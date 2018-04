Riziko podnikání v novém místě

A. Fousek, Liberec



Pojem "věc, jak stojí a leží" souvisí s odpovědností za vady. Bude-li proto ve smlouvě uvedeno, že věci kupujete, jak stojí a leží, znamená to, že nebudete moci uplatnit nároky z titulu odpovědnosti za vady. Zůstává proto na vás, zda smlouvu uzavřete v tomto znění, nebo toto ustanovení smlouvy vypustíte, případně do ní přesně uvedete, jaké požadavky na kvalitu a vlastnosti prodávané nemovitosti a věcí kladete. Obecně platí, že každý, kdo přenechá jinému věc za úplatu, odpovídá za to, že tato věc má v době plnění vlastnosti, o kterých hovoří smlouva mezi oběma stranami. Dále odpovídá za to, že je možno věc použít podle povahy a účelu smlouvy nebo podle toho, co si účastníci ujednali. V neposlední míře odpovídá i za to, že věc nemá právní vady. Jde-li o vady zjevné nebo o vady, které lze zjistit z příslušné evidence nemovitostí, nelze chtít, aby se prodávající za ně zodpovídal, ledaže by kupujícího výslovně ujistil, že věc je bez jakýchkoliv vad.

Vady zjevné jsou ty, které lze při běžné prohlídce zjistit a k jejich zjištění není třeba nějakých odborných znalostí. Jde například o různá poškození, chybějící části a podobně. Je proto na kupujícím, aby si věc před koupí dobře prohlédl a v případě, že kupuje nemovitost, seznámil se i s výpisem z katastru nemovitostí, do kterého se zapisují například věcná břemena, zástavní práva a podobně. O právní vady jde v případě, že si na věc činí nárok třetí osoby. Kromě zjevných či právních vad existují ještě vady skryté, které nabyvatel může zjistit až v průběhu užívání věci nebo k jejímuž zjištění je třeba odborného posouzení. Za tyto vady převádějící až na výjimky zodpovídá a nabyvatel může nárok z tohoto právního titulu proti němu uplatnit. Odpovědnost za vady nepřichází například v úvahu, jestliže převádějící přenechá věc, jak stojí a leží. Na rozdíl od zjevných vad v takovém případě neodpovídá ani za vady skryté. I v tomto případě však odpovídá za vady, pokud věc nemá vlastnost, o níž převádějící prohlásil, že ji má, nebo kterou si nabyvatel výslovně vymínil.