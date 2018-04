Rodinné finance: jak uspořit

Bolesti rodinného rozpočtu: chybné nákupy a investice



Nemám ani korunu, jsem na suchu! Tak často charakterizují lidé svou finanční situaci. A to i přesto, že jejich domácností proteče každý měsíc pořádná suma peněz. Jejich hospodaření je totiž „turecké“.

Nákupy: ne všechno, co je levné, se vyplatí



Víte, kam chodit nakupovat a jak ušetřit i několik tisíc korun? Jak ušetřit při nákupech a nekupovat zbytečnosti? Jak se ubránit trikům obchodníků a nepodlehnout pokušení?

Kudy odtékají z rodinného rozpočtu peníze



Dva ze tří lidí mají podle posledních výzkumů potíže vyjít se svými příjmy. Proč? Dílem proto, že jejich příjmy nejsou dostatečné, ale dost často neumějí s penězi hospodařit.

I děti mají hospodařit s penězi



To, že k ovládnutí angličtiny je potřeba se učit slovíčka a gramatiku, připadá každému normální. Ale kdyby měly ve škole děti předmět hospodaření s penězi, asi by se to některým rodičům zdálo divné.