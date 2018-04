Plánujete rodinu? Finanční rádce napoví, s čím je třeba počítat

Po narození dítěte vás čeká odhadem 25 let spojených se zvýšenými „provozními výdaji“. Z finančního hlediska jsou prvotní náklady zanedbatelné oproti tomu, co bude následovat. Nejobtížnější období nastává, když je jeden z partnerů na rodičovské a domácí rozpočet se významně sníží. Situace se dále stěžuje v případě, že máte hypotéku a splácíte úvěr.

Než se nový člen rodiny narodí, je dobré udělat si přesný obrázek, jaká je vaše aktuální finanční situace, a jak se v blízké budoucnosti změní. Zaznamenávejte si proto veškeré příjmy i výdaje. A i když se vám nepodaří veškeré finanční změny spočítat úplně přesně, ledacos se dá předem odhadnout a na novou situaci se připravit.

Než se dítě narodí

Určitě vás čekají jednorázové výlohy související se základní výbavou pro miminko. Co všechno bude nutné pořídit, najdete na internetu nebo zjistíte od přátel. Počáteční výbavu (kočárek, postýlka, oblečení, kosmetika, autosedačka) můžete koupit v různém standardu, ale i tak půjde o zásah do rodinného rozpočtu. Částečnou pomoc poskytne matkám porodné.

V tomto čase máte poslední příležitost ještě něco našetřit, protože v následujících dvou až pěti letech to bude náročné, ne-li nemožné. Je také vhodné udělat si kalkulaci, jak budete vše zvládat v průběhu mateřské a rodičovské, nejlépe na měsíční bázi. V příjmech se objeví mateřská a příjem partnera.

Do výdajů naskočí náklady na péči o dítě. Dozvíte se tak, zda vše v pořádku zvládnete, jestli bude váš rozpočet na hraně nebo se propadne do mínusu. Žádná z variant není špatně. Pokud vše víte předem, máte čas se nachystat.

V případě mínusového výsledku začněte hledat řešení. Nejsnazší je zredukovat výlohy, pokud to jde. Další variantou je vytvoření dostatečné rezervy. Poslední možností je ovlivnění příjmů domácnosti. Brigáda, domluva se zaměstnavatelem na částečném úvazku v průběhu rodičovské, home-office. Možná využijete všechny zbraně, abyste toto obtížné období dokázali zvládnout.

Prvních 22 týdnů - mateřská dovolená

Těsně před porodem, přibližně 6 týdnů, nastupuje budoucí maminka na mateřskou a je jí vyplácena peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Tato dávka se vyplácí po dobu 28 týdnů. Výše mateřské se vypočítává na základě hrubého příjmu v období před nárokem na tuto dávku. Zjednodušeně - můžete počítat s 70 % hrubého příjmu. Podmínkou pro získání PPM je účast na nemocenském pojištění v rozsahu 270 dní během posledních dvou let. Tady by si měly dát pozor hlavně budoucí maminky v režimu OSVČ.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Partners

Následujících 22 týdnů po porodu bude maminka pobírat mateřskou. Příjmy se lehce sníží, na straně výdajů zatíží domácnost hlavně oblečení, dětská kosmetika, pleny. Výraznějším zásahem do rozpočtu je také případná umělá výživa.

Rodičovská dovolená

Současná výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun a nezohledňuje dnes stále častější narození dvojčat a vícerčat. Maximální měsíční dávka je 11 500 korun. Samotná výše rodičovské nesmí být vyšší než 70 % předcházející hrubé mzdy.

Nově budou mít rodiče dvojčat a vícerčat od ledna příštího roku nárok na rodičovský příspěvek ve výši 330 tisíc korun. O dodatečné zvýšení mohou požádat i rodiče, jejichž dvojčata nebudou v době platnosti starší než čtyři roky.

Období pro výplatu rodičovské si určujete sami s ohledem na finanční situaci a potřeby dítěte. Rodičovskou může pobírat jeden z partnerů. Tak i tak je ve většině případů příspěvek výrazně nižší než původní mzda. Standardně mohou děti nastoupit do školek až ve třech letech, a proto i jeden z rodičů zůstává po tuto dobu s dítětem doma.

Jednorázové výdaje jsou v spojeny hlavně s novou, větší autosedačkou, kočárkem, zařízením dětského pokoje. Samozřejmostí je nové oblečení. Některé z maminek také rády navštěvují různé kroužky pro batolata. Mimořádný výdaj pak představuje návštěva soukromé školky, pokud rodiče nezískají místo v té státní.

Předškolák a školák

Pokud již nejmladší dítě chodí do školky a oba rodiče se vrátí do práce, bývá zpravidla vyhráno. Ne že by to byla úplná „sranda“, ale přeci jenom dva příjmy jsou dva příjmy. Náklady zahrnují volnočasové aktivity a dovolené. Pravidelně se platí za oblečení, školní pomůcky, školní akce. Většina výloh je předvídatelných a lze se na ně připravit v dostatečném předstihu.

Šest tipů, jak být připraven