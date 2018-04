Rodinné cestování vlakem o víkendech zlevnilo

, aktualizováno

Podívat se o víkendu rychlíkem do Drážďan nebo Řezna jen za 360 korun pro celou rodinu? Od Nového roku díky programu Českých drah nazvanému SONE+ žádný problém. Nový program pro víkendové cestování nazvaný SONE+ cenově zvýhodňuje malé skupiny cestujících do celkového počtu pěti osob a měl by podle Českých drah tvořit konkurenci cestování osobními auty.