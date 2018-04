Rodinný dům – kde, co, za kolik a kde na to vzít?

Pokud jste to právě Vy, kdo řeší svou bytovou situaci a pod tlakem všudypřítomné reklamy jste se rozhodli pro koupi rodinného domu se zahradou za cenu bytu, pak je tento a následující články určeny Vám. Bohužel Vaše rozhodování nekončí. Řekli bychom, že právě začíná. První otázka kterou si kladete zní KDE? Další otázkou je CO – ano rodinný dům, ale vždyť je jich na našem trhu tolik a na závěr – též dosti podstatná otázka ZA KOLIK a KDE NA TO VZÍT?

V tomto příspěvku se zaměříme na výběr stavebního pozemku a v dalších příspěvcích budeme postupně zodpovídat otázky na shora uvedené dotazy. Tak tedy...KDE?

Výběr vhodného stavebního pozemku je nejdůležitějším rozhodnutím, které musíte řešit. Vlastnosti, výhody, nevýhody stavebního pozemku nelze v budoucnu měnit. Lze je pouze posílit či utlumit v souvislosti s výběrem projektu.

Nejdříve je třeba si ujasnit, zda chcete vystavět volně stojící popř. řadový rodinný dům. Poté následuje vytipování vhodných lokalit s ohledem na dojížďku do zaměstnání, dosah městské dopravy, dostupnost služeb apod.

Nejmenší stavební parcely jsou většinou určeny pro výstavbu řadových rodinných domů. Jejich velikost se pohybuje okolo 300m2. Velikost středních parcel vhodných pro výstavbu menších volně stojících domků se pohybuje cca 600m2. Plošná výměra velkých parcel okolo 1000 m2 a více odpovídá výstavbě rodinných domů volně stojících.

Při výběru stavebního pozemku je důležitý i jeho tvar. Uvádí se, že nejvhodnější tvar parcely pro výstavbu rodinného domu, zejména u menších výměr mají parcely obdélníkové s orientačním poměrem stran 2:3, kdy kratší strana je určena k přístupové komunikaci.

Dalším důležitým faktorem při výběru pozemku je také světová strana. Obecně můžeme říci, že výhodnější jsou pozemky svažující se k jihu či západu než svahy severní. Svažitost terénu hraje též výraznou roli při rozhodování. Rovinaté nebo mírně se svažující parcely do cca 10° jsou vhodnější pro zakládání staveb. Naopak výrazně svažité parcely je nutno většinou pro založení stavby upravit, což může stavbu samozřejmě prodražit.

Dále je třeba zjistit, zda námi vyhlédnutý pozemek je určen pro výstavbu rodinných domků dle platného územního plánu a s jakým typem zástavby se zde počítá. Rovněž je třeba zjistit, jaké jsou podmínky napojení budoucího rodinného domu na inženýrské sítě. Pokud jste již rozhodnutí pro koupi Vámi vyhlédnutého pozemku ověřte si na příslušném katastrálním úřadu, zda na předmětné parcele neváznou nějaká břemena či závazky k třetím osobám a zda je pozemek vyňat ze zemědělského půdního fondu.

Pokud jde o požadavky na výběr vhodného stavebního pozemku, pak nám dovolte, uvést určité sedmero, které by jste měli mít na paměti

Ujasněte si, jaký typ domu chcete postavit

Mějte představu o rozloze a počtu podlaží domu

Od toho pak odvíjejte minimální výměru pro vámi vybraný dům

Získejte přesné informace o ploše parcely, orientaci ke světovým stranám, o příjezdové komunikaci, o svažitosti pozemku, o inženýrských sítích

Zjistěte si na odboru výstavby či územního rozvoje, zda Vámi vybraná parcela je vhodná pro stavbu domu

Na příslušném katastrálním úřadu si ověřte, že na pozemku neváznou žádná břemena či závazky

Získejte si informace o všech regulačních předpisech pro dané území – včetně požadavků památkářů nebo ochrany přírody.

Pozemek s vydaným stavebním povolením

Pozemek s vydaným územním rozhodnutím

Nyní Vám tedy zbývá uzavřít kupní smlouvu, zaplatit požadovanou cenu a pozemek je Váš! Že nemáte požadovanou hotovost? Nevadí – je tu právě pro Vás produkt MAJORDOMUS Bank Austria Creditanstalt , která Vám v tuto chvíli nabídne řešení, neboť jako jedna z mála bank na českém trhu Vám poskytne hypoteční úvěr i na profinancování stavebního pozemku. Je třeba zmínit, že se musí jednat o(tzn. pozemek musí být určen k zástavbě stavbami (budovami), které jsou bankou přípustné jako objekty hypotečního úvěru nebo předmět zajištění).

Chcete vědět více? Zavolejte na naši bezplatnou linku 0800/122 221, nebo se podívejte na naše internetové stránky.