Rodiče dostanou od státu více než 200 000 korun

Jsem zmatená, kolik peněz a jak dlouho vlastně budu brát? Já už rodičák beru, mě se snad změna netýká? S podobnými otázkami se můžete poslední dobou setkat v čekárnách lékařů či dětských koutcích v nákupních centrech. Patří maminkám. Ty sice už slyšely, že se mají měnit příspěvky, které dostávají, když pečují o malé děti, ale vůbec netuší, co si počít.

Změna pro všechny

Novinky ve vyplácení rodičovského příspěvku se týkají všech dětí, tedy i těch, na které už rodiče příspěvek dostávají. Všichni musí správně vyplnit žádost, kterou už našli nebo v nejbližších dnech najdou ve schránce, a poslat ji na úřad. „Už před týdnem jsme rodičům rozeslali formuláře i s vysvětlujícím dopisem,“ potvrzuje Aneta Helešicová, vedoucí odboru státní sociální podpory z Prahy 2.

Pokud jste ještě dopis nedostali, vyčkejte na začátek prosince. Do konce listopadu mají totiž povinnost všechna kontaktní místa rodiče informovat. Čas na podání žádosti máte až do konce ledna.

Nezapomeňte se podepsat

Rodiče, kteří už příspěvek pobírají, dokonce ani na úřad osobně nemusí. Stačí žádost pečlivě vyplnit a poslat poštou. „Hlavně se nezapomeňte podepsat,“ připomíná Aneta Helešicová. „Malé nepřesnosti se dají ověřit telefonicky, ale podepsat se za vás úředníci nemohou,“ dodává. Jen ti, kteří žádají poprvé, by se měli na úřad dostavit osobně kvůli ověření dokladů.

Co se stane, když to nestihnete?

„Se zpětnou platností je možné požádat ještě do konce března,“ uvádí Jiří Sezemský z ministerstva práce a sociálních věcí. To ovšem znamená, že do té doby nebudete pobírat nic. Například pokud žádost podáte 15. března, dostanete vyplaceny tři dávky najednou, ale až v dubnu. Pokud byste ani toto nestihli a podali žádost třeba v květnu, dostanete zpětně vyplacené dávky v červnu. Ale pouze za tři měsíce (od března do května), takže za leden a únor byste o peníze přišli.

Od státu dostanete více než 200 000 korun

Nastává chvíle rozhodnutí. Můžete si vybrat dobu, po kterou budete rodičovský příspěvek dostávat. S ní zároveň volíte i výši příspěvku:

dvouletá rychlá varianta – měsíčně 11 400 korun,

tříletá základní varianta – měsíčně 7 600 korun,

čtyřletá pomalá varianta – do 21 měsíců 7 600 korun, pak 3 800 korun.

Pouze na čtyřletou možnost dosáhnou skutečně všichni, pro volbu dalších musíte splnit určité podmínky. Jde o výši platu před nástupem na mateřskou (v průměru nejméně 16 400 měsíčně v posledním roce práce u nejrychlejší varianty) nebo o to, zda si platíte nemocenské pojištění.

Zajímá vás, kolik peněz od státu celkem můžete inkasovat? Při nejkratším dvouletém pobytu doma s dítětem dostanete 216 600 korun, při tříleté rodičovské dovolené je to nejvíce peněz – 235 600 korun. Být čtyři roky doma, to přinese rodinné pokladně 224 200 korun.

Rozhodnutí jednou provždy

Jednou zvolenou rychlost vyplácení už nelze zpětně měnit. „Jsem na mateřské s prvním dítětem a momentálně vůbec nedokážu odhadnout, jestli mi budou stačit dva, tři, nebo budu potřebovat s ním být doma čtyři roky,“ svěřuje se Alena, matka tříměsíční holčičky. To, že se musí předem závazně rozhodnout, jí na novém zákoně moc nesedí. „Co když si vyberu dvouletou rodičovskou a pak se ukáže, že můj syn je pomalejší než ostatní děti a na to, aby šel do jeslí nebude zatím stačit, případně může být také často nemocný?“ přidává se Helena z Prahy.

Nerozhodnutým maminkám doporučuje Aneta Helešicová raději s volbou počkat. V první chvíli skutečně stačí jen o příspěvek požádat a rezignovat na nejrychlejší variantu dvouletého pobytu doma, pro kterou je třeba se rozhodnout brzy, dítěti nesmí být víc než 22 týdnů.

A na další křižovatce, kdy bude dítěti 21 měsíců, si v klidu říci, zda bude lepší s ním být tři, nebo čtyři roky doma.

Opačně to nejde. Pokud třeba zvolíte dvouletou variantu, peníze dostanete naposledy za měsíc, ve kterém budou dítěti dva roky. Nic na tom nezmění ani fakt, že byste chtěli zůstat doma déle, na žádný, ani na ten snížený příspěvek už totiž nárok mít nebudete. Provedená volba se nedá změnit ani v případě, že se rodiče budou v pobírání příspěvku střídat.

