. Lidé, kteří přistupují na největší sázky a realizují největší zisky v období býčí nálady na trhu, jsou většinou titíž lidé, kteří přijdou k největší úhoně, když se nakonec nevyhnutelně dostaví medvědí trh. (Jakákoliv "výhra" a do nebe rostoucí sebevědomí žene spekulanty do ještě větších rizik.)

V sérii článků z knihy nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století se dozvíte od nejzasvěcenějšího "guru investování", jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnete závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování uplatnit.

Aniž by měl nějaké vzdělání v oboru ekonomie nebo financí, stal se Benjamin Graham brzy nejen úspěšným investorem a portfolio manažerem, ale také předním teoretikem. Jestliže řada věcí, která je napsána ve financích, zní často po několika měsících, či dokonce týdnech poněkud hloupě, Grahamovy zásady publikované před mnoha desetiletími jako by časem získávaly ještě více na síle a pravdivosti.

A jakmile jednou přijdete o hodně peněz, musíte hrát o to více, abyste se dostali tam, kde jste začínali; stejně tak jako sázkař na dostizích nebo hráč na automatech po každé prohře zoufale zdvojnásobuje sázky nebo si nechává rozměnit další bankovky. Pokud nemáte "z pekla štěstí", je tato strategie cestou do neštěstí. Není divu, že když se dotázali legendárního finančníka J. K. Klingensteina ze společnosti Wertheim & Co., aby shrnul vše, co se naučil ve své dlouhé kariéře o tom, jak zbohatnout, odpověděl jednoduše: "Neztrácejte!"

Příklad

Za čtyři čtvrtletí konče v prosinci 1999 dosáhla společnost JDS Uniphase, vyrábějící optická vlákna, obratu ve výši 673 milionů dolarů, z čehož prodělala 313 milionů. Její celkový hmotný majetek dosahoval 1,5 miliardy dolarů. Přesto akcie společnosti stouply až do 7. března 2000 na hodnotu 153 dolarů. Poté, stejně jako většina akciových titulů "nové éry", se zhroutily.

Všichni, kdo akcie toho dne koupili a drželi je až do konce roku 2002, měli následující vyhlídky: i při velkém, 10% ročním výnosu by vám trvalo více než 43 let, než byste dosáhli této nadhodnocené kupní ceny.

"Inteligentní investor" je daleko nejlepší kniha, která kdy byla o investicích napsána. Je to jedna z nejčtenějších publikací svého druhu, ale také paradoxně v praxi snad nejvíce ignorovaná. Taková už je lidská povaha. Jednoduché věci se snažíme dělat složitě.

Ztráta určitého množství peněz je nevyhnutelnou součástí investování a nelze proti tomu nic udělat. Avšak jako inteligentní investor musíte zajistit, že nikdy neztratíte většinu nebo veškeré své peníze. Hinduistická bohyně bohatství Lakšmí je často zobrazována stojíc na špičkách, připravena v mžiku oka utéci. Aby ji symbolicky udrželi na místě, přivazují její příznivci sochy pásy látky nebo je přibíjejí k podlaze.

Pro inteligentního investora vykonává stejnou funkci Grahamův "bezpečnostní polštář": tím, že odmítáme platit za investici příliš mnoho, minimalizujeme riziko, tedy pravděpodobnost, že se naše bohatství zcela vytratí nebo najednou drasticky sníží.

Pokud přeceníte míru, do které skutečně rozumíte dané investici, nebo nadhodnotíte svou schopnost překonat dočasný propad cen, pak nezáleží na tom, jaké investice vlastníte nebo co dělá trh. Koneckonců finanční riziko není dáno tím, jaké akcie vlastníte, ale tím, jakým druhem investora jste.