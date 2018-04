Rodinu lze komplexně finančně zajistit i s průměrnými příjmy

Finanční a majetková situace rodiny

Manželé Milan (31) a Jana (26) Fišerovi bydlí na vesnici ve dvougeneračním rodinném domě, který obývají s rodiči Jany. Rodiče jí tento dům nechali na katastru přepsat do osobního vlastnictví s břemenem doživotního užívání. Milan pracuje jako zedník na živnostenský list, Jana je v současné době na mateřské dovolené. Mají 2 děti, tříletého Jirku a půlroční Kateřinu.

Příjmy rodiny se pohybují řádově mezi 23 - 27 tisíci Kč měsíčně v závislosti na ročním období. Milan pracuje ve stavebnictví a přes zimu mívá méně práce a zakázek. Oba splácí úvěr ve výši 500 tisíc Kč, který si vzali loni na rekonstrukci domu, měsíční splátka činí zhruba 3500 Kč.

Milan má kapitálovou životní pojistku s úrazovým připojištěním, kterou si založil, když mu v 18 letech skončila dětská pojistka. Měsíčně na ni platí 450 Kč. Jana má založenou smlouvu stavebního spoření z roku 2002 s cílovou částkou 300 tisíc Kč, na kterou v současné době spoří 1500 Kč měsíčně. Naspořená částka činí v současné době přibližně 110 tisíc Kč.

Na běžném účtu jim v současné době zbývá hotovost ve výši 80 tisíc Kč. Milan má ještě termínovaný vklad se 14denní výpovědní lhůtou, na kterém má uloženo asi 100 tisíc Kč. Rodina Fišerových také vlastní starší osobní automobil.

Milan s Janou si představují lepší zhodnocení svých prostředků a mají několik priorit:

1) za 5 let by si chtěli pořídit novější auto, počítají, že by do něj investovali asi 250 tisíc Kč

2) v horizontu 15 - 20 let počítají s naspořením finanční částky pro děti (na studia, bydlení apod.)

3) mít finanční rezervu pro případ nenadálých událostí

4) naspořit si něco pro sebe do budoucna (na důchod)

Na výše uvedené cíle jsou ochotni dávat 2 - 2,5 tisíc Kč měsíčně.

Podíváme-li se na situaci rodiny Fišerových komplexně, je nutné začít od základu, tzn. zajištěním příjmu rodiny, který z velké části v současné době tvoří Milanův příjem z podnikání. Protože Milan pracuje ve stavebnictví, které je považováno za poměrně rizikový obor, první věcí, na kterou bychom se měli zaměřit, je Milanova kapitálová životní pojistka.

Protože je již více než 10 let stará, pravděpodobně nebude vyhovovat současným parametrům pojistné ochrany. Zde máme několik možností. Záleží na tom, o jaký typ smlouvy přesně půjde. Buď můžeme navýšit pojistnou ochranu na stávající smlouvě, což u starých smluv bývá dosti problém, nebo můžeme založit novou smlouvu, přičemž starou můžeme zredukovat. Rušit bychom ji v tomto případě nedoporučovali, protože u takovéto smlouvy bude garantována vysoká technická úroková míra kapitálového zhodnocení.

Milan platí na smlouvu 450 Kč měsíčně včetně úrazového připojištění. Doporučovali bychom mu ponechat starou smlouvu, ale zrušit na ní nevyhovující úrazové připojištění a založit smlouvu novou i s úrazovým připojištěním.





Rady a tipy



U stavebního spoření můžete smlouvu po splnění podmínek kdykoliv vypovědět (smlouvy do roku 2004 - vázací lhůta pět let, od roku 2004 - šest let), výpovědní lhůta u stavebního spoření činí tři měsíce.



Zjistěte si profil investiční společnosti, která vámi vybraný fond spravuje.



U investic se riziko snižuje vlivem času (čím déle, tím lépe).



Nevybírejte si fond podle dosažené výkonnosti v posledním roce či měsících, zajímejte se o zhodnocení fondu v delším časovém horizontu, nechte si ukázat i prospekt fondu a zaměření fondu (kam investuje apod.).



Finanční prostředky z podílových fondů máte k dispozici do jednoho měsíce (zpravidla i dříve).

Pořízení novějšího auta

Pro naspoření potřebných finančních prostředků na nákup lepšího automobilu bychom využili stávající stavební spoření Jany. Jde totiž o velmi výhodnou smlouvu na spoření, protože byla založena již v roce 2002. Je na ni připisována maximální státní podpora za starých podmínek (před rokem 2004) ve výši 4500 Kč ročně a navíc i zhodnocení z vkladů je ve výši 3 % p.a. (na dnešních smlouvách pouze 2 % p.a.).

Jelikož má Jana v současné době naspořeno na účtu stavebního spoření něco kolem 110 tisíc Kč, můžeme počítat s tím, že pokud dodrží měsíční platbu 1500 Kč jako dosud, bude mít za 5 let naspořeno něco kolem 240 tisíc Kč, což by zhruba odpovídalo požadavkům rodiny na investici do novějšího auta.

Navíc je u Janiny smlouvy splněna podmínka pěti let spoření pro výběr vlastních prostředků včetně státní podpory. To znamená, že v případě jakýchkoli finančních problémů může mít rodina peníze z této smlouvy kdykoliv k dispozici (standardní výpovědní lhůta činí tři měsíce, za menší poplatek lze i dříve - záleží na konkrétní stavební spořitelně).