Pokud rodiče volit nebudou, automaticky spadnou do nejpomalejšího způsobu vyplácení. Sice se musí smířit s nižším příspěvkem, zato až do čtyř let věku dítěte.

Čekám další dítě

A co v případě, že čekáte narození dalšího potomka a na staršího právě pobíráte rodičovský příspěvek? Zvolíte si jednu z možností čerpání, kterou přerušíte v momentě, kdy vám vznikne nárok na další mateřskou. Rodičovský příspěvek se nepřerušuje automaticky, je třeba, abyste o tom, že pobíráte mateřskou, informovali úřad. Platí totiž, že příspěvek je vyplácen vždy jen jednou, a to na nejmladší dítě v rodině. Výjimku tvoří pouze dítě zdravotně postižené, na které mohou rodiče brát příspěvek ve výši 7 600 korun až do jeho sedmi let, i když není nejmladší (má třeba ročního sourozence).

Po narození mladšího dítěte vám začínají běžet nové lhůty pro rozhodnutí, kterou z rychlostí vyplácení rodičovského příspěvku zvolíte. I tady se dá taktizovat. „Já mám jasno, chci nejrychlejší možnost, a dostávat tak 11 400 korun měsíčně,“ říká Zdena, jedna z mála rozhodnutých maminek. Chtějí totiž s manželem mít do dvou let další dítě, a pokud by si opět vybrala dvouletou variantu, dostávala by skoro čtyři roky více než 11 tisíc korun.

Do školky jen na omezenou dobu

Stejně jako dosud si pečující rodič může i nadále k rodičovskému příspěvku libovolně přivydělávat. Dokonce pracovat naplno, například se vrátit k původní práci. S hlídáním však možná bude trochu komplikace. Dítě může do předškolního zařízení jen na část dne či na pět dní v měsíci. Omezení se týká jak státních, tak soukromých zařízení. Hlídání nad tuto dobu musíte zajistit jinak, s pomocí babičky či placené paní na hlídání.

Mějte na paměti, že úřady dělají ve školkách namátkové i pravidelné kontroly, takže pokud si myslíte, že zatajíte celodenní pobyt dítěte ve školce, budete pracovat na plný úvazek a přitom ještě od státu brát příspěvek, dříve či později se na to přijde.

Školka na pár hodin v měsíci? Bez šancí

Získat místo ve školce na pár hodin je alespoň ve větších městech kvůli babyboomu téměř nemožné. To jsou jednoznačné zkušenosti maminek, které si třeba naivně myslely, že dají dítě do školky na půl dne a půjdou si k rodičovské přivydělat. Bohužel míst je málo, a tak je časté, že přednost před těmito dětmi, mají děti „na plný úvazek“. Pokuste se domluvit ve školce už dlouho předem, poslední půlrok před plánovaným nástupem dítěte rozhodně nestačí. Ceny za pobyt v soukromých zařízeních jsou vysoké – ve větších městech přes deset tisíc korun měsíčně. „Nedávno jsem se dívala na jednu školku, kam můžou děti už od jednoho roku třeba jen na tři dopoledne týdně, jenže za poplatky tam bych dala skoro celý plat,“ posteskla si Jana, která se právě rozhoduje, zda zvolit rychlejší variantu, či vsadit na tříletou jistotu.

Mateřská nerovná se rodičovská

Pojem mateřská se vžil tak dokonale, že jej považuje většina lidí za výraz pro celou dobu, kdy je matka nebo otec s dítětem doma. Tak to však není, a než vyrazíte na úřad, měli byste si v pojmech udělat jasno. Jak je to tedy správně? Mateřská dovolená je jen část doby, kterou tráví většinou maminka s dítětem. Správný název je peněžitá pomoc v mateřství (PPM), jedná se vlastně o nemocenskou vyplácenou 28 týdnů u jednoho dítěte a 37 týdnů u vícerčat. Většinou začíná šest týdnů před porodem a končí 22 týdnů po porodu. Když skončí mateřská dovolená, pokračuje dovolená rodičovská a to je právě období života, ve kterém rodiče pobírají takzvaný rodičovský příspěvek.

Podejte žádost včas, abyste nepřišli o peníze

Pokud je vaše mateřská nižší, než je základní výměra rodičovské, tedy 7 600 korun, rychle podejte žádost o rodičovský příspěvek. V tomto případě máte nárok na dorovnání, čili dostanete v každém případě 7 600 korun. I když od dvou úřadů.

Například pokud je vaše vypočítaná peněžitá pomoc v mateřství jen 6 000 korun (počítá se podobně jako nemocenská a činí 69 % z platu, který jste měla 12 měsíců před odchodem na mateřskou), z odboru státní sociální podpory pak doplatí 1 600 korun měsíčně, takže na tom budete lépe. Ale to jen v případě, že si požádáte o příspěvek včas.

Kolik rodičů nyní pobírá příspěvek:

v České republice 342 971

v Praze 36 632