Od narození do maturity stojí dítě až tři miliony. Jak to ustát?

Podle propočtů statistiků může přijít rodiče v Česku výchova dítěte od narození do maturity až na tři miliony korun. Další peníze pak zaplatí ti, jejichž ratolest bude studovat na vysoké škole. Podívejte se na několik rad, které to nastávajícím rodičům s financemi ulehčí a pomohou jim vytvářet i rezervy do budoucna.

1. Komunikace

Finanční plánování spojené s narozením potomka nelze nechat pouze na jednom z partnerů. Každý se musí připravit na ústupky a kompromisy. Vytvořte si seznam očekávaných příjmů do porodu a spočítejte si, kolik peněz do té doby vyděláte, ať máte přehled, s jakými příjmy můžete celkem počítat. Pokud například jeden z budoucích rodičů dosud váhal, zda si říci v práci o zvýšení platu, teď je ta správná možnost.

2. Naplánujte si příští měsíce

Seznamte se podrobně s podmínkami odchodu na mateřskou a následným pobíráním rodičovského příspěvku. Dnes se dá rodičovský příspěvek pobírat flexibilně a s dítětem může doma zůstat každý z rodičů. Vyplatí se to promyslet i s ohledem na příjmy partnerů.

3. Sledujte rozpočet

Spočítejte si spoření on-line Využijte on-line kalkulačku a zjistěte, kolik peněz dokážete dát stranou

Využijte některou z dostupných aplikací, které pomáhají s monitorováním příjmů a výdajů. Většina aplikací je v základní verzi zdarma a běžný uživatel si s ní vystačí. Ani prémiové varianty nejsou příliš nákladné, ceny se obvykle pohybují v desítkách korun za měsíc. Další rady najdete v článku Na rodinné finance chytře: aplikace, které mohou ušetřit tisíce.

4. Koordinujte okolí

Sepište si seznam věcí, které budete bezprostředně potřebovat, včetně jejich přibližných cen, ať víte, jaké výdaje vás čekají. Neděste se vysokých cen za nové zboží. Na internetu funguje řada serverů, na kterých se dá použitá a přitom zachovalá výbava pořídit za výrazně nižší ceny, než kolik stojí nové věci. Zapojte rodinu a počítejte s tím, že mnoho potřebných věcí můžete dostat od příbuzných. Nezapomeňte rodinu a známé koordinovat, ať se vám některé věci nesejdou dvakrát.

5. Myslete na budoucnost

Prvními roky života výdaje na výchovu potomka nekončí. Zájmové kroužky či studium jsou nákladné záležitosti, je vhodné si už dopředu vytvářet specifickou rezervu. Programů, které umožní pravidelně každý měsíc investovat předem smluvenou, a ne nutně vysokou částku, je dnes dostatek. Dávejte pokud možno přednost investičním programům před programy spořicími. Žijeme v době nulových úrokových sazeb a zatím to nevypadá, že by se to v následujících letech radikálně změnilo. Spořicí účty a termínované vklady v takovém prostředí neslibují dostatečné úročení.

6. Podílové fondy

Vzhledem k dlouhému investičnímu horizontu dětí je možné vybrat i z dynamičtějších investičních programů, které mohou na dlouhém horizontu nabídnout zajímavé zhodnocení. Výhodou je flexibilita, kterou fondy přinášejí – jen je vhodné si smlouvu napsat na sebe, abyste se při manipulaci s investicí vyhnuli opatrovnickému soudu.

7. Stavební spoření pro děti

V rámci stavebního spoření už bylo rozhodnuto, že ukončení smlouvy je standardní úkon, a tím pádem se s ním nemusí vždy na opatrovnický soud, což tento produkt zatraktivňuje oproti dřívějšku. Výnosy na produktu se díky státní podpoře dostávají na zajímavé hodnoty. Jen je třeba dávat pozor, abyste na smlouvě nedrželi více, než je nezbytně nutně, roční zhodnocení by se totiž začalo dramaticky snižovat. Podrobnější propočty najdete v článku Šest možností, jak spořit dětem.

8. Doplňkové penzijní spoření

V rámci zmíněných produktů je tento produkt naším největším favoritem, a to hned z několika důvodů. Má nízkou nákladovost (stát si velmi hlídá náklady jednotlivých fondů), takže zbytečně neužírají klientům zhodnocení.

Jiří Pech Vystudoval Brno International Business School (BIBS)/ Nottingham Trent University.

Absolvoval kurzy na Coursera.org v Yale a Wharton University.

Druhým důvodem je extrémně dlouhý investiční horizont a státní podpora. Když začnete dítěti spořit už od narození 300 korun měsíčně (aby dostávalo státní podporu), tak budete mít už při průměrném ročním čtyřprocentním zhodnocení jistotu, že i když si vaše dítko bude ve svém produktivním věku dávat měsíčně stranou jen stejných 300 korun, tak v 60 letech skončí s několika miliony, které může využít na své spokojené stáří.

Samozřejmě to má i svá negativa – produkt se sjednává do 60 let, a pokud by se smlouva zrušila dříve, je účastník povinný výnosy zdanit a vrátit státní příspěvky. Takže pokud víte dopředu, že chcete řešit pro dítě nějaký krátkodobější cíl, budou vhodnější klasické fondy anebo stavební spoření.

9. Finanční gramotnost

Jednou z nejlepších investic, které mohou rodiče pro své dítě udělat a nemusí je to stát ani korunu, je naučit ho hospodařit s penězi a jít mu v tom příkladem. Výchova k finanční gramotnosti byla na českých školách dlouhé roky „pole neorané“, a i když se věci v posledních letech mění, stále je to především rodina, která určuje, jak bude jednou dítě s penězi nakládat. Už proto by měly být finance jedním z témat rodinných rozhovorů a ne tabu, kolem kterého se chodí po špičkách. Když nevysvětlí dítěti rodiče, jak to s penězi „chodí“, může to za ně udělat někdo jiný, a to způsobem, který se rodičům nemusí vůbec líbit a dítě nasměruje ve světě financí do jedné z mnoha slepých uliček.