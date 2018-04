Rodinné finance 2004: kde jsou rezervy

Nejen pracovní a soukromý život, ale i rodinná kasa si zaslouží novoroční bilanci. Inventura příjmů a výdajů není bůhvíjak zábavná věc, ale nikdo ji za nás neudělá. Na druhou stranu: pořádek v rodinných financích přinese podle zkušenosti znalých úsporu i několik tisíc korun měsíčně.



Žijeme rychle. Místo doma dělané svačiny za pět korun šoupáme dětem dvacetikoruny na bagetu a další peníze na pití z automatu. Máme několik platebních karet, možná proto, že nám je v bance nabídli s tím, že jejich vlastnictví je první rok zadarmo. Ale stejně používáme nejraději jen tu jednu, jsme na ni zvyklí a navíc: kdo si má pamatovat tolik PIN kodů?

Autem jezdíme i tam, kam vede pohodlně metro či autobus a cesta trvá úplně stejnou dobu. Po telefonu dalekosáhle probíráme s přáteli život, i když se nejpozději za týden uvidíme osobně. Míst, kde se dá šetřit, je opravdu dost.



Z tráty a nálezy

Přehled o výdajích a příjmech dokáže ukázat na díry v rozpočtu i tam, kde byste je možná nehledali. Tak třeba bankovní poplatky. Dvacet korun sem, dvacet tam, dohromady za rok několik tisíc. Zrada spočívá v tom, že se mění nenápadně a až detailní výpisy z účtu ukážou, že narostly. Možná vhodný okamžik k tomu porovnat poplatky vaší banky s ostatními a případně se rozhoupat ke změně. Nebo alespoň začít uvažovat o zřízenínebo. Je nejen pohodlné, ale i o dost levnější než klasické, přepážkové.

Počátek roku plný ušlechtilých předsevzetí je vhodným okamžikem k zamyšlení se nejen nad výdaji. Podle finanční poradkyně Miriam Hanákové může za velké peněžní ztráty v rodině také chaos v administrativě. Tedy situace, kdy člověk pořádně neví, kolik peněz kde má a jestli vůbec něco vynášejí. Zda nejsou někde finanční rezervy - třeba na polozapomenuté kuponové knížce v podobě akcií vhodných k prodeji. Nebo spící peníze na vkladních knížkách, které skoro nic nevynášejí.



J sou ty pojistky opravdu dobré?

Zatímco někde utrácíme zbytečně, jinde by se hodilo „přitlačit“ a peníze přidat. Mohou to být třeba rodinné pojistky. Jsou staré několik (desítek) let, jenže od doby jejich uzavření se v domácnosti ledacos změnilo, například vybavení elektronikou a bílou technikou. V základním pojištění bytu je elektronika totiž kryta jen do určité výše, která nemusí být dostatečná. Obvykle se pohybuje mezi 30 000 až 75 000 korunami, ale pokud člověk sečte cenu veškeré elektroniky, dostane se na vyšší částku. Totéž platí například i o kolech, která jsou v základní pojistce dost často pojištěna jen na 10 000 korun. Pak se vyplatí elektroniku i sportovní vybavení za pár korun připojistit.

Nedostatečné nebo nevhodně zvolené mohou být iči. Kdo například tuší, že by se mu mohlo hodit jejich prostřednictvím snížit daně, a dosud této možnosti nevyužil, měl by si pojištění upravit tak, aby daňového odpočtu mohl využít.

V lastní, nebo nájemní byt?

Víte, kolik ročně zaplatíte za bydlení? Určitě je to několik desítek tisíc korun. Pokud padnou na nájemné domácímu v pronajatém bytě, je možná čas uvažovat o vlastním bydlení. Splátka na hypotéku či úvěr ze stavebního spoření nemusí být vyšší než stojí pronájem. Hypotéky i úvěry ze stavebního spoření jsou snadno dostupné. Na splátkách dvacetileté hypotéky na milion korun zaplatí zájemce zhruba 7000 korun. Investuje je však do svého majetku. Vyplatí se rozhodnutí o hypotéce zbytečně neodkládat, úroky začínají pomalu růst.



P lánujte, vyplatí se to

Jen bilancovat a udělat pořádek ve výdajích a příjmech často nestačí. Každá rodina by měla mít podle odborníků dlouhodobější finanční plán. Už proto, že ji určitě čekají výdaje, které v rámci svého běžného rozpočtu nezvládne. Na velké výdaje je třeba šetřit peníze, někdy i několik desetiletí. Mladá rodina sice může velké výdaje řešit úvěrem, ale například na důchod nikdo nikomu nepůjčí. Odborníci přitom zdůrazňují, že během čtyř desítek let finančně aktivního období se musí člověk zabezpečit na dalších 15 až 20 poproduktivních let.

Jak snížit rodinné výdaje - snižte počet bankovních účtů v rodině - uspoříte až několik stokorun ročně - přejděte k internetovému či telefonnímu bankovnictví - ušetříte několik set korun ročně - zkontrolujte poplatky za účet v bance, zvažte možnost přechodu k jiné - ušetříte až dva a půl tisíce za rok - zaveďte přehled o příjmech a výdajích - hledejte rezervy ve výdajích, mohou být až několik tisíc korun - prověřte životní i majetkové pojistky

Každý člověk by měl podle odborníků odkládat zhruba 20 procent příjmů na financování budoucích potřeb. Ale nestačí peníze jen odkládat, je potřeba je i aktivně obhospodařovat. Úspory jsou jako každý jiný majetek: když se o ně nepečuje, postupně se znehodnocují.

