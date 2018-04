Robert Rosenberg: Češi jsou pokrytci, přemluvit investory je těžké

Produkční firmu Rebel Company jste si založil až před třemi lety. Proč tak pozdě?

Tři roky mám společnost s ručením omezeným, ale předtím jsem osm let pracoval na vlastní živnostenský list.

Co jste na něm měl napsáno?

Živnostenských listů jsem měl víc. Na jednom bylo umělecká a agenturní činnost, na druhém výroba a distribuce audio a video nosičů. Pak jsem se rozhodl, že se stanu produkčním a materiál budu sám nejen prodávat, ale i natáčet.

Točíte od osmnácti let. Co Vás přivedlo k nápadu začít také produkovat? Vidina velkého zisku?

Nebral jsem to jako byznys ani jako enormní zisk. Ten ostatně není dodneška takový, jaký by měl být. Spíš jsem si řekl, že tuhle práci chci dělat a šel jsem si za tím. Zkoušel jsem být sám sobě pánem.

A "eseróčko" jste tedy nakonec založil proč?

Začal jsem pracovat pro americkou firmu, která má velmi přísná pravidla, jak z hlediska smluv, tak z hlediska výroby materiálu. Vše muselo chodit přes bankovní účty... Rozdíl je tedy spíše v papírování, samotná práce je stejná.

Co bylo nejtěžší, když jste se v této branži postavil na vlastní nohy?

Překvapilo mě hlavně, jak hodně lidí má v České republice rovnítko mezi pornem a špatnou věcí. Proti tomuhle předsudku já bojuju. Porno je prostě běžná věc. Vždyť v Americe se pornoherci jako Sylvester Stallone dostali do popředí i v normálních filmech. Tady u nás to nejde, a to mě mrzí. V Česku přijdete za investorem a řeknete, že chcete investovat peníze, ale on prostě do porna investovat nebude. Přitom právě díky pornu jsme se vlastně začali koukat na videokazety, na DVD. A stačí se podívat, jakou návštěvnost mají pornografické internetové stránky. Přístup lidí je hrozně pokrytecký.

Máte svůj stálý štáb? Nebo si najímáte na každé natáčení jiné lidi?

Mám stálý štáb, ale když hodně točíme a nestíháme, tak si beru na výpomoc i externisty. Záleží na tom, co se točí.

Jak třeba sháníte pornoherečky?

Holky se hodně hlásí i samy. Ale v poslední době jsem zjistil, že zahraniční lidi jsou pro mě levnější než Češi. Je to paradox. Pro mě sem lítají holky z Německa, ze Švédska, z Holandska a jsou levnější a zajímavější než Češky.

Čím to je?

Když už se holka v cizině rozhodne točit "péčko", tak do toho dá všechno. Holky z ciziny většinou vědí, že porno není o tom, že si lehnou na záda a roztáhnou nohy. I to porno je pořád o hereckém výkonu. Někdo ho má lepší, někdo horší…

Scénáře k filmům si píšete také sám?

Já nyní produkuju hlavně natáčení takových sérií. Třeba "První casting" je o tom, jak slečna přijde na plac a poprvé točí. Tam se toho moc nového vymyslet nedá. Pak dělám pro Ameriku "public invasion", kdy točíme holky někde na veřejnosti. U toho mě nejvíc baví vymýšlet nová místa pro scénu. Člověk se tak dozví, co ještě může zkusit a co už ne.

Velké filmy Vás tedy tolik neberou?

Teď jsme sehnali krásnou lokaci, kde jsou koně, takže budeme točit film z Divokého západu. Momentálně se chci ale hodně věnovat hudbě a budu vydávat CD. Chci dělat pořádnou muziku, dobrý texty a vydat CD, se kterým budu spokojený. Je to rap, texty jsem složil ve vězení a už mám i videoklip.

Muzika je ale trochu odklon od pornobranže. Jak to máte rozvržené časově?

Natočeného materiálu mám hodně a teď už točím takové perličky. V České republice je strašně těžké se probojovat někam, kde se začne pořádně vydělávat. Co Čech, to zloděj… Ale natočil jsem také klip, kde souložím a u toho rapuju. Lidi si ho stahovali jako o život…

Škodí Vám nějak při tvorbě muziky spojování s pornem?

Spousta lidí mi háže klacky pod nohy. Jednou jsem třeba přišel na akci do vyšší společnosti a nechtěli mě tam pustit, protože se báli, že tam budu točit nějaké pornoscénky. Už jsem si na to zvykl. V Česku je takový přístup normální.

Točíte ještě jako herec?

Každý den. Mě to baví, mám sex rád a každé natáčení si užívám. Ráno si jdu zacvičit, pak si dám oběd a hurá do práce. Většinou točím od pondělí do čtvrtka. Ve čtvrtek večer máme motorkářskou schůzi, a to je pro mě takový malý pátek. V pátek už do práce nechodím.

Je o Vás známo, že hodně dlouho vydržíte a nemáte problém jít na plac kdykoli, kdekoli a s kýmkoli. Je těžké sehnat dobrého pornoherce? Pomáhají si muži v poslední době třeba různými produkty na podporu erekce?

