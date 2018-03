Spočítáno: Investiční životní pojištění je na ústupu, ale smysl dává

„Je třeba rozlišovat životní pojištění s investiční složkou, což značí investiční životní pojištění, nebo starší kapitálové životní pojištění. Dalším typem je životní pojištění bez investiční složky, tedy rizikové životní pojištění,“ vysvětluje rozdíl analytik životního pojištění společnosti Partners Pavel Krejčík.

Investiční životní pojištění a rizikové životní pojištění se od sebe liší konceptem výpočtu pojistného, ale i kvalitou pojistných podmínek u jednotlivých připojištění rizik. „U těchto pojištění ale zůstává stále tím nejdůležitějším, aby měli lidé ve svých pojistných smlouvách správně pojištěna vážná rizika, jako je smrt, invalidita nebo vážné nemoci. A aby pojistné částky byly nastaveny tak, aby v případě pojistné události vykryly jejich individuální finanční potřeby,“ dodává Krejčík.

Jaké jsou základní rozdíly

V případě rizikového životního pojištění si člověk s jeho pomocí nevytvoří žádnou finanční rezervu, kterou dostane po vypršení smlouvy. Vše, co klient pojišťovně zaplatí, jde na úhradu krytí rizik, na které je pojištěn. Naopak investiční životní pojištění možnost „spořit“ s životním pojištěním nabízí.

„Od životního pojištění lidé čekají primárně jistotu, že při události, jako je například nemoc nebo úraz, bude rodina schopná fungovat, aniž by to zásadně narušilo její finanční situaci. Faktem ale také je, že část klientů preferuje investiční životní pojištění, protože chtějí v jedné smlouvě získat jak pojistnou ochranu, tak možnost investovat. Jsou to klienti, kteří jsou ochotní akceptovat riziko výkyvů na finančních trzích a nespokojí se s nízkými úroky dluhových instrumentů, využívají příležitosti, jak zhodnotit své prostředky,“ říká mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Jakkoli se finanční poradci shodují, že životní pojištění nemá být o investování, ale o doplnění chybějících příjmů v situaci, které nikdo nepředpokládal, investiční životní pojištění může sloužit jako volba pro ty, kteří se chtějí v jednom pojistit a zároveň si vytvořit nějakou finanční rezervu. A to i navzdory tomu, že na trhu jsou vhodnější finanční produkty k vytváření finančních rezerv.

„Pokud budeme uvažovat, že investiční životní pojištění obsahuje pouze investiční složku, pak vyjde ve většině případů z hlediska výnosu a nákladů hůře než podílové fondy nebo doplňkové penzijní spoření. Ale pokud budeme uvažovat, že část peněz jde i na pojištění rizik, pak je to již hůře porovnatelné,“ říká Pavel Krejčík.

Zkusili jsme proto porovnat rizikové životní pojištění (RŽP) a investiční životní pojištění (IŽP) na dvou modelových příkladech.

1. Modelový příklad

Klient ve věku 30 let chce být po dobu 35 let pojištěn pro případ smrti, invalidity, trvalých následků úrazu a vážných nemocí. U obou typů jsme zvolili stejné pojistné částky. Bude pro něj výhodnější RŽP, nebo IŽP?

Při pojištění stejných rizik vychází rizikové životní pojištění levněji – stojí 967 korun měsíčně, zatímco investiční životní pojištění by přišlo na 1 175 korun měsíčně. Rozdíl v ceně je tedy 208 korun měsíčně. Aby byly oba příklady porovnatelné, částku 208 korun, o kterou je RŽP levnější, si klient bude spořit v samostatném podílovém fondu.

Pokud by smlouvy trvaly celých 35 let, vyjde lépe RŽP – klient zaplatí celkem méně na rizika (406 140 korun) a v samostatném podílovém fondu bude mít více peněz než v IŽP.

Jestliže by však smlouva skončila dříve, například proto, že klient již pojistku nepotřebuje, pak by například po 20 letech trvání dopadlo lépe IŽP. Klient by reálně zaplatil za riziko méně a hodnota investice v IŽP by byla v tu chvíli rovněž vyšší.

2. Modelový příklad

Klient ve věku 30 let chce být po dobu 35 let pojištěn pro případ smrti, invalidity a trvalých následků úrazu. Pro případ vážných nemocí však pojištěn nebude. U obou typů jsme opět zvolili stejné pojistné částky. Bude pro něj výhodnější RŽP, nebo IŽP?

V tomto případě by RŽP vyšlo na 858 korun měsíčně a IŽP na 946 korun, což je rozdíl 88 korun měsíčně. Aby byly oba příklady porovnatelné, částku 88 korun, o kterou je RŽP levnější, si klient bude opět spořit v samostatném podílovém fondu.

Ve druhém příkladu vychází výhodněji IŽP. Pokud by smlouvy trvaly 35 let, zaplatí klient u IŽP celkově za rizika 354 196 korun, zatímco u RŽP to bude 360 360 korun. A výhodněji vychází u IŽP i naspořená hodnota. Jestliže by smlouva skončila dříve, například proto, že klient již pojistku nepotřebuje, pak by po 20 letech trvání dopadlo opět lépe IŽP.

Z modelových příkladů vyplývá, že rizikové životní pojištění a spoření v samostatném podílovém fondu nemusí být oproti investičnímu životnímu pojištění vždy jednoznačně levnější a výhodnější.

Plusy investiční životní pojištění

Na adresu investičního životního pojištění lze podle odborníků uvést, že oproti rizikovému životnímu pojištění klientům nabízí transparentnější údaje o poplatcích a cenách rizika. Investiční životní pojištění nabízí i daňové úlevy. Lze si snížit daňový základ až o 24 000 korun za rok. Týká se to částky, která jde na krytí rizika smrti a investiční složky. Dále může na tento typ životního pojištění přispívat i zaměstnavatel, a to až 50 tisíc korun za rok, kdy ani klient ani zaměstnavatel z této částky neodvádí sociální ani zdravotní pojištění.

Výhodou může být i takzvané přirozené pojistné, což značí, že klient pojistné platí podle svého aktuálního věku. „Jak pojištěný klient stárne, tak za riziko platí v investičním životním pojištění více, a časem tedy může být měsíční platba na riziko dražší. V tu chvíli, může začít spotřebovávat naspořené prostředky z investiční složky. Záleží na konkrétním nastavení smlouvy,“ přibližuje Pavel Krejčík.

Cena rizika v jednotlivých letech:Srovnání rizikového životního (RŽP) a investiční životního pojištění (IŽP). Celkově zaplaceno za rizika: Srovnání rizikového životního (RŽP) a investiční životního pojištění (IŽP).

Díky přirozenému pojistnému tak klient v investičním životním pojištění platí prvních 15 let za krytí rizik menší částku než v rizikovém životním pojištění. Celková platba zaplacená za riziko je v tomto příkladu u IŽP nižší v prvních cca 25 letech.

Obecně nelze jednoznačně říci, zda je lepší IŽP, nebo RŽP. Vždy záleží na konkrétní situaci a nastavení smlouvy. Nejdůležitější je, aby smlouva byla správně nastavena z hlediska krytých rizik a výše pojistných částek.