Naspoření finanční částky pro děti na studia či bydlení

Pro záměr rodiny Fišerových naspořit dětem nějaké peníze na studia, případně na bydlení, můžeme využít finančních prostředků uložených na běžném účtu a termínovaném vkladu, kde se nyní zhodnocením ani zdaleka nepřibližujeme inflaci. Celkem je na obou účtech uložena suma 180 tisíc Kč, ze kterých bychom 150 tisíc Kč použili na zajímavější zhodnocení. Zbývajících 30 tisíc Kč necháme na běžném účtu jako rezervu pro případ nenadálých událostí.

Zajímavou možností zhodnocení peněz je investice do některého z mnoha podílových fondů či investičních portfolií. Lze uvažovat o akciových fondech (rodina Fišerových musí samozřejmě počítat s vyššími rizikem v případě akciových fondů, nicméně riziko se snižuje adekvátně délce investičního horizontu v našem případě). U nich je potenciál zhodnocení mezi 8 - 10 % p.a., což nám v dlouhodobém horizontu může přinést velmi zajímavé výnosy. Navíc můžeme platby kdykoliv přerušit nebo úplně přestat platit a v případě potřeby máme peníze do jednoho měsíce na účtu.

Vraťme se k rodině Fišerových. Pokud budeme počítat s horizontem 20 let a průměrným zhodnocením 8 % p.a., kapitálová hodnota po 20 letech bude kolem 670 tisíc Kč. Což může být zajímavá suma pro start do života obou dětí.

Vytvoření finanční rezervy pro případ nenadálých událostí

Záměr Milana a Jany mít finanční prostředky pro případ nenadálých událostí splňujeme tím, že necháváme 30 tisíc Kč jako rezervu na běžném účtu, stavební spoření si mohou kdykoliv vybrat a investici 150 tisíc Kč do fondů si mohou také vybrat (tu bychom doporučovali vybírat s opatrností až jako poslední - záleží na vývoji trhů, hodnota investice může v čase kolísat).

Zajištění manželů na důchodový věk

Pro naspoření finančních prostředků do budoucna máme opět několik možností. Můžeme použít klasickou variantu spoření, například penzijní fond, nebo můžeme využít investici do podílových fondů. Nejlepším řešením bude ovšem určitý kompromis, kdy by si Milan s Janou každý dávali 100 Kč měsíčně do penzijního fondu se státním příspěvkem 50 Kč měsíčně na tuto částku a 1000 Kč měsíčně by investovali do podílových fondů.

Po 30 letech by každý z nich měl na účtu penzijního fondu po zdanění kolem 90 tisíc Kč (zhodnocení 3,5 % p.a.) a na investičním účtu cca 1 650 000 Kč (počítáno se zhodnocením 9 % p.a.).

Celková suma na rodinu nám vychází cca 1 830 000 Kč. Pokud by Fišerovi nechtěli v 60 letech použít všechny peníze najednou, což by asi nebylo moc smysluplné, mají možnost uložit peníze například na dluhopisový účet a z něj si nechat posílat měsíční rentu. Kupříkladu po dobu patnácti let by to v našem případě činilo cca 13 400 Kč měsíčně (zhodnocení dluhopisového účtu 4 % p.a.).

Jak jsme si ukázali, manželé Fišerovi mají celou řadu alternativ, jak rozložit své rodinné peníze, aby jim dlouhodobě přinášely zajímavější zisk.

Co se týče pravidelných měsíčních výdajů, Fišerovi si mohou dovolit navíc dávat stranou 2 - 2,5 tisíc Kč měsíčně. Kvalitní zajištění rodiny, tj. pojistná ochrana pro Milana jako živitele, se dá pořídit za cca 1000 Kč měsíčně. Dalším pravidelným výdajem by potom byla investice do budoucnosti, a to 1200 Kč měsíčně. Tím se dostáváme k částce 2200 Kč za měsíc, takže se pohybujeme v rozmezí daném zadáním.

Další věcí, kterou musíme brát v úvahu, je celkové rozložení rodinných financí. V navrženém řešení nám konzervativní část tvoří rezerva na běžném účtu, stavební spoření s možností okamžité výpovědi a penzijní připojištění se státní dotací. Trošku samostatnou kapitolou je životní pojištění, pokud by bylo zvoleno investiční pojištění, můžeme ho zařadit k rizikovější části rodinných financí. Nejvíce dynamickou a rizikovou část (hlavně co se týče možného kolísání hodnoty investice) potom tvoří podílové fondy, případně investiční portfolia. Tyto finanční produkty nám ale vytvářejí hlavní zisk do rodinného rozpočtu, navíc u investic se riziko výrazně snižuje vlivem času.

Závěrem tedy můžeme říci, že se nám podařilo vyřešit komplexně požadavky rodiny Fišerových, kdy se stávajícími finančními produkty a vcelku nízkou pravidelnou měsíční investicí vyřešíme celkovou finanční situaci rodiny a oproti současnému stavu jejich financí jim přineseme několikanásobný zisk.

Pozn.:

1. Zde navržené řešení není jediné možné, mohli bychom najít i další možnosti.

2. Výpočty jsou pro zjednodušení zaokrouhleny a není uvažováno s časovou hodnotou peněz.