Já nikdy nic takového nepotřeboval. Sehnat dobrého pornoherce je těžké a problém je, že když je na nějakých tabletách, tak nemá takový cit. Pak nevycítí z té ženy, co si může dovolit a co ne. Já jsem známý tím, že si ze všeho dělám srandu, a tak se na place směju.

Ale u natáčení porna se přeci nemůžete smát…

No tak se nesměju, ale furt se usmívám. Jsem veselej člověk. (smích)

Hodně Vás prý inspiroval producent Harry S. Morgan. Co Vás naučil?

Právě za mnou přiletěl z Německa. Dřív se říkalo, že je jako můj druhej táta. My jsme čtyři roky spolupracovali. Část produkce jsme dělali ve Francii, část v Německu a většinou jsme spolu byli tři týdny v měsíci. On mě naučil spousty věcí, hlavně postprodukci, svícení, vysvětlil mi, co mají lidi rádi...

Co mají lidi rádi? Dají se vysledovat nějaké nové trendy?

Samozřejmě. Jsou věci, které lidi chytnou a které ne. Třeba výpravný film Kleopatra, který jsem točil, měl velký úspěch. Ale v dnešní době lidi hodně zajímá taková reality show.

Jako je home video?

Ne úplně home video, ale třeba naše pornoverze Výměny manželek. My tomu říkáme "fuck team", protože nám televize Nova hrozila žalobou.

Uškodil nějak Vaší firmě Váš a manželčin pobyt ve vazbě?

Sebrali nám nějaké zakázky, ale když jsem se vrátil, tak nám je zase vrátili. Teď začínají soudy, tak uvidíme. Já strach nemám, protože všechny smlouvy byly sepsány v americkém stylu, takže dokážu, že šlo o pomluvy.

Před několika lety jste říkal, že v Česku se kvalitní porno netočí. Pořád to platí?

Určitě to pořád platí. Lidi do toho nechtějí investovat ty peníze a Česká republika je malý trh. Je obtížné natočit velký pornofilm tak, aby se prodal do zahraničí. Když já přijdu do společnosti Private nebo Hustler, tak mi řeknou, že jsem Čech a nepotřebuju peníze. Dneska už jsou ceny v Americe nižší než v Čechách.

Máte malé dítě. Mluvili jste s manželkou o tom, jak mu řeknete, co děláte? Jste hodně známí a každý ví, čím se živíte. Nebojíte se, že by mu kvůli tomu lidi mohli třeba ublížit?

To musí přijít, a pak uvidíme, jak to budeme řešit. On k tomu bude postupně docházet sám a určitě bude brát v potaz, že děláme to, co děláme. Já v tom problém nevidím. Podle mne nezáleží na tom, jakou práci člověk dělá, ale jaký je a jak se chová.

Kromě zpěvu a natáčení porna stíháte ještě něco dalšího?

Máme Rosenberg TV a s tou se snažíme expandovat do zahraničí. Má zbožné přání je zkusit si doopravdy zaboxovat v ringu. Rád bych věděl, jestli na to ještě mám. Také jednám s jednou internetovou televizí o tom, že bych pro ně dělal moderátora. A samozřejmě miluju motorky.

Jste spokojený s tím, co si vyděláte?

Zajímalo by mě, jestli někdo někdy řekl, že je spokojený se svými financemi. (smích)

Vrátily už se Vám peníze, které jste musel vložit do založení společnosti?

Ještě mám nějaké peníze půjčené. Investice se v podstatě pořád točí. Aby člověk založil společnost, která točí porno, potřebuje zhruba tři miliony na nákup kamer, světel, vybavení a tak dále.

Kolik máte zaměstnanců?

O tohle se já vůbec nestarám. Neřeším ani kasu, na to máme lidi. Já vlastně vůbec nevím. (smích)

Je pravda, že doma při sexu děláte úplně jiné věci než před kamerou?

Je to pravda. Některé věci, které dělám doma, by byly v pornu zákázané.

Až tak? Co je ještě zakázaného kromě zvířat a dětí?

Ono záleží kde a pro koho točíte. Zvířata vždycky zakázaná nejsou. Každá firma má ale svoje interní pravidla. Naši Američani mi zakázali spousty věcí, které jsou jinak ve světě povoleny. Nesmím například plivat do obličeje, tahat za vlasy, mlátit přes zadek….V USA jsou firmy, které mají svá vlastní pravidla a specializují se na určitá odvětví v pornu.

Je v České republice v natáčení porna velká konkurence?

Já jsem sice nejznámější, ale nejsem největší. Je tady jedna větší produkce, ale lidi i z této produkce mi stejně volají, jestli bych jim nepomohl…

Když si tak pořád stěžujete na české poměry, neuvažoval jste o odchodu do ciziny?

Ani ne. Mně se v Čechách líbí, donedávna jsem měl i svůj vlastní klídek. Tak uvidíme. Neměl bych problém získat povolení k pobytu v Americe a určitě bych se tam i uchytil. Zatím to ale neplánuju.