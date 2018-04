Rodinné finance: Co nás čeká v roce 2003

Služeb, které budou v tomto roce dražší než loni, je více než těch, na které budeme potřebovat méně peněz. Potěšující je, že vzestup cen není dramatický a v celoročních výdajích představuje až na výjimky jen stovky korun. Bude se týkat zejména bydlení, nájemného, plynu, centrálně dodávaného tepla, likvidace odpadů a pojištění, zlevní elektřina. Podle odhadů ministerstva financí zatíží průměrnou rodinu služby spojené s bydlením oproti loňsku navíc dvěma sty korun měsíčně.

Místo bydliště je nejdůležitějším faktorem pro výpočet nákladů na energie v příštím roce. Plyn podraží a elektřina zlevní, regionální rozdíly jsou přitom značné. Zatímco Prahu zasáhne nepatrné zlevnění elektřiny o 1,7 procenta a zdražení plynu o necelá 4 procenta, na jižní Moravě je zlevnění elektřiny více než devítiprocentní, a Jak vzroste cena pojistného rodinný dům - cena 1,5 mil. Kč pojistné před záplavami 1350 Kč pojistné po záplavách - zóna A 1950 Kč pojistné po záplavách - zóna B 3000 Kč Poznámka - zóna A - objekt je v oblasti, která nebyla nikdy postižena povodní nebo záplavou, zóna B - objekt se nachází v oblasti zaplavené při povodni 1997, 2002 nebo kdykoliv jindy během posledních 25 let Pramen: Allianz naopak zdražení plynu vyšší než 4 procenta. Náklady na vytápění přímotopy tak mohou být pro majitele domku na jižní Moravě v roce 2003 o několik tisíc korun nižší než loni, zatímco v jižních či západních Čechách, kde se ceny elektřiny nemění vůbec, žádné. V souvislosti s bydlením si však budeme muset připravit více peněz na pojištění domů a domácností. Ceny pojistek se kvůli povodním zvýší až o padesát procent pro nemovitosti v záplavových oblastech.

Spořitelna zvyšuje poplatky

Banky pokračují i v tomto roce v začatém trendu a poplatky stále výrazněji zvýhodňují klienty, kteří využívají způsobů moderního bankovnictví. Zejména Česká spořitelna nadělila klientům výrazné zvýšení poplatků, a to hlavně těm „přepážkovým“. Například za správu účtu ovládaného telefonicky nebo po internetu zaplatí klient měsíčně 15 místo 10 korun, zatímco lidi, kteří chodí jen na pobočku, bude stát vedení účtu o sto procent více - místo deseti dvacet korun. Všichni klienti zaplatí o dvě koruny více, tedy místo čtyř šest korun, za výběr z bankomatu. Tato částka je však směšná oproti ceně za výběr hotovosti na přepážce, který stojí ve spořitelně od Nového roku 45 korun, pouze důchodci Související článek, který je zaměřen čistě na změny v bankovním sektoru od začátku roku 2003, naleznete ZDE. zaplatí méně: jen 15 korun.

Vyšší kapesné budou od dubna potřebovat také kuřáci a milovníci alkoholu. Kvůli zvýšení spotřebních daní u alkoholu a cigaret vzrostou jejich ceny. Krabička cigaret značky Petra tak podraží o čtyři až pět korun. Ani další vývoj cen asi kuřáky příliš nepotěší: podle slibu, který dalo Česko Evropské unii, musí ceny ještě vzrůst tak o deset až patnáct korun. Milovníci tvrdého alkoholu zaplatí za půllitr běžné 40procentní lihoviny o osm korun více.

Více od února zaplatí také klienti T-Mobile za vybrané služby. Například volání do hlasové schránky nebude pro majitele předplacených karet zdarma, ale bude stát dvě koruny, o dvacet haléřů podraží také textové zprávy.

Zrychlí se převody peněz, vlak bude možné platit kartou

Některé změny se týkají také zlepšení komfortu služeb. Klienti bank by neměli, pokud budou jednotlivé ústavy akceptovat doporučení centrální banky, už tolik trnout, jak to dopadne s jejich penězi, když ztratí nebo jim někdo ukradne platební kartu či zneužije účet ovládaný telefonem či internetem. Klient by měl za peníze na kartovém účtu ručit jen do doby nahlášení ztráty karty a do výše 4500 korun. Zatímco vyjádření bank a jejich ochota přistoupit na navrhované změny jsou zatím spíše nejasné, určitě se zrychlí na maximálně dva dny převody peněz mezi tuzemskými bankami, v případě posílání peněz do zahraničí by transakce neměla trvat déle než pět dní. Pokud banky lhůty nedodrží, mají klienti nárok na úroky z prodlení.

Pokud hledáte informace o běžných účtech, naleznete je v této SPECIÁLNÍ SEKCI. České dráhy v prosinci nejen mírně zlevnily jízdné na kratších tratích, ale počítají také s postupným zavedením úhrady jízdenek platebními kartami. Dálková a městská autobusová a letecká doprava by podle vyjádření přepravců neměly podražit. Alespoň do té doby, než se výrazně změní ceny nafty. Drobné úpravy však někteří lokální dopravci připouštějí. Městská hromadná doprava v Brně a Praze by měla stát stejně jako loni.

Rodinné hospodaření, to jsou vedle výdajů také příjmy. Opět vzrostla minimální mzda o 500 korun, týká se však jen nejvýše dvou procent pracujících. Daleko větší dosah než toto zvýšení bude mít plánovaný sedmiprocentní růst platů státních zaměstnanců a v průměru dvousetsedmdesátikorunové měsíční navýšení důchodů.

