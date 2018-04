Rodině se vyplatí pořídit si úsporné žárovky

S energetickou inspekcí začínáme v 1. patře domu, kde bydlí mladí. "Byli jsme zvědaví, jaké fígle nám odborníci doporučí," vysvětluje důvod, proč se do akce MF DNES třígenerační rodina přihlásila, Aleš Walter. U spotřebičů, jako je lednice, mrazák, televize nebo počítač, které žerou nejvíc proudu, necháváme celých sedm dní měřáky spotřeby od PRE. Dozvíme se tak nejen, kolik energie skutečně potřebují, ale i kolik hodin v týdnu jsou v provozu.

Po týdnu se ukazuje, že Walterovi ušetří, když se naučí sestavu televize s DVD vypínat ze sítě. Ročně 570 korun. Nejjednodušší je pořídit si zásuvku s vypínačem, jedním tlačítkem tak vypnou všechny spotřebiče naráz. Investice je přitom minimální, tyhle zásuvky stojí okolo 60 korun. U počítače to už Aleš dělá.

Rodina Walterova * Aleš Walter, 35 let, referent celní správy * Petra Walterová, 34 let, na rodičovské * Nikola Walterová, 5 let * Adéla Walterová, 1 rok * Miloslava a František, rodiče Aleše Waltera * další člen domácnosti: pes Sandy Bydlí ve 120 let starém domku na severu Čech. Mladá rodina má byt v prvním patře. Rodiče Aleše bydlí v přízemí.

Účet rodiny

V loňském roce Walterovi za elektřinu platili měsíční zálohy 1 780 korun a museli ještě doplácet. Kvůli zvýšení cen elektřiny záloha nově vzrostla na 2 060 korun. Plynový sporák zásobují z propanbutanové lahve, troubu mají elektrickou.

Účet za elektřinu mladí spotřebič použití (týdně) náklady na elektřinu (za rok) chladnička třída B v provozu stále 760 Kč mrazák třída A v provozu stále 915 Kč varná konvice 5 litrů denně 690 Kč pračka třída A 4 cykly na 40 stupňů 630 Kč stolní PC s LCD mon., reproduktory 20 hodin 590 Kč televize s DVD 40 hodin 580 Kč + 570 Kč* světla pět 40W žárovek, dvě 60W žárovky 1 220 Kč drobné spotřebiče průběžně 520 Kč prarodiče chladnička v provozu stále 1 090 Kč mrazák v provozu stále 2 275 Kč varná konvice 3 litry denně 415 Kč pračka třída A dva cykly na 40 až 60 stupňů 395 Kč televize 60 hodin 610 Kč + 440 Kč* okrasná fontánka v provozu stále 140 Kč světla šest 40W žárovek, 7 úspor. zářivek 9 až 11 W 380 Kč vodní čerpadlo nepravid. provoz 330 Kč bojler 160 litrů, ohřev

na 60 stupňů v provozu stále 7 250 Kč dílna (el. nástroje) 5 hodin 3 950 Kč celkem 23 750 Kč Poznámka: Počítáme běžnou roční spotřebu rodiny podle stávajícího dodavatele a tarifu v cenách pro rok 2009 – 3,80 koruny za 1 kWh, bojler v nízkém tarifu za 1,80 Kč. * Druhá částka je za provoz v režimu stand by. Autor: (kab)

Výměna žárovek ušetří Walterovým tisícovku

V kuchyni není problém, spotřeba starší lednice je ještě v normě a investovat do nové je zatím zbytečné. Mrazák ale stojí na špatném místě – v neobývané místnosti, kde se netopí, což zvyšuje jeho spotřebu. "Myslel jsem, že čím chladněji, tím lépe," diví se Aleš.

Na čem mohou Walterovi hodně ušetřit, je osvětlení, a to když vymění obyčejné žárovky za úsporné. Ty současné spotřebují proud za 1 220 korun ročně, vyměnit je by vyšlo na 560 korun (při ceně 80 korun za žárovku) a úspora bude téměř 970 korun. Kvůli svícení se Walterovi moc nehádají, jen matka Aleše občas zapomíná zhasnout ve sklepě nebo dřevníku.

Hitparádu žroutů vyhrál starý mrazák

U prarodičů je osvětlení v pořádku, žárovek sice mají poměrně dost, ale víc je úsporných nebo svítí jen málo. Za rok je osvětlení vyjde na necelých 400 korun. Stačí, když obyčejné žárovky za úsporné vymění postupně, až doslouží.

Spotřebičem, který by si však určitě zasloužil rychlou výměnu, je přes 20 let starý pultový mrazák, který ročně spotřebuje elektřinu za 2 275 korun. Mrazák z bývalé NDR, který kdysi pořídil otec Aleše, je předmětem narážek celé rodiny. Přitom František je na něj pyšný, v roce 1986 ho totiž nebylo vůbec jednoduché sehnat.

Obdobný spotřebič dnes pořídí za 7 000 korun se spotřebou proudu "jen" 775 korun ročně – do pěti let mají investované peníze zpátky.

Další peníze mohou prarodiče ušetřit, když při praní sníží teplotu z 60 na 40 stupňů Celsia. Praní na 40 stupňů úplně stačí, současné prací prášky dokážou kvalitně vyprat i při této teplotě. A necelá pětistovka do rodinné kasy přibude, pokud začnou televizi vypínat z režimu stand by.

Mohou ušetřit 22 %

Odborník radí Walterovým: úspora zadarmo

Můžete víc využívat takzvaný nízký tarif, kdy kilowatthodina stojí 1,80 místo 5 korun ve vysokém tarifu. Zatím se orientujete jen podle bojleru, který se spíná na nízký tarif, šikovný elektrikář vám ale může namontovat světelnou kontrolku, a tak nízký tarif hned uvidíte na lépe dostupném místě. Dodavatelé totiž přesné časy, kdy posílají levný proud, mění každých 14 dní. Na dobu levného tarifu si tedy nechte třeba praní, žehlení. Když bude pan František pracovat ve své dílně plné elektronářadí jen na nízký tarif, ročně ušetří 2 100 korun. Asi o pětinu (80 korun) snížíte náklady na praní, když budou prarodiče prát na 40 stupňů Celsia místo 60.

Úspora za stokoruny

Když nakoupíte úsporné žárovky, což vyjde na 560 korun, za osvětlení ročně ušetříte 970 korun. Dalších 570 korun do rodinné kasy přinese vypínání televizní sestavy ze sítě. Vypínací zásuvka vás přijde na 60 korun.

Úspora za víc

Starý mrazák je největší žrout v domě. Když prarodiče koupí nový, investice ve výši 7 000 korun se jim vrátí už za 5 let – ročně díky výměně zaplatíte o 1 500 korun méně za proud. Až najdete volných 10 000 korun, stálo by za to vyměnit i stolní počítač za notebook, který spotřebuje asi o čtvrtinu elektřiny méně, v korunách je to úspora 150 korun ročně. Až začnou dcery počítač také využívat, bude to ještě víc.

Změna se jim nevyplatí

Walterovi: ČEZ – D25d (3x 25 A), roční spotřeba VT 3 192 kWh a NT 3 087 kWh