Rodinné podnikání: oddělte práci od soukromí

České rodinné firmy obvykle nesvazuje pocit odpovědnosti k předkům. S výjimkou několika podnikatelů, kteří navázali na přetržené tradice slavných rodů, stojí v čele těchto společností stále jejich zakladatelé. I takové firmy si však zachovávají charakteristický rys - propojení rodinného a profesního života. To je často považováno za jejich hlavní výhodu. Příbuzní k sobě mají blíž než pracovníci v jiných firmách a umějí spolu hovořit na rovinu. Další výhodou může být fakt, že rodinní příslušníci jsou si vědomi, že pracují takzvaně „na svém“, a tak jejich nasazení pro firmu bývá větší. A pro někoho může být plusem i to, že rodinné firmy mívají sídlo v bydlišti majitelů, a ti tak nemusí trávit zbytečný čas dojížděním do práce.

Na druhou stranu právě příbuzenská blízkost může představovat nepříjemnou komplikaci. Manažeři i řadoví zaměstnanci pocházející z jedné rodiny se totiž musejí naučit vzájemně vycházet ve dvou rolích -jako blízcí příbuzní i jako strany pracovněprávního vztahu. Ne vždy je snadné tento úkol zvládnout. Zatímco s oprávněnou kritikou pracovník v běžné firmě většinou souhlasí, ke svým blízkým si více dovolí, i když ví, že nemá pravdu. Odlišný názor na činnost firmy zase snadno vyvolá rodinný konflikt.

Nemluvte doma o práci

„V naší společnosti pracují celkem čtyři rodinní příslušníci,“ říká Marcela Chejnová ze středočeské firmy Chejn zabývající se výrobou krmiva pro zvířata. Propojení příbuzenských a pracovních problémů se v podniku snaží vyhýbat přehledným rozdělením pracovních úkolů a důrazem na osobní zodpovědnost toho, kdo úkol plní. Podle rodinné poradkyně Šárky Poupětové z Konzultačního a terapeutického institutu Aktip však prolínání příbuzenských a profesních neshod zcela zabránit nelze. „Považuji za téměř nemožné, aby se rodinné problémy nedostávaly do vztahů ve firmě a naopak,“ říká. „Domnívám se, že velmi disciplinovaní lidé mohou jejich vliv pouze zmírnit, když se naučí ve své hlavě oddělovat rodinné a pracovní záležitosti.“ Prolínání starostí rodiny a podniku se zřejmě úplně nevyhnete, můžete je však oslabit. Stanovte si jasná pravidla. V pevně určené pracovní době nehovořte o rodinných potřebách, nedomlouvejte se na tapetování obýváku ani neplánujte víkendový výlet. Po práci zamkněte kancelář a zakažte si rozebírat pracovní záležitosti. K rodinným poradám o činnosti firmy si vyhraďte zvláštní čas v průběhu pracovní doby.

Krach ohrozí všechny

Každá rodinná firma se může čas od času dostat do situace, kdy musí volit mezi pokračováním tradice a prosperitou. Pokud dává rodina při zaměstnávání nových pracovníků automaticky přednost svým potomkům, může se snadno připravit o schopnější odborníky z vnějšího prostředí.

Ekonomické nezdary nebo dokonce krach přitom mohou mít pro spřízněné pracovníky těžké následky. Jsou-li na zisku firmy závislí všichni příbuzní, nemá zadlužená rodina kde hledat pomoc. Rodina by proto měla do chodu firmy za pojit jen část svých členů a zbytku ponechat možnost realizovat se jinde. Ničemu neprospěje snaha předat řízení potomkovi, který na danou práci nemá vlohy. Ten mu může, jako majitel, propůjčovat své jméno, ale odbornou práci by měl ponechat kvalifikovaným uchazečům.

Při obsazování volných míst musí být rodinná společnost ostražitá. „Pro jakoukoli firmu je lepší kvalitní a loajální manažer z venku než méně kvalitní příbuzný či známý,“ zdůrazňuje ředitel Josef Rajtr z pražské personální agentury Majora. To potvrzuje i Stanislav Bernard, generální ředitel humpoleckého rodinného pivovaru. „Méně schopnému potomkovi bych přednost nedal,“ tvrdí. „Naštěstí jsem tuto situaci

Jak na rodinnou firmu