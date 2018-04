Podnikání na volné noze bez kapitálu? Jde to, má to ale háček

Lidé, kteří nejsou spokojení ve stávající práci, nebo si jen chtějí vedle svého hlavního zaměstnání či studia přivydělat, se dnes docela často poohlížejí po práci na volné noze.

Ať už jde jen o přivýdělek, nebo skutečné podnikání, jejich úvaha je v zásadě správná. Většina činností vykonávaných nezávisle na volné noze nevyžaduje vyšší majetkový ani peněžní kapitál. Výdělky přitom mohou být slušné, někdy až řádově vyšší než v zaměstnání, natož na letní brigádě. Ale jak dobře tušíte, je v tom háček. My si teď ukážeme, jak jej překonat.

V prvé řadě si musíme odpovědět na otázku, kdo vlastně jsou nezávislí profesionálové na volné noze neboli freelanceři.

Velmi zjednodušeně je můžeme popsat jako profesionály, kteří nabízejí své služby či produkty na volném trhu na své jméno a s nějakou jasně deklarovanou odborností.

O jaké odbornosti či obory jde? Typicky vše kolem IT, webové technologie, grafický design, marketing, práce s textem, jazykové služby, vzdělávání, e-shopy či obchod, poradenství a podpora podnikání. Nebo méně často jde o osobní služby, drobnou výrobu a řemesla — ta obvykle kapitálově náročnější jsou, ale jich se tento článek přímo netýká.

Jak sami vidíte, většina uvedených činnosti nevyžaduje drahé vybavení ani mnoho peněz na rozjezd. Programátor, grafik, marketér, editor, překladatel, lektor ani konzultant nepotřebují ke své práci fyzicky víc než počítač, mobil a kancelář nebo jen úsporně zařízený home-office.

Můžete jistě namítnout, že o tom to není, protože každý odborník musí především něco umět; mít nějakou znalost či dovednost, o zkušenostech ani nemluvě. Ale to je jen půlka pravdy. Internet, počítače, mobily a aplikace v nich nebyly takto dostupné odjakživa. Současný trend práce na volné noze vděčí za mnohé právě rozvoji těchto technologií a jejich dobrá znalost je tak vlastně jedním z předpokladů úspěchu, i když zdaleka ne každý freelancer si to je ochoten připustit.

Důležitá je osobnost a odbornost

Jinak je ovšem pravda, že nejdůležitější je osobnost profesionála a jeho či její odbornost. To jsou dvě hlavní složky každé formule profesního úspěchu a vlastně i celé znalostní ekonomiky.

Povaha člověka, jeho spolehlivost, drajv, charakter a morální integrita jsou určující pro to, s jakými lidmi nakonec budeme spolupracovat. Svůj k svému, říká se, na volné noze to platí dvojnásob. Silné a slabé sociální vazby jako doporučení, kontakty, networking či sociální sítě jsou nejvydatnějším zdrojem zakázek freelancerů. Sumou těchto sociálních signálů je pak i něco, čemu říkáme dobré jméno — ustálené spojení kvality mezi osobou profesionála a jeho odborností.

Odbornost či dovednost je primárně tím, proč si nás klienti či zákazníci najímají a za co nás trh platí, lépe či hůře. Mnozí prvopodnikatelé či freelanceři tuto tvrdou skutečnost nechápou a pak jsou rozčarováni, když jejich příjem nestačí ani pokrýt náklady. Zvlášť pokud jim někdo vnukl myšlenku, že stačí dělat, co je baví, a podnikání půjde samo. Nepůjde, protože nemůže. Podstatou trhu je princip nabídky a poptávky. Pokud nabízíte něco, čeho je na trhu už dostatek, nebo dokonce nadbytek, s prémiovým výdělkem se můžete rozloučit. Ledaže byste byli lepší než 99 % kolegů.

Práce na sobě je důležitá jak práce pro klienta

V praxi je to ovšem tím složitější, že poptávka není stálá a kolísá v čase. Má na ni vliv sezonnost i cykličnost oborových trhů, jejich vzestupy a poklesy dané součinem vnějších faktorů a kondice národní či globální ekonomiky. To všechno má reálně vliv i na práci toho nejmenšího volnonožce. Pro začátečníka je pochopitelně nemyslitelné tyto vlivy plně zohlednit. Ale může si aspoň uvědomit, že úroveň poptávky není stabilní a pro rozlet na volné noze jsou obecně příznivější ta období, kdy je po dané odbornosti sháňka a pracovní příležitosti přicházejí takřka samy.

Robert Vlach Je podnikatel a podnikatelský poradce, zakladatel portálu nezávislých profesionálů www.navolnenoze.cz.

Je také autorem knihy Na volné noze: Podnikejte jako profesionálové.

Význam odbornosti je obrovský. Jeden a tentýž profesionál, který prodává na volném trhu dvě služby v dobře a špatně placeném oboru při zhruba srovnatelné odbornosti, může dosahovat diametrálně odlišných příjmů v každém z nich. Tam, kde třeba cvičitel jógy v krajském městě vydělá na volné noze s bídou deset tisíc měsíčně, vydělá tentýž profesionál jako nájemný programátor se žádanou specializací desítky tisíc a možná se i méně nadře.

Z toho plyne, že pokud je vaším hlavním cílem si na volné noze něco vydělat (a ne si jen krátit dlouhou chvíli), kultivace cenných a žádaných dovedností bude mít zásadní vliv na váš příjem. K tomu patří i vzdělání, certifikace, sbírání zkušeností, osvojování podpůrných technologií, tvrdých i měkkých dovedností. Jinými slovy, práce na sobě, která je skoro tak důležitá jako práce pro klienta.

Pokud se vám podaří najít perspektivní obor a osvojit si potřebné znalosti a dovednosti, pak máte velmi dobrou šanci překonat na volné noze třeba i několikanásobně úroveň průměrné mzdy v Česku. A to se ještě ani nebavíme o možnostech uplatnění těchto schopností na mnohem větším mezinárodním trhu.